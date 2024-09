Một sự kiện đang được người hâm mộ ban nhạc huyền thoại The Beatles tại Việt Nam mong chờ, hứa hẹn tái hiện ký ức thanh xuân

Mới đây, đơn vị tổ chức chương trình và ban nhạc The Bootleg Beatles cùng xác nhận sẽ tổ chức 3 đêm diễn tại Việt Nam trong chuỗi chương trình kỷ niệm 44 năm lưu diễn tri ân ban nhạc The Beatles.

The Beatles mang nhiều ý nghĩa hơn một ban nhạc huyền thoại, là ký ức và thanh xuân của hàng triệu khán giả yêu âm nhạc trên toàn cầu. Dù chỉ hoạt động trong đúng 10 năm, ban nhạc rock người Anh The Beatles đã đứng đầu BXH tuần của Billboard tới 132 lần, nhiều gấp đôi nghệ sĩ đứng sau. Xét về số đĩa bán ra, ban nhạc này cũng đứng số một lịch sử với tổng cộng 600 triệu đĩa trên toàn cầu.

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison và Ringo Starr đã tạo ra 16 trong số 100 ca khúc được tạp chí Rolling Stones bình chọn hay nhất lịch sử, 4 trong số 10 album hay nhất thuộc về "Tứ quái".

Ban nhạc huyền thoại The Beatles.

Tầm ảnh hưởng của The Beatles lớn tới mức có vô số ban nhạc ra đời chỉ với đúng một mục tiêu: tái hiện lại âm nhạc của "Tứ quái" theo cách chân thực nhất. Nổi tiếng và thành công nhất là ban nhạc The Bootleg Beatles. Thành lập vào năm 1980, The Bootleg Beatles đã sở hữu 4.500 buổi biểu diễn khắp các châu lục với nhiều tour diễn cháy vé.

Không đơn thuần chơi lại những ca khúc của The Beatles, The Bootleg Beatles còn biến trải nghiệm thưởng thức âm nhạc lên một đẳng cấp khác. 4 thành viên của The Bootleg Beatles, Steve White, Stephen Hill, Paul Canning và Gordon Elsmore thuộc lòng từng cử chỉ của John Lennon, Paul McCartney, George Harrison hay Ringo Starr, từ cách đánh khuỷu tay khi xoay người đến chuyện hướng cần đàn guitar về phía nào…, nhờ quá trình nghiên cứu tư liệu và tập luyện trong suốt nhiều năm liền.

The Bootleg Beatles.

Với 3 đêm diễn tại TP.HCM và Hà Nội, những thế hệ yêu mến The Beatles tại Việt Nam sẽ có cơ hội “quên” đi thực tại để ngược dòng quá khứ tận hưởng ký ức thanh xuân cùng những bản hit của “Tứ quái” thời kỳ hoàng kim.

Bà Đỗ Thu Giang - Giám đốc AMO Vietnam, đơn vị đưa The Bootleg Beatles về Việt Nam chia sẻ: "Khán giả Việt Nam không bao giờ có cơ hội được thưởng thức The Beatles với trọn vẹn 4 thành viên. Ban nhạc The Bootleg Beatles trong khi đó đã chơi nhạc của "Tứ quái" suốt 44 năm qua ở đẳng cấp cao nhất.

Thần thái, phong cách biểu diễn cũng như khả năng giao lưu với khán giả của The Bootleg Beatles cực tốt. Các yêu cầu về công tác tổ chức của họ thậm chí cao hơn nhiều ban nhạc danh tiếng thông thường".

Nói về lý do chọn nhạc của The Beatles, bà Thu Giang khẳng định: "Âm nhạc của Beatles đơn giản là huyền thoại. Nhiều nghệ sĩ danh tiếng trên thế giới như Billie Eilish, Westlife... cũng yêu thích nhạc Beatles. Tôi tin âm nhạc của Beatles dành cho mọi lứa tuổi và sẽ còn trường tồn với thời gian. Thông điệp âm nhạc của "Tứ quái" luôn cần được lan tỏa".

Các đêm diễn sẽ diễn ra vào ngày 31/10 tại Nhà hát Hòa Bình, TPHCM và ngày 2-3/11 tại Cung Văn Hóa Hữu Nghị Việt Xô, Hà Nội. Vé đã được mở bán từ ngày 1/8/2024 với 3 mức giá từ 1,5 - 1,8 - 2,5 triệu đồng.