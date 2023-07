Một tỉnh vượt Long An, Thái Nguyên, lọt top 10 địa phương thu hút FDI cao nhất cả nước 6 tháng đầu năm

Theo dữ liệu mới nhất của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài, từ đầu năm đến 20/6/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư FDI đạt hơn 13,43 tỷ USD, bằng 95,7% so với cùng kỳ.

Trong đó, có 1.293 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (tăng 71,9% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt hơn 6,49 tỷ USD (tăng 31,3% so với cùng kỳ); 632 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 29,8% so với cùng kỳ), tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt gần 2,93 tỷ USD (giảm 57,1% so với cùng kỳ); 1.594 giao dịch GVMCP của nhà ĐTNN (giảm 6,6% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt hơn 4,01 tỷ USD (tăng 76,8% so với cùng kỳ).

Xét theo địa phương, báo cáo cho biết, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 52 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, Hà Nội dẫn đầu, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 2,27 tỷ USD, chiếm gần 16,7% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1,39 tỷ USD, chiếm gần 10,4% tổng vốn đầu tư cả nước, TP Hồ Chí Minh đã vượt qua Bắc Giang để xếp thứ hai cả nước. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ, tổng vốn đầu tư rót vào TP Hồ Chí Minh đã giảm 37,1%. Tiếp theo lần lượt là Bắc Giang, Bình Dương, Hải Phòng,…

Đáng chú ý, trong số 10 địa phương có được các nhà đầu tư nước ngoài rót tiền nhiều nhất trong 6 tháng đầu năm, với tổng vốn FDI đăng ký đạt hơn 558 triệu USD, Bình Phước đã vượt Long An (252 triệu USD), Thái Nguyên (138 triệu USD) để xếp thứ 9 cả nước về thu hút FDI trong 6 tháng đầu năm. Trước đó, trong 4 tháng đầu năm, lượng vốn FDI đăng ký đầu tư vào Bình Phước mới chỉ đạt 58 triệu USD, xếp thứ 19 cả nước.

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Bình Phước, tính riêng tháng 6, trên địa bàn tỉnh thu hút được 2 dự án với số vốn 18,78 triệu USD.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh đã thu hút được 13 dự án với số vốn là 585,271 triệu USD. Điều chỉnh 91 dự án, trong đó điều chỉnh tăng vốn cho 21 dự án với số vốn tăng là 46,424 triệu USD, điều chỉnh giảm vốn 2 dự án với tổng vốn điều chỉnh giảm là 20,960 triệu USD, thu hồi 1 dự án với số vốn 2 triệu USD. Lũy kế đến ngày 14/6/2023 số dự án FDI trên địa bàn tỉnh Bình Phước là 378 dự án, vốn đầu tư là 4.056.357.817 USD.

Lũy kế đến ngày 20/06/2023, cả nước có 37.541 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 449,48 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt hơn 284 tỷ USD, bằng 63,2% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Nếu xét về số dự án, TP Hồ Chí Minh là địa bàn dẫn đầu cả nước cả về số dự án mới (38,9%), số lượt dự án điều chỉnh (24,9%) và GVMCP (65,4%).

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 6 tháng đầu năm, các dự án đầu tư mới vẫn tập trung vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút ĐTNN (cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nhân lực ổn định, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và năng động trong công tác xúc tiến đầu tư,…) như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bình Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Đồng Nai.