Một tỉnh có hơn 1.200 xe ô tô đăng ký mới mỗi tháng

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã nghe báo cáo về tình hình thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Theo Sở Xây dựng Nghệ An, từ đầu năm 2025 đến nay toàn tỉnh tiếp nhận đăng ký mới 13.015 ô tô, 55.772 mô tô, xe máy và 15.795 xe máy điện, tương ứng bình quân mỗi tháng có hơn 1.200 ô tô và 4.500 mô tô, xe máy đưa vào lưu thông. Hiện, trên địa bàn tỉnh đang quản lý tổng cộng 215.655 xe ô tô, 2.143.930 xe mô tô và 168.470 xe máy điện.

Mỗi tháng tỉnh Nghệ An có thêm hơn 1.200 xe ô tô đăng ký mới. Ảnh: A. Quang

Trong công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông đã triển khai 32.272 ca tuần tra; phát hiện, lập biên bản hành chính về trật tự an toàn giao thông 73.826 trường hợp, ra quyết định xử phạt 66.793 trường hợp, chuyển ngân sách Nhà nước hơn 118,4 tỉ đồng.

Riêng trên đường bộ, lực lượng chức năng đã lập biên bản 73.460 trường hợp, gồm 30.814 trường hợp vi phạm của lái xe ô tô, 12.946 trường hợp của lái xe mô tô, xe máy và 865 trường hợp thuộc các phương tiện khác; tạm giữ 58 xe ô tô, 4.148 mô tô, 27 phương tiện khác.

Các lỗi vi phạm chủ yếu như: Không đội mũ bảo hiểm 4.127 trường hợp, không có giấy phép lái xe 11.528 trường hợp, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện 3.543 trường hợp, chạy quá tốc độ 22.094 trường hợp…

Cùng với tuần tra trực tiếp, hệ thống giám sát xử lý vi phạm qua camera tiếp tục khẳng định hiệu quả. Trong năm, hệ thống đã ghi nhận 4.965 trường hợp, trong đó 4.892 trường hợp chạy quá tốc độ và 73 trường hợp không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Cơ quan chức năng đã xử phạt hơn 11,5 tỉ đồng, tước quyền sử dụng 1.084 lượt giấy phép lái xe và trừ điểm 455 trường hợp.

Được biết, nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa các giải pháp của các lực lượng chức năng, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong năm 2025 đã giảm ở cả 3 tiêu chí. Cụ thể, trong năm 2025 (từ 15/12/2024 đến 14/10/2025 giảm 41 vụ (12,1%), giảm 11 người chết (4,8%) và giảm 7 người bị thương (4,1%) so với cùng kỳ năm 2024.