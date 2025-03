Một sản vật Việt Nam tăng giá gấp đôi: Trung Quốc, Thái Lan "cạnh tranh gay gắt" để thu mua

Hiện TP HCM và các tỉnh thành Nam Bộ đang bước vào mùa nắng, nhu cầu tiêu thụ trái dừa tươi tăng cao. Giá mặt hàng cũng tăng mạnh do cầu cao hơn cung. Và lượng cung cũng hạn chế.

Theo chủ cửa hàng dừa ở quận Gò Vấp (TP HCM), hồi đầu năm 2025, giá dừa nhập cho cửa hàng là 11.000 đồng/trái; đến cuối tháng 3 này giá dừa nhập lên đến 13.000 đồng/trái. Sau khi tính các chi phí vận chuyển, cửa hàng ông bán với giá 16.000 đồng/trái, lời chỉ khoảng 1.000 -1.500 đồng/trái.

Tương tự, một chủ vựa trái cây tại quận 12 (TP HCM) cho biết lượng hàng nhập về đã giảm 30% so với năm 2024, do nắng nóng kéo dài và nguồn cung hạn chế từ các nhà vườn tại miền Tây Nam bộ. Các loại dừa đặc biệt như dừa dứa giá 20.000 đồng/trái, hiện không có hàng. Mức này tăng 100% so với giữa năm 2024.

Trả lời Báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Cao Bá Đăng Khoa, Tổng Thư ký Hiệp hội Dừa Việt Nam, giá dừa tươi hiện đã tăng 110% so với cùng kỳ năm trước, trong khi loại khô tăng 150%. Năm nay là năm mà giá mặt hàng này biến động mạnh ngay từ đầu năm. Các nhà nhập khẩu từ Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan đang tích cực mua trái dừa của Việt Nam, tạo ra sự cạnh tranh gay gắt.

Tổng Thư ký Hiệp hội Dừa Việt Nam nói tiếp: Đặc biệt, khi Mỹ và Trung Quốc mở cửa cho sản phẩm này, nhiều nhà đầu tư từ các quốc gia khác cũng quan tâm. Trước xu hướng này, tại tỉnh Bến Tre, diện tích trồng dừa xiêm xanh đang được mở rộng, hướng tới việc xây dựng chuỗi giá trị dừa bền vững

Giá dừa tươi hiện đã tăng 110% so với cùng kỳ năm trước, trong khi loại khô tăng 150%. Ảnh minh hoạ.

Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bến Tre cho biết: Thời điểm hiện tại, dừa vào vụ nghịch, sản lượng giảm khoảng 50%. Thêm nữa, thời điểm này các công ty chế biến dừa có nhiều đơn hàng xuất khẩu, đặc biệt là từ thị trường Mỹ và Châu Âu, nên rất cần nguồn dừa nguyên liệu. Bên cạnh đó, giá các phụ phẩm như nước dừa, gáo dừa, xơ dừa… cũng đồng loạt tăng, góp phần đẩy giá nguyên liệu thô lên cao.

Ngành dừa Việt Nam có lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế

Dừa và sản phẩm chế biến từ dừa là loại nước giải khát, thực phẩm được các nước trong khu vực ưa chuộng, nhất là các nước lân cận Việt Nam; chúng xuất hiện trong hầu hết các món ăn. Ngoài ra, tại một số quốc gia - như Malaysia, dừa cũng là một vật phẩm cúng bái.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính đến cuối năm 2024, xuất khẩu dừa tươi của Việt Nam đạt 390 triệu USD, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung, xuất khẩu dừa tươi và các sản phẩm từ dừa đạt gần 1,1 tỷ USD, tăng trên 20% so với năm 2023. Đây là lần đầu sau 14 năm, trái dừa đem lại kim ngạch tỷ USD cho Việt Nam.

Số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, cả nước hiện có 200.000 ha dừa, sản lượng 2 triệu tấn/năm. Một phần ba diện tích đạt chuẩn hữu cơ theo tiêu chuẩn của Mỹ và châu Âu, chủ yếu tại miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long. Trái dừa xiêm Bến Tre đã được cấp chỉ dẫn địa lý, với 133 mã số vùng trồng và hơn 8.300 ha phục vụ xuất khẩu.

Với hơn 600 doanh nghiệp sản xuất, chế biến, ngành dừa Việt Nam có lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Việt Nam đứng thứ 4 về xuất khẩu dừa tại châu Á - Thái Bình Dương và thứ 5 thế giới.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu chính, chiếm 25% giá trị xuất khẩu dừa của Việt Nam. Việc hai nước ký Nghị định thư nhập khẩu chính ngạch vào tháng 8/2024, mở ra cơ hội lớn cho loại trái này. Việt Nam hiện là nhà cung cấp dừa lớn thứ ba cho Trung Quốc, với hơn 20% thị phần tại nước này. Ngoài Trung Quốc, nhờ lợi thế về giá và hương vị ngọt thanh, trái dừa Việt được ưa chuộng ở nhiều thị trường như EU, Mỹ, Canada và Hàn Quốc.