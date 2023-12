Một tỉnh đứng thứ hai cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, thị trường bất động sản có gì mới?

Như vậy, Bình Dương hiện đứng thứ 2 trong cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, sau Tp.HCM. Trong đó, Singapore đứng thứ 5 về số lượng dự án, với 294 dự án và tổng số vốn đầu tư là 5,4 tỉ USD.

Mới đây, Bình Dương đã tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp Singapore và chương trình "Gặp gỡ Singapore năm 2023". Ông Phạm Trọng Nhân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cho biết tính đến hết tháng 11/2023, địa phương đã thu hút gần 1,5 tỉ USD; gồm 127 dự án mới, 37 dự án điều chỉnh tăng vốn và 138 dự án góp vốn mua cổ phần.

Lũy kế hết tháng 11/2023, toàn tỉnh hiện có 4.211 dự án đầu tư từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký hơn 40,3 tỉ USD.

Vị này cho biết, thời gian tới, Bình Dương sẽ ưu tiên thu hút đầu tư các ngành, lĩnh vực công nghệ cao, tiên tiến, thân thiện với môi trường, tạo ra giá trị gia tăng cao; dịch vụ tài chính, logistics và các dịch vụ hiện đại khác, đặc biệt là thu hút đầu tư vào khu công nghiệp khoa học công nghệ.

Đồng thời, thực hiện đa dạng hóa thu hút đầu tư nước ngoài từ các thị trường và đối tác tiềm năng, chú trọng các nước phát triển hàng đầu thế giới, các tập đoàn xuyên quốc gia nắm giữ công nghệ tiên tiến và trình độ quản trị hiện đại.

Vốn được mệnh danh là “thủ phủ công nghiệp”, Bình Dương có số lượng khu công nghiệp chiếm 1/4 cả nước. Điều này mở ra cơ hội lớn cho thị trường bất động sản phát triển. Dòng vốn FDI gần đây không chỉ tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, mà còn đổ vào bất động sản, thương mại, dịch vụ.

Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản Bình Dương gắn liền với sự phát triển công nghiệp. Do đó, khi mức tăng trưởng của dòng vốn FDI tốt sẽ là chất xúc tác cho sự phát triển của thị trường bất động sản, đặc biệt là dòng sản phẩm căn hộ dành cho giới chuyên gia, quản lý đến Bình Dương làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp.

Hiện nay, riêng TP. Dĩ An có 8 khu công nghiệp đang hoạt động với tỷ lệ lấp đầy ở mức cao, do đó địa phương này được hưởng lợi từ dòng vốn FDI chảy vào địa phương. Khu vực này vốn là địa bàn hút dòng tiền đầu tư của các doanh nghiệp bất động sản như Nam Long, Đất Xanh, Phú Đông, Hưng Thịnh, Pi Group, Bcons…với loạt dự án như Opal Boulevard, Him Lam Phú Đông, Phú Đông Premier, Phú Đông Sky Garden, Phú Đông SkyOne, New Galaxy, Bcons Polygon, Picity Sky Park… Trong đó, dự án Phú Đông SkyOne của Phú Đông Group sẽ chính thức khởi công dự án vào ngày 16/12 tới, là nguồn cung căn hộ giá vừa túi tiền (trên dưới 1,5 tỉ đồng/căn) đang được quan tâm tại khu vực này.

Bên cạnh đó, Bình Dương đã và đang tăng cường hợp tác với các tập đoàn lớn toàn cầu như Warburg Pincus, Sembcorp, Tokyu, CapitaLand Development, Aeon... Trong đó, Tập đoàn CapitaLand cũng ký kết hợp tác dự án phát triển thành phố thông minh có vốn đầu tư hơn 500 triệu USD triển khai tại thành phố mới Bình Dương. Dự án thành phố thông minh cung cấp khoảng 3.700 căn hộ cho khoảng 13.000 cư dân.

Bất động sản Bình Dương đang được kì vọng tiếp tục hưởng lợi từ các thông tin hạ tầng, FDI...

Chưa kể, nhiều công trình hạ tầng quan trọng khi hoàn thiện sẽ tạo điều kiện phát triển bất động sản. Hiện Bình Dương đang dồn lực triển khai các dự án như Vành đai 3, Vành đai 4 TP.HCM, cao tốc Tp.HCM - Chơn Thành, cầu Bạch Đằng 2 nối Bình Dương và Đồng Nai, mở rộng Quốc lộ 13, hoàn thiện trục đại lộ Mỹ Phước - Tân Vạn - Bến Cát - Bàu Bàng...

Mới đây, UBND Tp.Dĩ An đã làm việc với ngành chuyên môn và các chủ đầu tư thống nhất phương án thiết kế xây dựng công viên, tiểu cảnh, vỉa hè dọc tuyến đường ĐT743 thuộc phường Dĩ An. Công trình có diện tích gần 8.500m2, kéo dài từ ngã tư 550 đến đường D4, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An. Công trình khi hoàn thành sẽ tạo thêm điểm nhấn đô thị cho Dĩ An. Nhiều người dân trên địa bàn sẽ được hưởng lợi.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã đi khảo sát một số dự án hạ tầng trên địa bàn Tp.Dĩ An. Theo hồ sơ dự thảo quy hoạch, tại nút giao Sóng Thần sẽ xây dựng thêm cầu vượt nối từ đường An Bình qua đường Độc Lập (kết nối với khu công nghiệp Sóng Thần) với tổng vốn đầu tư theo đề xuất là hơn 3.800 tỷ đồng.

Ngoài ra, đường An Bình (thuộc phường An Bình, Tp.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cũng sẽ được mở rộng với điểm bắt đầu tại nút giao Sóng Thần đoạn ngay dưới chân cầu vượt Sóng Thần. Tuyến đường này sẽ được mở rộng với lộ giới dự kiến lên 34 m, tổng mức đầu tư 1.693 tỷ đồng.

Như vậy, khi hạ tầng giao thông phát triển, FDI đổ bộ, đô thị hoá nhanh thì bất động sản Bình Dương dự báo sẽ được hưởng lợi. Ghi nhận cho thấy, gần đây sức cầu thị trường có phần chậm nhịp do những biến động chung, song với các nền tảng sẵn có, Bình Dương vẫn là thị trường bất động sản vệ tinh của Tp.HCM có cơ hội bật dậy và được chú ý trong thời gian tới.