Một "vệ sĩ" trong vụ dẹp đường cho đoàn xe đám cưới ở Thanh Hóa đến công an đầu thú

Ngày 2-12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết khoảng 13 giờ ngày 1-12, Lê Hà Đông (SN 1992, ngụ, xã Đông Nam, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa), là nhân viên thuộc Công ty TNHH vệ sĩ Security liên quan tới vụ việc tự ý ra đường phân luồng giao thông, dẹp đường cho đoàn xe đám cưới gây xôn xao dư luận, đã đến cơ quan công an đầu thú.

Lê Hà Đông, nhân viên Công ty TNHH vệ sĩ Security, đến cơ quan công an đầu thú. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, được sự động viên của gia đình và sự giải thích về pháp luật của cơ quan công an, Lê Hà Đông đã nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật của bản thân nên đã đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa xin đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành lập biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú và ra quyết định tạm giữ đối với Lê Hà Đông về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Hình ảnh nhóm vệ sĩ tự ý ra đường điều tiết giao thông gây bất bình dư luận

Trước đó, ngày 29-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối Lê Kiên Quyết (SN 1985; ngụ thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc); Hoàng Kim Chung (SN 1996, ngụ phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa); Nguyễn Đình Dương (SN 1991; ngụ xã Quảng Minh, TP Sầm Sơn) và La Văn Thủy (SN 1985; ngụ xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân) là nhân viên Công ty vệ sĩ Security (có địa chỉ ở phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) để làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Nhóm người này cùng với Lê Hà Đông đã có hành vi tự ý ra giữa đường điều tiết các phương tiện giao thông cho đoàn xe đám cưới đi qua tại ngã tư đại lộ Lê Lợi giao với đường Trần Phú giữa trung tâm TP Thanh Hóa hôm 24-11, gây bất bình dư luận.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.