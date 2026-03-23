Một tuyến đường đang "đốn tim" giới trẻ TPHCM

Là một trong những tuyến đường đẹp bậc nhất ngoại thành TPHCM, đường Rừng Sác không chỉ gây ấn tượng bởi khung cảnh rừng ngập mặn xanh mát mà còn giữ vai trò trục giao thông huyết mạch kết nối trung tâm TP với các xã Cần Giờ, Bình Khánh, An Thới Đông.
Chạy xuyên vùng rừng ngập mặn đặc trưng, đường Rừng Sác mang đến cảm giác như lạc vào một “hành lang xanh” hiếm có gần đô thị lớn
Tuyến đường dài hơn 36 km, rộng 30 m với 6 làn xe, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách di chuyển về các điểm đến nổi tiếng như chiến khu Rừng Sác – căn cứ cách mạng quan trọng trong kháng chiến, hay Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ – “lá phổi xanh” của thành phố.
Toàn cảnh đường Rừng Sác uốn lượn giữa rừng ngập mặn xanh mướt, tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm TP HCM với huyện Cần Giờ.
Men theo đường Rừng Sác, du khách như lạc vào không gian xanh mát của Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ.
Dải nhựa của đường Rừng Sác nổi bật giữa “biển xanh” rừng ngập mặn, tạo nên một trong những cung đường đẹp nhất ngoại thành TPHCM.
Đường Rừng Sác – tuyến đường “xanh” dẫn về Cần Giờ, đang thu hút người dân check-in dịp cuối tuần.
Đường Rừng Sác hiện có quy mô 6 làn xe, song hệ thống cầu trên tuyến chưa đồng bộ, cần sớm được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu giao thông.
Không cần đi xa, ngay tại TPHCM cũng có một cung đường khiến giới trẻ “mê mẩn”
Nhiều người cho biết họ lầm tưởng đây là Đà Lạt bởi không gian xanh mát
Trên tuyến đường Rừng Sác, có nhiều loại hoa được trồng như hoa Kèn Hồng, hoa Bò Cạp Vàng, hoa Diệp Vàng,...
Những hàng hoa đua nhau bung nở, nhuộm sắc hồng, tím cho tuyến đường, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ
Cung đường như “thay áo mới” khi các loài hoa đồng loạt khoe sắc, mang đến vẻ lãng mạn, yên bình
Cung đường đẹp như tranh vẽ đang gây “sốt” trên mạng xã hội những ngày qua
Vẻ đẹp lãng mạn của tuyến đường khiến nhiều người ví như “góc trời châu Âu” giữa lòng thành phố
Không khí trong lành, cảnh sắc nên thơ giúp nơi đây nhanh chóng chiếm trọn cảm tình giới trẻ
Tuyến đường bỗng trở thành “tọa độ sống ảo” được săn đón nhất thời điểm này
Một tuyến đường đang “đốn tim” giới trẻ TP HCM nhờ vẻ đẹp thơ mộng hiếm có
Một cây hoa Kèn Hồng cổ thụ đầy hoa
Dưới tán hoa Kèn Hồng dễ trở thành background “triệu like”
Sắc hoa ngập tràn, góp phần tạo nên vẻ đẹp nên thơ, thu hút người dân và du khách dừng chân chiêm ngưỡng
Ngắm đường Rừng Sác từ trên cao
