Một tỉnh bất ngờ lọt vào 'câu lạc bộ' thu ngân sách 100.000 tỷ đồng

Thu ngân sách gần 110.000 tỷ đồng

Tính đến hết tháng 11/2022, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 390.293 tỷ đồng, tăng 7,15% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn là 109.800 tỷ đồng, tăng 25,2% so cùng kỳ.

Giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 10,47% so cùng kỳ; doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải; doanh thu dịch vụ lưu trú, dịch vụ lữ hành tăng so với cùng kỳ.

Hồi cuối tháng 11, 10 doanh nghiệp trong, ngoài nước đã được trao giấy chứng nhận đầu tư, ký thỏa thuận hợp tác vào Bà Rịa-Vũng Tàu với tổng vốn đầu tư 7,9 tỷ USD và 1.820 tỷ đồng.

Thu hút đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn đăng ký quy đổi trên 2 tỷ USD. Phát triển doanh nghiệp có nhiều khởi sắc với 1.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 596 doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Cuối tháng 11 vừa qua, tại hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị và Xúc tiến đầu tư vùng Đông Nam Bộ đã diễn ra lễ trao giấy chứng nhận đầu tư, ký thỏa thuận hợp tác với 10 doanh nghiệp trong, ngoài nước vào Bà Rịa-Vũng Tàu với tổng vốn đầu tư 7,9 tỷ USD và 1.820 tỷ đồng.

Các dự án hạ tầng giao thông kết nối liên vùng của tỉnh đang được thực hiện theo đúng tiến độ yêu cầu, như đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cầu Phước An, đường 991B, đường Vành đai 4 TPHCM đoạn qua địa bàn tỉnh, đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận, dự án nâng cấp Cảng hàng không Côn Đảo… được tập trung triển khai thực hiện theo đúng tiến độ yêu cầu.

Tỷ lệ giải ngân đầu tư công năm 2022 dự báo đến ngày cuối tháng 1/2023 sẽ đạt 95,12%. Lần đầu tiên, Bà Rịa - Vũng Tàu đã xóa hộ nghèo theo chuẩn quốc gia, hoàn thành sớm so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII đề ra. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng thực hiện; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh...

Kỳ vọng ở Hải Phòng và Bình Dương

Theo báo cáo của Kho Bạc Nhà nước TP.Hải phòng, tính lũy kế 11 tháng, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Hải Phòng là 95.036 tỷ đồng, đạt 90% dự toán HĐND Hải Phòng giao và tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, thu nội địa đạt 32.354 tỷ đồng, đạt 78,9% dự toán HĐND Hải Phòng giao và bằng 109,7% so với cùng kỳ năm trước; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 61.452,2 tỷ đồng, đạt 102,4% dự toán HĐND Hải Phòng giao và bằng 116% so với cùng kỳ năm trước.

Thống kê cập nhật tình hình thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Bình Dương cho thấy, tính đến ngày 20/11, tổng thu trên địa bàn đạt 60.719 tỷ đồng, đạt 102,76% dự toán và 99,15% chỉ tiêu phấn đấu HĐND tỉnh Bình Dương giao, tăng 2,04% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số thu nội địa do ngành Thuế thực hiện đến 20/11 là 43.239 tỷ đồng, đạt 104,72% dự toán và 99,54% chỉ tiêu phấn đấu HĐND tỉnh Bình Dương giao, tăng 3,44% so với cùng kỳ năm trước. Số thu từ lĩnh vực xuất nhập khẩu do ngành Hải quan quản lý thực hiện 17.480 tỷ đồng, đạt 98,2% dự toán.

Tính đến ngày 20/11, tổng thu trên địa bàn tỉnh Bình Dương đạt 60.719 tỷ đồng, đạt 102,76%.

Theo thống kê sơ bộ, luỹ kế 11 tháng năm 2022, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TPHCM ước đạt 457.500 tỷ đồng, vượt 18,4% dự toán được giao và tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2021.



Số liệu từ Cục Thống kê Hà Nội nêu rõ, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 11 tháng năm 2022 ước thực hiện 308.500 tỷ đồng, đạt 99% dự toán pháp lệnh năm và tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa 282.600 tỷ đồng, đạt 97,9% dự toán và tăng 3,2%; thu từ dầu thô 2.700 tỷ đồng, đạt 243,3% và tăng 41,3%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 23.200 tỷ đồng, đạt 106% và tăng 11,7%.