MPV rẻ nhất Việt Nam nay còn rẻ hơn, xe mới giá thấp hơn bản cũ gần 90 triệu: Bất thường đang xảy ra!

Đã rẻ nay còn rẻ hơn

Ngày 17/4, mẫu Hyundai Stargazer X đã ra mắt thị trường Việt Nam, đây là phiên bản mang phong cách SUV của mẫu xe MPV 7 chỗ cỡ nhỏ Stargazer từng được ra mắt vào tháng 10/2022. Xe tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

Với đời xe 2024, Hyundai Stargazer 2024 có 3 tùy chọn phiên bản gồm: Tiêu chuẩn, X và X Cao cấp. Trong đó, phiên bản Tiêu chuẩn vẫn được giữ nguyên, còn phiên bản X và X Cao cấp sẽ thay cho 2 phiên bản 1.5 Đặc biệt và 1.5 Cao cấp.

Ảnh: Hyundai

Về giá bán, Hyundai Stargazer Tiêu chuẩn có mức giá 489 triệu đồng, thấp hơn 86 triệu đồng so với phiên bản cũ. Hai phiên bản mới là X và X Cao cấp có giá lần lượt là 559 triệu đồng và 599 triệu đồng, thấp hơn lần lượt là 66 triệu đồng và 76 triệu đồng so với hai phiên bản tương ứng trước đó là 1.5 Đặc biệt (625 triệu đồng) và 1.5 Cao cấp (675 triệu đồng).



Giá bán 489 triệu đồng của phiên bản này giúp Stargazer trở thành mẫu xe rẻ nhất trong phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ.

Bất thường khi xe mới rẻ hơn phiên bản cũ

Việc mẫu xe mới ra mắt được nâng cấp trang thiết bị tiện nghi nhưng lại có giá bán thấp hơn phiên bản cũ diễn ra gần đây được coi là một điều khá bất thường tại thị trường ô tô Việt Nam.

Bởi theo lẽ thông thường, xe mới ra, lại được nâng cấp nhiều tính năng hấp dẫn thì giá bán ít nhất cũng nên bằng với giá các phiên bản cũ.

Nghịch lý của thị trường ô tô hiện nay diễn ra không chỉ đối với trường hợp của Hyundai Stargazer X kể trên mà còn diễn ra tương tự với các mẫu xe của ông lớn ngành xe khác, điển hình như Toyota.

So với phiên bản cũ, Toyota Fortuner phiên bản nâng cấp đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 khắt khe hơn, nhiều tiện nghi hơn, màn hình giải trí nâng cấp từ 8 inch lên 9 inch, bổ sung kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây (trước đây phải dùng cáp), nhưng lại có giá bán thấp hơn phiên bản cũ đến 120 triệu.

Giới chuyên gia đánh giá, những điểm mới của Toyota Fortuner 2024 tuy không đặc sắc nhưng việc giảm giá bán lẻ đề xuất sẽ giúp model này có thêm sức cạnh tranh. Sau khi điều chỉnh, giá niêm yết của Fortuner ngang với Hyundai Santa Fe (1,029-1,369 tỷ đồng) nhưng thấp hơn Ford Everest (1,099-1,499 tỷ đồng). Xe hiện tại có giá 1.055 tỷ đồng.

Ảnh: Toyota

Tương tự, Hilux và Corolla Cross phiên bản mới cũng có giá bán thấp hơn cả trăm triệu đồng so với phiên bản cũ.



Cụ thể, so với phiên bản 2023, Toyota Hilux 2.4 4x2 AT 2024 rẻ hơn đến 150 triệu đồng mặc dù có thêm nhiều trang bị tiện ích hơn. Còn Corolla Cross phiên bản 1.8V động cơ xăng 2024 sẽ có giá bán 820 triệu đồng, thấp hơn 40 triệu đồng so với đời cũ.

Chiến thuật nhằm đẩy nhanh doanh số bán hàng?

Rõ ràng, sức mua ô tô kém trong năm 2023, được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài trong năm 2024 là điều đã khiến các hãng xe phải tìm nhiều cách để thu hút khách hàng, trong đó việc định giá bán xe mới thấp hơn được coi là chiến thuật đẩy nhanh doanh số từ các hãng xe và đại lý bán hàng.

Trước đây, các doanh nghiệp ô tô rất ít khi giảm giá mạnh các mẫu xe trong thời gian ngắn như hiện nay. Giảm giá như vậy sẽ gây tâm lý tiêu cực cho những người mua xe trước đó và ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu. Thay vào đó, họ thường sử dụng các chương trình khuyến mãi với quà tặng trong khoảng thời gian ấn định, hết là dừng.

Nhưng vào thời điểm này lại khác, các doanh nghiệp giảm giá xe mạnh và nhanh. Trên Diễn đàn doanh nghiệp, chủ một doanh nghiệp ô tô cho biết, do sức mua trên thị trường yếu, hàng tồn kho cao, nên phải đẩy mạnh kích cầu. Chiến lược của các doanh nghiệp hiện nay là lấy doanh số bù lợi nhuận, vì thế khi nhu cầu thấp thì giảm giá bán. Giá xe giảm, hy vọng doanh số tăng sẽ bù đắp lại.

Ảnh: Toyota

Theo giải thích của một chủ salon trên báo VTC News, kinh tế khó khăn, thu nhập eo hẹp, người tiêu dùng hạn chế chi tiêu nên hầu hết xe ô tô mới đã phải giảm giá hàng loạt, có những mẫu giảm đến vài trăm triệu đồng và được giảm 50, thậm chí là 100% phí trước bạ để kéo khách nhưng lượng tiêu thụ còn rất chậm.



Trước tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, rõ ràng nếu giữ giá bán cao hơn các phiên bản cũ thì việc giảm giá, khuyến mại xả kho giảm hàng tồn sẽ liên tục diễn ra. Lúc này, hãng sẽ tốn thêm nhiều khoản tiền để thúc đẩy việc bán hàng như quảng cáo, marketing.

Thậm chí, khách hàng lại có tâm lý chờ đợi các chương trình giảm giá kích cầu càng khiến doanh số bán hàng sụt giảm. Một chuyên gia ô tô cho biết trên báo Tuổi trẻ, thời gian qua khách hàng gần như "bội thực" về thông tin giảm giá, cạnh tranh liên tục. "Khi nghe tin xe này xuống giá, xe kia giảm trăm triệu, sắp tới có xe mới, tâm lý của khách lung lay, chờ đợi để mua xe mới, giá rẻ hơn".

Động thái giảm giá xe mới vừa khiến đại lý duy trì được việc bán hàng, vừa giúp thúc đẩy doanh số kinh doanh. Giá tốt, người dân cũng dễ dàng mở hầu bao để chốt hàng nhanh hơn. Một điều tưởng chừng là bất thường đối với thị trường ô tô lại có thể thành cơ hội và lợi thế về mặt truyền thông đối với cả khách hàng, hãng xe và đại lý.