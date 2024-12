Mua bảo hiểm ô tô suốt 12 năm, đến khi xe cháy, người đàn ông bị công ty bảo hiểm từ chối bồi thường 2 tỷ đồng: Tòa án đưa ra phán quyết bất ngờ

Theo Sohu, năm 2010, anh Lư (Bình Giang, Hồ Nam, Trung Quốc) dồn tiết kiệm để mua một chiếc ô tô 7 chỗ nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình. Vào ngày nhận xe, người đàn ông này tiến hành làm các thủ tục để mua bảo hiểm giao thông bắt buộc và bảo hiểm tổn thất xe cơ giới theo đúng quy định. Đều đặn hàng năm, anh vẫn trả phí bảo hiểm không chậm 1 ngày.

Là người có tính cẩn thận, anh Lư bảo dưỡng và chăm sóc xe cẩn thận. Tuy nhiên, chiếc xe của anh đã biến thành đống sắt vụn vào ngày 3/5/2022. Anh Lư cho biết đang lái xe bình thường thì phương tiện bất ngờ bốc cháy. Anh kịp thời thoát ra khỏi xe và may mắn không bị thương tích. Nhưng ngọn lửa lan rộng và ngày một lớn, thiêu rụi chiếc ô tô.

Sau khi làm việc, lực lượng cứu hỏa xác định nguyên nhân vụ việc là do động cơ xe tự bốc cháy. Vì đã mua bảo hiểm tổn thất xe cơ giới nên anh Lương đã làm các thủ tục gửi lên công ty bảo hiểm để yêu cầu bồi thường. Anh ước tính số tiền nhận được có thể lên đến 600.000 NDT (khoảng 2 tỷ đồng).

Tuy nhiên, một tháng sau đó, công ty bảo hiểm đã gửi thông báo về quyết định giải quyết yêu cầu bồi thường cho anh Lương. Theo đó nội dung bản thông báo nêu rõ anh Lương đã vi phạm nội dung trong hợp đồng, phí bảo hiểm sẽ không được hoàn trả. Đặc biệt, anh sẽ không nhận được khoản phí bồi thường từ phía công ty bảo hiểm do đã thay đổi tính chất sử dụng xe và vi phạm luật giao thông đường bộ.

Cảm thấy khó hiểu với quyết định này, anh Lương đấu tranh đến cùng nhằm lấy lại tiền. Tuy nhiên, quá trình thương lượng giữa 2 bên không đi đến kết quả cuối cùng. Chính vì thế, người người đàn ông này quyết định khởi kiện công ty bảo hiểm lên Tòa án địa phương.

Sau một thời gian làm việc, tòa án xác định trong trường hợp này anh Lương sẽ không nhận được bồi thường từ phía công ty bảo hiểm. Ở thời điểm xảy ra vụ cháy, anh Lương đang chở một khối lượng lớn hàng hàng hóa trong khoang chở khách. Theo điều 49 Luật an toàn giao thông đường bộ của Trung Quốc: Phương tiện cơ giới không được chở quá số người cho phép và xe cơ giới chở khách không được phép chờ hàng. Quy định thi hành Luật An toàn giao thông đường bộ của Trung Quốc cũng nêu rõ: Xe chở khách không được chở hàng hóa trừ khu vực cốp để hành lý. Nếu xe có giá để hành lý ở trên nóc, chủ xe có thể đặt hàng ở khu vực này. Còn những khu vực khác trên xe không được tận dụng nhằm chờ hàng.

Do khách hàng vi phạm luật an toàn giao thông nên công ty bảo hiểm từ chối bồi thường theo đúng nội dung hợp đồng là hoàn toàn hợp lý. Cuối cùng tòa án quyết định bác bỏ đơn kiện công ty bảo hiểm của anh Lương. Người đàn ông này hiểu ra lỗi sai của mình nên không cũng kháng cáo mà thi hành đúng bản án do tòa đưa ra.

Thẩm phán tham gia vụ kiện này cho biết khi mua bảo hiểm, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin của sản phẩm, các điều khoản có trong hợp đồng. Đặc biệt những nội dung liên quan đến trách nhiệm bảo hiểm và điều khoản từ chối bồi thường cần được chú ý.

Sau cùng, người tiêu dùng nên nâng cao hiểu biết của mình về các sản phẩm bảo hiểm để có thể bảo vệ được quyền và lợi ích của mình tốt hơn. Khi thực hiện mua bán và ký kết, bạn cần đọc kỹ các điều khoản hợp đồng. Đồng thời, các bản ghi âm, ghi hình và các bằng chứng khác trong quá trình mua bán cũng nên được lưu giữ lại để sử dụng sau này nhằm bảo vệ quyền lợi.

