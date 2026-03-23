Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một tuyến đường đang "đốn tim" giới trẻ TPHCM

23-03-2026 - 14:55 PM | Lifestyle

Con đường trải nhựa phẳng lỳ, uốn mình giữa không gian xanh mướt cùng điểm nhấn nổi bật là những tán hoa Kèn Hồng nở rộ, sắc hồng dịu dàng.

Là một trong những tuyến đường đẹp bậc nhất ngoại thành TPHCM, đường Rừng Sác không chỉ gây ấn tượng bởi khung cảnh rừng ngập mặn xanh mát mà còn giữ vai trò trục giao thông huyết mạch kết nối trung tâm TP với các xã Cần Giờ, Bình Khánh, An Thới Đông.

Chạy xuyên vùng rừng ngập mặn đặc trưng, đường Rừng Sác mang đến cảm giác như lạc vào một “hành lang xanh” hiếm có gần đô thị lớn

Tuyến đường dài hơn 36 km, rộng 30 m với 6 làn xe, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách di chuyển về các điểm đến nổi tiếng như chiến khu Rừng Sác – căn cứ cách mạng quan trọng trong kháng chiến, hay Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ – “lá phổi xanh” của thành phố.

Toàn cảnh đường Rừng Sác uốn lượn giữa rừng ngập mặn xanh mướt, tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm TP HCM với huyện Cần Giờ.

Men theo đường Rừng Sác, du khách như lạc vào không gian xanh mát của Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ.

Dải nhựa của đường Rừng Sác nổi bật giữa “biển xanh” rừng ngập mặn, tạo nên một trong những cung đường đẹp nhất ngoại thành TPHCM.

Đường Rừng Sác – tuyến đường “xanh” dẫn về Cần Giờ, đang thu hút người dân check-in dịp cuối tuần.

Đường Rừng Sác hiện có quy mô 6 làn xe, song hệ thống cầu trên tuyến chưa đồng bộ, cần sớm được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu giao thông.

Không cần đi xa, ngay tại TPHCM cũng có một cung đường khiến giới trẻ “mê mẩn”

Nhiều người cho biết họ lầm tưởng đây là Đà Lạt bởi không gian xanh mát

Trên tuyến đường Rừng Sác, có nhiều loại hoa được trồng như hoa Kèn Hồng, hoa Bò Cạp Vàng, hoa Diệp Vàng,...

Những hàng hoa đua nhau bung nở, nhuộm sắc hồng, tím cho tuyến đường, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ

Cung đường như “thay áo mới” khi các loài hoa đồng loạt khoe sắc, mang đến vẻ lãng mạn, yên bình

Cung đường đẹp như tranh vẽ đang gây “sốt” trên mạng xã hội những ngày qua

Vẻ đẹp lãng mạn của tuyến đường khiến nhiều người ví như “góc trời châu Âu” giữa lòng thành phố

Không khí trong lành, cảnh sắc nên thơ giúp nơi đây nhanh chóng chiếm trọn cảm tình giới trẻ

Tuyến đường bỗng trở thành “tọa độ sống ảo” được săn đón nhất thời điểm này

Một tuyến đường đang “đốn tim” giới trẻ TP HCM nhờ vẻ đẹp thơ mộng hiếm có

Một cây hoa Kèn Hồng cổ thụ đầy hoa

Dưới tán hoa Kèn Hồng dễ trở thành background “triệu like”

Sắc hoa ngập tràn, góp phần tạo nên vẻ đẹp nên thơ, thu hút người dân và du khách dừng chân chiêm ngưỡng

Ngắm đường Rừng Sác từ trên cao

Theo G.Nam

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vượt qua Anh và Ý, Việt Nam lọt top 17 quốc gia đẹp nhất thế giới với những lý do không ngờ này

Toàn cảnh biệt thự 5 tầng của JustaTee - Trâm Anh

2 người bạn thân U60 rủ nhau xây nhà dưỡng già, ở 1 năm phải thốt lên: "Tuyệt vời hơn cả hồi có chồng"

14:54 , 23/03/2026
Thu nhập 50 triệu/tháng, người ta nuôi được 2 con, tôi độc thân vẫn thiếu trước hụt sau

14:50 , 23/03/2026
Mẹ chồng nữ ca sĩ Việt: Làm bà nội vẫn sinh đôi, U60 nóng bỏng, giàu có, thương con dâu như con đẻ

14:45 , 23/03/2026
Soi thú chơi ngọc dưỡng nhan của Phạm Băng Băng: Đeo phỉ thúy xuống phố, bóc giá mỗi món bằng cả căn biệt thự Bắc Kinh!

14:34 , 23/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên