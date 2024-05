MSB hoàn thành nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi (Core Banking) mới

Đến nay, MSB đã chính thức hoàn thành dự án chiến lược này sau những bước kiểm định cuối cùng.

Dự án hiện đại hóa hệ thống ngân hàng lõi là một trong những dự án công nghệ lớn nhất và phức tạp nhất từ trước tới nay mà MSB quyết định đầu tư, đóng vai trò cốt lõi trong chiến lược phát triển lấy số hóa làm động lực tăng trưởng chính. Là phiên bản hiện đại hàng đầu hiện nay, core banking mới cung cấp bởi Tập đoàn Temenos hướng tới đáp ứng tốt và linh hoạt tất cả các yêu cầu trong vận hành, triển khai sản phẩm - dịch vụ ngân hàng như tiền gửi, tín dụng, tài trợ thương mại, nguồn vốn và kinh doanh ngoại tệ, ngân hàng điện tử… Với khả năng xử lý khối lượng giao dịch lớn, hệ thống mới dễ dàng đáp ứng sự tăng trưởng của quy mô và tốc độ kinh doanh, đảm bảo khả năng sẵn sàng phục vụ khách hàng, hạn chế những phát sinh do quá tải trong các giai đoạn cao điểm.

Hệ thống này cũng tác động trực tiếp tới các kênh giao dịch, đảm bảo quy trình hoạt động thông suốt, liên tục, được tự động hóa hoặc số hóa tối đa nhưng vẫn đảm bảo quản trị tốt các yếu tố rủi ro. Nền tảng mới đòi hỏi tính an ninh – bảo mật cao hơn thông qua việc phân quyền chặt chẽ và xác thực đa nhân tố khi truy cập, sử dụng dữ liệu trên ngân hàng lõi mới. Điều này nâng mức độ an toàn thông tin của cả khách hàng và MSB lên mức cao nhất, ngăn chặn sự tấn công của hacker cũng như những sự cố an ninh mạng khác.

Nền tảng Core Banking T24 của Temenos được kì vọng mang lại hiệu quả cho MSB trong việc thúc đẩy phát triển sản phẩm – dịch vụ mới nhanh hơn với chi phí thấp hơn và chất lượng cao hơn. Bên cạnh đó, đây cũng là yếu tố nền tảng giúp hoàn thiện và nâng cao hành trình trải nghiệm của khách hàng, gia tăng khả năng tương tác giữa người dùng - nhân viên MSB và hệ thống. Từ đó, khách hàng có thể nhận hỗ trợ thuận tiện và dễ dàng từ ngân hàng.

Trong thời gian tới, bên cạnh việc đồng hành và giải quyết nhanh chóng, hiệu quả nhu cầu của khách hàng, MSB cũng định hướng xây dựng và phát triển hệ thống với tính cá nhân hóa cao, cho phép người dùng tăng khả năng tự phục vụ, có thể thực hiện một số giao dịch ngân hàng phức tạp hơn bằng cách chủ động thao tác một cách linh hoạt. Song song, MSB tiến hành nâng cấp các ứng dụng và nền tảng công nghệ khác, những "điểm chạm" của khách hàng với sản phẩm – dịch vụ ngân hàng, đảm bảo đồng bộ tốc độ xử lý của toàn hệ thống, hướng tới nâng cao chất lượng trải nghiệm, và khách hàng cũng có thể cảm nhận sự thay đổi này một cách rõ rệt.

Chia sẻ về dự án, ông Nguyễn Phi Hùng – Phó Tổng Giám đốc MSB cho biết: "Trong suốt quá trình chuyển đổi, chúng tôi luôn chú trọng và rà soát chặt chẽ quy trình, tập trung vào tính chính xác và toàn vẹn của dữ liệu cũng như các vấn đề bảo mật, hạn chế tối đa những phát sinh không mong muốn trong việc cung ứng dịch vụ đến với khách hàng. Việc nâng cấp hệ thống core banking là sự đầu tư cho những lợi ích lâu dài của MSB, từng bước hiện thực hóa nhiều kế hoạch chiến lược về chuyển đổi số trong tương lai. Trước những thay đổi mạnh mẽ của thị trường cũng như nhu cầu đa dạng từ khách hàng, nền tảng công nghệ hiện đại giúp MSB gia tăng khả năng cạnh tranh, tạo bước đà để trở thành ngân hàng hoạt động hiệu quả và phục vụ khách hàng tốt hơn mỗi ngày.".