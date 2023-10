Một show diễn thời trang có "1-0-2" của học sinh Ams: Xịn xò 10 điểm không có nhưng!

Khi nhắc đến ngôi trường cấp 3 là điểm đến trong mơ của đông đảo học sinh, THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam chắc chắn sẽ cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Bởi lẽ ngôi trường này luôn nằm trong top đầu các trường phổ thông tốt nhất ở thủ đô nói riêng và cả nước nói chung. Không chỉ vậy, Amser còn vô cùng năng nổ, sáng tạo với hàng loạt những CLB cùng chương trình, sự kiện lớn nhỏ.

Tối qua (14/10), LaMode - CLB Thời trang trực thuộc trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đã tổ chức thành công một buổi trình diễn thời trang mang tên Showcase Lamode 2023: Song viễn. Trải qua 11 năm hoạt động, Showcase đã dần khẳng định giá trị và thành công qua loạt chương trình như: "Người trong bao" - 2012, "Góc cạnh" - 2013, "Mắt thời gian" - 2014, "Gợi" - 2015, "Tôi kể" - 2016, "Khuyết" - 2017, "Tỉnh giấc mơ đời" - 2018...

Toàn cảnh Showcase Lamode 2023: Song viễn

Về chủ đề năm nay, các Amser đã vẽ ra viễn cảnh tương lai của con người, hai thế giới đối lập: Dystopia và Utopia. "Dystopia" đưa ta đến một thế giới nơi con người lãng quên đi những giá trị tốt đẹp để mải miết đuổi theo những hoài bão vô thực xuất phát từ lòng tham, một thế giới lụi tàn hậu tận thế.

Ngược lại, "Utopia" lại khắc hoạ một viễn cảnh yên bình, nơi con người và thiên nhiên sống hoà hợp với nhau trong một thế giới địa đàng. Đó là một nơi bình đẳng, tự do, nơi con người được thoả sức thể hiện bản thể tốt đẹp nhất của bản thân mình nơi mỗi người chúng ta sống cùng những giá trị và bản chất trong sạch nhất của mình. Hai viễn cảnh đối lập tương phản vừa tạo sự hài hoà cân đối cho những gì nhân loại có thể đón nhận trong tương lai, vừa để nhắc nhở con người, đặc biệt là thế hệ trẻ, về những hành động đúng đắn cho thế giới sau này.

Nhiều bạn có mặt từ sớm để tham gia show diễn

Ai cũng ăn mặc xúng xính, xinh đẹp

Các người mẫu trước show diễn cũng có thời gian giao lưu với người thân, bạn bè

Vẫn khai thác những chất liệu thân thuộc của cuộc sống, chương trình năm nay đã khiến cho người xem trầm trồ trước những sáng tạo độc đáo mà thoạt nhìn không ai tin chúng là sản phẩm do học sinh cấp 3 làm ra.

Điểm qua một số bộ sưu tập (BST), đầu tiên chính là BST mang tên Blooming Soul. Nó hướng đến một viễn cảnh mà thế giới cho phép loài người được thể hiện mọi màu sắc cá nhân của mình. Con người như sống một cuộc sống trong mơ tới siêu thực, vốn chính là những khát khao từ đằng sau những lớp mặt nạ mà con người đang bị bó buộc, mở ra một cuộc sống lý tưởng. BST này là sự kết hợp từ bảng màu rực rỡ như xanh, hồng và tím cùng chất liệu Lụa, Tulle,...

Tiếp đến là BST mang tên The Garden of Earthly Delights. BST được lấy cảm hứng từ khu vườn địa đàng - The Garden of Eden, tập trung khai thác những mặt tốt của con người. Nhân loại trước khi bị chi phối bởi lòng tham và bóng tối vốn có lẽ là những cá thể với một tấm lòng chân thành, vị tha và không vụ lợi. Các bộ trang phục trong bộ sưu tập này được tạo nên bằng Lụa, Jersey, Khaki,... cùng gam màu be, đỏ và xanh,...

Xem những bộ trang phục này mới thấy, học sinh chuyên Ams đâu chỉ có biết học vào học, suốt ngày "cắm" đầu vào sách vở đâu. Dù vẫn đang học cấp 3 nhưng các bạn hoàn toàn có khả năng tạo ra những thiết kế đầy sáng tạo, thậm chí tổ chức được cả show diễn thời trang đầy chuyên nghiệp.

Được biết, các BST lần này được tạo nên do các bạn học sinh THPT đến từ ban thiết kế trang phục và hơn 100 thành viên ban tổ chức của LaMode và 41 người mẫu trình diễn chương trình. Show diễn năm nay đã mang đến cho mọi người một chương trình, một không gian nghệ thuật sống động cùng những màn trình diễn độc đáo, sáng tạo và ý tưởng thiết kế mới lạ, lôi cuốn.