Một tháng giao dịch được 1 căn, loại hình bất động sản này vẫn “trượt dài” trong vòng xoáy biến động

Đó là số liệu báo cáo từ DKRA Group về thị trường bất động sản nghỉ dưỡng lân cận Tp.HCM. Nếu loại hình condotel có dấu hiệu về giao dịch trở lại từ quý 3/2023 thì biệt thự nghỉ dưỡng, shophouse nghỉ dưỡng vẫn “trượt dài” trong vòng xoáy biến động của thị trường bất động sản.

Dữ liệu tháng 10/2023 của đơn vị này chỉ ra, trong tháng có 1 dự án biệt thự nghỉ dưỡng chào thị trường (giai đoạn mở bán tiếp theo) với 18 căn. Có 1 căn được giao dịch đạt tỉ lệ 6%. Mức tiêu thụ này giảm 99% so với cùng kì năm ngoái.

Nếu so sánh về nguồn cung có dấu hiệu tăng nhẹ so với tháng 9/2023 nhưng vẫn ở mức rất thấp, chỉ tương đươg 3% so với cùng kỳ năm 2022. DKRA Group chỉ ra, khu vực miền Nam và miền Trung không ghi nhận dự án mở bán mới trong tháng 10/2023. Sức cầu thị trường tiếp tục sụt giảm đáng kể. Đáng nói, hơn 80% dự án sơ cấp đóng giỏ hàng để điều chỉnh giá bán và chính sách bán hàng.

Cùng với sức cầu thì giá bán sơ cấp không biến động so với tháng trước. Nhiều chủ đầu tư vẫn tiếp tục áp dụng các chương trình hỗ trợ lãi suất, ưu đãi chiết khấu nhanh lên đến 40% - 50%,… nhằm kích cầu thị trường. Thị trường tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi giao dịch còn khá trầm lắng, du lịch phục hồi chưa như kỳ vọng cũng như áp lực đáo hạn trái phiếu những tháng cuối năm vẫn còn nan giải

Nhà phố, shophouse nghỉ dưỡng không khá khẩm hơn. Trong tháng 10/2023 có 50 căn ra thị trường thì tiêu thụ được 5 căn. Trong khi cả quý 3/2023 tiêu thụ được 8 căn.

Báo cáo của DKRA Group chỉ ra, nguồn cung mới tiếp tục xu hướng giảm, giảm xấp xỉ 75% so với cùng kỳ. Nguồn cung tập trung cục bộ tại khu vực miền Trung và miền Bắc. Riêng miền Nam không ghi nhận dự án mở bán mới trong tháng. Sức cầu thị trường khiêm tốn, lượng tiêu thụ còn hạn chế, bằng 17% so với cùng kỳ năm 2022. Thanh khoản thị trường còn thấp, giao dịch tập trung chủ yếu ở những sản phẩm có pháp lý hoàn thiện với mức giá dao động từ 16 – 18 tỷ đồng/căn. Giá bán sơ cấp không có nhiều biến động, các dự án mở bán vẫn tiếp tục áp dụng rộng rãi nhiều chính sách ưu đãi, chiết khấu thanh toán nhanh, hỗ trợ lãi suất, ân hạn nợ gốc, cam kết thuê lại,… nhằm kích cầu thị trường giữa bối cảnh khó khăn chung như hiện nay.

Dự kiến, trong những tháng cuối năm, nguồn cung và sức cầu thị trường có sự hồi phục nhưng không đáng kể, chủ yếu tập trung ở Kiên Giang.

“Điểm sáng” yếu ớt của bất động sản nghỉ dưỡng có lẽ thuộc về loại hình condotel. Mặc dù nguồn cung vẫn thấp hơn cùng kì nhưng tỉ lệ giao dịch có sự cải thiện. Cụ thể, trong tổng số 131 căn ra thị trường đã tiêu thụ được 68 căn, chiếm 52%. Miền Trung tiếp tục dẫn đầu, chiếm 78% tổng nguồn cung mới cả nước. Riêng miền Bắc không ghi nhận dự án mở bán mới trong tháng. Lượng tiêu thụ tập trung cục bộ tại một dự án mở bán ở khu vực miền Trung.

Giá bán sơ cấp không có nhiều biến động so với tháng trước và vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao do chi phí vốn hiện nay vẫn khá cao. Những vướng mắc pháp lý chưa được tháo gỡ, du lịch chưa khởi sắc như kỳ vọng, mặt bằng giá bán neo ở mức cao trong khi sức cầu chưa cải thiện là những nguyên nhân chính khiến thị trường sẽ tiếp tục gặp nhiều thách thức trong thời gian tới.