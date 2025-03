Một tập đoàn than chi hơn 22 tỷ đồng để 'rửa phổi' cho các thợ lò

Có 7 công nhân than của TKV có thu nhập trên 700 triệu đồng/năm.

Báo cáo tại Hội nghị Người lao động năm 2025, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho hay, năm 2024, doanh thu toàn Tập đoàn đạt 169.000 tỷ đồng. Năng suất lao động tổng hợp toàn Tập đoàn đạt 306,7 triệu đồng/người/năm, tăng 15,5% so với kế hoạch và tăng 1,1% so với thực hiện 2023.

Tiền lương bình quân toàn Tập đoàn đạt 17,95 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,2% so với kế hoạch và tăng 1,1% so với thực hiện năm 2023. Trong đó khối than hầm lò đạt bình quân 20,5 triệu đồng/người/tháng.

Đáng chú ý, trong năm 2024, có 7 công nhân có thu nhập trên 700 triệu đồng, trên 11.591 thợ lò có thu nhập trên 300 triệu đồng/năm, chiếm 47% tổng số thợ lò, tăng 8% so với thực hiện năm 2023.

Tập đoàn cũng thực hiện các chế độ phúc lợi mang tính đặc thù của ngành nhằm chăm lo tốt hơn sức khỏe, đời sống cho người lao động, trong đó, thực hiện đạt 450 ca rửa phổi/năm với chi phí 22,5 tỷ đồng.

Ngoài ra là tổ chức cho người đi tham quan nghỉ mát, định hướng xây dựng nhà ở công nhân hầm lò; tiếp tục phát triển mô hình đưa đón công nhân ở xa đi làm hằng ngày bằng xe giường nằm giúp các đơn vị ổn định được lực lượng lao động; thực hiện tốt chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật, chế độ ăn ca và chế độ ăn định lượng.

Tổng chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2024 là 965 tỷ đồng, tiếp tục triển khai Chương trình đào tạo tiếng Anh và Quản trị doanh nghiệp mỏ hiện đại niên khoá 2024-2025 với tổng thời gian 9 tháng, 3 tháng trong nước và 6 tháng ở nước ngoài; xúc tiến chương trình tài trợ học bổng, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho 3.700 lượt người, tăng 10% so với kế hoạch; đào tạo nâng cao kiến thức về an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ cấp công trường, phân xưởng.

Công tác an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc là nhiệm vụ được TKV đặt lên hàng đầu, xuyên suốt trong quá trình sản xuất kinh doanh, toàn Tập đoàn đã chi đầu tư cho công tác này với tổng số tiền là 1.400 tỷ đồng, bằng 101,7% kế hoạch.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) là Tập đoàn kinh tế nhà nước được trao thực hiện chức năng chủ thể quản lý khai thác chế biến với nhiều loại tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam. Điển hình là than, boxit, đồng, bạc, thiết kẽm và các khoáng sản khác.

Công nghiệp than là lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chủ chốt của Tập đoàn. Hiện TKV là nhà sản xuất than lớn nhất Việt Nam, với 21 công ty thành viên sản xuất hầm lò và lộ thiên.

Than do TKV sản xuất là than Antraxit với nhiều chủng loại phù hợp làm nguyên liệu đầu vào cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau, như: Luyện thép, sản xuất điện, xi măng, phân bón, hóa chất và phục vụ dân dụng.

Hiện tại sản lượng than sản xuất hàng năm của tập đoàn đạt trên 40 triệu tấn, bằng gấp 7 lần so với năm thành lập 1976.