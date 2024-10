MSB lãi hơn 4.900 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tín dụng tăng trưởng mạnh, nợ xấu giảm

Lợi nhuận 9 tháng đạt 72% kế hoạch năm

Trong 9 tháng đầu năm, MSB ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 4.900 tỷ đồng, hoàn thành 72% kế hoạch năm.

Tăng trưởng kết quả kinh doanh 9 tháng của ngân hàng được ghi nhận nhờ thu nhập lãi thuần. Theo đó, thu nhập lãi thuần đạt gần 7.105 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ, nâng tổng thu nhập hoạt động (TOI) hợp nhất sau 9 tháng đạt gần 9.970 tỷ đồng. Thu nhập ngoài lãi chiếm xấp xỉ 29% tổng thu nhập với sự đóng góp từ các mảng như thẻ tín dụng, ngoại hối,… cho thấy tính hiệu quả trong đa dạng hóa nguồn thu, hướng tới chuyển đổi hoạt động ngân hàng theo hướng bền vững hơn.

Kết thúc 9 tháng, tổng tài sản của MSB đạt hơn 300.700 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cuối năm 2023. Động lực tăng tổng tài sản, bên cạnh việc đến từ tăng trưởng tín dụng, có thể kể tới yếu tố chứng khoán đầu tư với gần 62.300 tỷ đồng, tăng 64% so với 31/12/2023. Danh mục đầu tư này chủ yếu là trái phiếu Chính phủ - tăng khoảng 20.000 tỷ và chứng khoán của các tổ chức tín dụng – tăng khoảng gần 5.000 tỷ.

Tín dụng tăng trưởng khả quan

Tăng trưởng tín dụng riêng lẻ của MSB đạt hơn 15,1% so với đầu năm và cao hơn so với mức tăng trưởng trung bình toàn hệ thống ( 9% tới cuối tháng 9) và tăng hơn 3% so với quý liền trước. Mức dư nợ tín dụng ghi nhận tăng trưởng lành mạnh, phù hợp với hạn mức tín dụng được cấp bởi Ngân hàng Nhà nước, hướng tới mức mục tiêu tăng trường 20% như MSB đưa ra trong kế hoạch đầu năm.

Riêng cho vay khách hàng tại 30/9/2024 đạt trên 170.600 tỷ đồng, phân bổ chính vào một số lĩnh vực như chế biến sản xuất, chế tạo máy móc, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đây là kết quả từ sản phẩm cho vay đang đa dạng, linh hoạt cùng quy trình đơn giản, nhanh chóng, thu hút tệp khách hàng chất lượng. Ngoài các lĩnh vực này, các ngành nghề hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và tài chính xanh đang là ưu tiên của ngân hàng để trở thành động lực tăng trưởng tín dụng trong thời gian tới.

Cùng với đó, tiền gửi của khách hàng trong quý 3 tiếp nối nhịp tăng ổn định từ các quý trước, nâng chỉ số này chạm mốc gần 148.500 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với đầu năm. Chỉ số này được dẫn dắt bởi tiền gửi của cá nhân với 79.470 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt gần 36.000 tỷ đồng. Mặt khác, tiền gửi có kì hạn tăng gần 16% từ mốc 97.230 tỷ đồng hồi 31/12/2023 lên gần 112.500 tỷ đồng hồi kết thúc quý 3. Vì vậy, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn trong tổng tiền gửi (% CASA) trong quý 3 giảm nhẹ còn 24,23%, phù hợp với xu hướng thị trường khi lãi suất huy động có dấu hiệu tăng trở lại.

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) dẫn đầu toàn ngành, tỷ lệ nợ xấu giảm về mức 2,01%

Nền tảng vốn của ngân hàng vẫn được quản trị chặt chẽ với tỷ lệ dư nợ tín dụng trên tổng vốn huy động (LDR) đạt mức 74,68%, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn (MTLT) được kiểm soát ở mức 29,38%, đáp ứng tốt yêu cầu của cơ quan quản lý, đồng thời đảm bảo tính cân bằng giữa khả năng sinh lời và quản trị rủi ro. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất tiếp tục được duy trì, đạt 12,36%, mức khá cao so với yêu cầu tối thiểu 8% theo Basel II.

Chất lượng tài sản nằm trong tầm kiểm soát và phù hợp với kế hoạch xử lý nợ của ngân hàng. Nhờ các biện pháp quản trị rủi ro chặt chẽ, tỷ lệ nợ xấu của MSB tiếp tục giảm từ mức 2,13% hồi quý trước xuống 2,01%. Hầu hết các khoản vay tại MSB được thế chấp bằng tài sản đảm bảo chất lượng tốt, giúp hạn chế tối đa tỷ lệ mất vốn. Nhằm nâng cao chất lượng tài sản cũng như tạo bộ đệm dự phòng vững chắc, ngân hàng cũng chủ động trích lập dự phòng rủi ro hơn 1.600 tỷ đồng, sẵn sàng ứng phó với các tác động của thị trường.

Hoàn thành tăng vốn lên 26.000 tỷ đồng

Vừa qua, MSB đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 30%. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm là 600 triệu cổ phiếu. MSB cũng đã thực hiện niêm yết bổ sung với các cổ phiếu phát hành thêm, nâng tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 2,6 tỷ cổ phiếu. Vốn điều lệ mới được kì vọng giúp MSB đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh cũng như quản trị rủi ro, tăng vị thế cạnh tranh về quy mô cho ngân hàng.