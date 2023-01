Một số chỉ tiêu kinh tế giảm nhẹ trong tháng 1

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 1-2023 giảm 14,6% so với tháng 12-2022 và giảm 8% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, so với cùng kỳ năm trước, ngành chế biến, chế tạo giảm 9,1%, làm giảm 7% trong mức tăng chung; ngành khai khoáng giảm 4,9%, làm giảm 0,8%; ngành sản xuất và phân p'hối điện giảm 3,4%, làm giảm 0,3%; riêng ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,7%, đóng góp 0,1%.

Trong tháng 1, cả nước có 10,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 0,7% so với tháng trước và giảm 16,6% so với cùng kỳ năm 2022. Có 15,1 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại, lần lượt tăng 146,8% và giảm 21,2%. Kết quả này nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và trở lại hoạt động trong tháng 1-2023 lên gần 25,9 nghìn đơn vị, giảm 19,3% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, có 34.994 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2022. Có 6.841 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 3,4% và 2.038 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 0,6%.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20-1-2023 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 1,69 tỷ USD, giảm 19,8% so với cùng kỳ năm 2022. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam trong tháng 1 đạt 1,35 tỷ USD, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng này đạt 25,08 tỷ USD, giảm 13,6% so với tháng 12-2022 và giảm 21,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1-2023 ước đạt 544,8 nghìn tỷ đồng, tăng 5,2% so với tháng trước và tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.