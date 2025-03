MPV cỡ trung rẻ nhất Việt Nam xuất hiện, cạnh tranh Toyota Innova Cross

Khoang nội thất 3 phiên bản MT COM, AT DEL và AT LUX. Bản MT COM bị cắt giảm nhất khi không có màn hình giải trí, sử dụng chìa khóa cơ để khởi động. Bản AT DEL chỉ có ghế nỉ, điều hòa chỉnh tay, dàn âm thanh 4 loa.