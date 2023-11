Một tỉnh có hơn 600 doanh nghiệp giải thể, tạm dừng hoạt động

Mới đây, Công ty Cổ phần May Five Star (Khu Công nghiệp Đại Kim, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng và toàn thể công nhân viên toàn công ty về việc tạm dừng hoạt động. Lý do công ty dừng hoạt động là do gặp nhiều khó khăn về hàng hóa và tài chính.

Theo phía Công ty Cổ phần May Five Star, công ty sẽ tạm thời cắt bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm tự nguyện (BHTN) từ tháng 10 của người lao động. Đối với lương của công nhân nhận tiền mặt tháng 9, ban lãnh đạo công ty đã chi trả cho người lao động vào ngày 1/11. Lương tháng 10 sẽ được chi trả vào ngày 15/11.

"Do thiếu đơn hàng nên việc duy trì tiền lương cho 300 công nhân với mức lương bình quân 5 triệu đồng/người/tháng là điều không thể", đại diện công ty cho hay. Hiện phía công ty đang cố gắng khắc phục những khó khăn trước mắt để tạo việc làm ổn định cho công