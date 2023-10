Một trường gây sốt với lễ khai giảng như ĐH nước ngoài, thầy cô và sinh viên thi nhau "bắn" 9 thứ tiếng

Lễ khai giảng đầu tiên bậc đại học luôn được coi là dấu mốc quan trọng của bất kỳ bạn trẻ nào. Nếu 18 năm qua, các bạn là những cô cậu học sinh được bố mẹ và thầy cô chở che thì đại học sẽ là hành trình để các bạn làm chủ chính mình và dần hoàn thiện bản thân. 4 năm đại học vừa là cơ hội cũng là thách thức để các tân sinh viên khai phá và biến bản thân trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình.

Với thông điệp, đại học sẽ là nơi khởi đầu để mỗi một tân sinh viên trở thành phiên bản tốt nhất, mới đây, lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 của trường Đại học Hoa Sen (HSU) đã diễn ra với chủ đề: "Be Yourself – But Be Your Best Self: Là bạn, nhưng với phiên bản tốt nhất của chính mình".

Định hướng trở thành trường đại học đạt chuẩn quốc tế, nên không có gì khó hiểu khi trong buổi lễ, các bạn tân sinh viên của HSU đã được lắng nghe màn "flex" 9 ngoại ngữ khác nhau của các thầy cô HSU. Từ tiếng Việt, Anh, Pháp, Thái, đến Nhật, Ý, Tây Ban Nha, Trung, Đức đều được các thầy cô sử dụng trôi chảy, khiến ai cũng thích thú.

Thầy cô HSU "flex" 9 ngoại ngữ khác nhau

Phát biểu đầu tiên là PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy - Hiệu trưởng nhà trường. Cô đã sử dụng cả 3 ngôn ngữ là tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp để gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến tập thể sư phạm nhà trường, quý phụ huynh, quý vị khách quý, cùng lời chào hân hoan chào đón tất cả các tân HSU-er.

Trong đó, cô nói: "Tại đây, các sinh viên được xem là những cá thể độc đáo, không chỉ học tập mà cần được sống trong môi trường khuyến khích sự phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, trí tuệ, cảm xúc cũng như kỹ năng xã hội, hội nhập toàn cầu".

PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy

Nếu như TS. Nguyễn Hữu Hảo - Trưởng khoa Logistics - Thương mại Quốc tế sử dụng tiếng Thái trong bài phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới, thì TS. Đoàn Minh Châu - Viện trưởng Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế lại sử dùng tiếng Nhật và nhấn mạnh: "Sinh viên Hoa Sen là những con người cá tính, riêng biệt, làm chủ bản thân, bứt phá".

Cũng không hề kém cạnh, TS. Nguyễn Thị Loan - Trưởng khoa Khoa Khoa học Xã hội - Luật chia sẻ bằng tiếng Ý đến các bạn sinh viên. Cô bày tỏ niềm tự hào khi HSU là trường đại học đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam vinh dự đạt được chứng nhận NEAS (Hệ thống đánh giá giáo dục Quốc gia của Úc) cho Chương trình tiếng Anh giao tiếp Quốc tế.

Ngoài ra, trong màn phát biểu đa ngôn ngữ này còn có sự xuất hiện của 2 giảng viên nước ngoài là thầy Jodge Martin - Giảng viên Khoa Kinh tế Quản Trị (tiếng Tây Ban Nha) và GS.TS Kuhr Armin Bruno Wilhelm - Giám Đốc Chương Trình Tâm Lý Học (tiếng Đức). Họ đều bày tỏ niềm hãy diện khi làm việc trong môi trường giáo dục đa văn hóa như ở HSU.

GS.TS Kuhr Armin Bruno Wilhelm nói: "Dù bạn là ai, ở độ tuổi, giới tính nào, khác biệt ra sao, bạn đều được tôn trọng và có cơ hội tỏa sáng để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình".

ThS. Trần Thị Cẩm Tú - Giám đốc Chương trình ngoại ngữ 2 lại nói cực trôi chảy tiếng Trung.

Cùng với nhau, tất cả các thầy cô đã tạo lên một lễ khai giảng đa màu sắc, đa văn hóa và mang đậm dấu ấn của ngôi trường có định hướng đạt chuẩn quốc tế.

Chưa hết, lễ khai giảng năm nay còn có sự tham dự của nhiều sinh viên quốc tế đang trao đổi học tập tại HSU. Đặc biệt, trong số các tân sinh viên, Nguyễn Thị Thúy Hằng là du học sinh Pháp trở về nhập học ngành Thiết kế nội thất. Đại diện cho các tân sinh viên phát biểu, Thúy Hằng đã có bài chia sẻ bằng Tiếng Pháp.

"Với em, dùng những gì học được ở bên ngoài để đóng góp cho đất nước là điều tuyệt vời nhất. Thật khó để giải thích lý do vì sao nhưng em nghĩ mình đã 'phải lòng' Hoa Sen. 'Phải lòng' vì tính quốc tế của trường. 'Phải lòng' vì môi trường năng động. 'Phải lòng' vì sự tôn trọng, thoải mái chia sẻ quan điểm của mình", Hằng nói.

Sinh viên Nguyễn Thị Thúy Hằng

Tại lễ khai giảng năm học 2023 – 2024, Trường Đại học Hoa Sen đã trao học bổng cho 26 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. Ngoài ra, đại diện nhà trường cùng 11 doanh nghiệp đã thực hiện cam kết đảm bảo chuẩn đầu ra, hướng đến con số 100% sinh viên có việc làm ngay khi tốt nghiệp.

Nghi thức trao cờ truyền thống của tân sinh viên

Trường Đại học Hoa Sen còn trao học bổng cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc