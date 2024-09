Mưa bão lớn, phép thử cho chất lượng chung cư

Sau khi bão Yagi quét qua Hà Nội vào ngày 6-7/9, trên các diễn đàn của cư dân và các diễn đàn về bất động sản, vấn đề chất lượng và giá tiền của chung cư vẫn đang được bàn tán sôi nổi.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Ngọc Huy ở một khu căn hộ đã đi vào sử dụng 7 năm tại quận Hà Đông cũng cho biết mưa bão anh phát hiện ở phòng khách có hiện tượng nứt thạch cao. Nửa đêm ngày 7/9, cả mảng tường thạch cao ở phòng khách đổ sập xuống, may lúc đó cả đã đi ngủ không có thương vong về người.

Không chỉ trong căn hộ, nhiều khu chung cư cũng bộc lộ rõ chất lượng xây dựng kém ở các khu vực sử dụng chung như sảnh khi có hiện tượng thấm dột nước mưa theo thang máy, thậm chí cửa kính vỡ toang hay sập cả trần khu thang máy.

Một chung cư bị rơi kính vào thời điểm bão đổ bộ.





Đá ốp bị bong tróc tại khu nhà ở cán bộ Bệnh viện 103.





Trần thạch cao tại sảnh chung cư CT12B Kim Văn Kim Lũ bị sập.





Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC), cho biết nguyên nhân khách quan của hiện tượng trên đến từ cường độ cơn bão. Bởi Yagi có cường độ mạnh nhất trong khoảng 30 năm qua tại Việt Nam. Đây cũng là cơn bão hiếm hoi đổ bộ trực diện Hà Nội nên không tránh khỏi tác động đến các công trình xây dựng.

Tuy nhiên, Chủ tịch VACC nhìn nhận nhiều tòa chung cư mới hoạt động 4-6 năm cũng "đổ cả mảng kính, sập trần nhà, hỏng lan can" khi cơn bão đi qua cho thấy chất lượng thi công hoặc trang thiết bị, vật liệu "có vấn đề". Việc thi công không đảm bảo quy trình, làm việc thiếu trách nhiệm ở một số dự án thuộc về trách nhiệm của nhà thầu. Còn chất lượng đầu vào của trang thiết bị, vật liệu thuộc về phía chủ đầu tư khi bàn giao cho cư dân.

"Ngoài tác động tiêu cực, bão Yagi cũng là phép thử cho chất lượng thi công công trình xây dựng, nhất là chung cư, ở các đô thị hiện nay", ông Hiệp nhìn nhận.

Trong khi nhiều chung cư ở phân khúc trung bình bộc lộ rõ nhiều thiệt hại sau bão thì nhiều chung cư cao cấp, chất lượng tốt đã giúp cư dân an toàn vượt qua cơn bão. Chị Lan Anh (cư dân chung cư Vinhomes Green Bay) cho biết sau 1 ngày đêm chống chọi với bão, các căn hộ tại khu chung cư chị ở không có hiện tượng hư hỏng, vỡ cửa kính.

Cùng với đó, Ban quản lý Vinhomes liên tục kiểm tra, nhắc nhở, thông báo kịp thời với cư dân, liên tục túc trực 24/24 và sẵn sàng xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra. Đặc biệt, khi có nguy cơ mất điện, Ban quản lý đã xuống kiểm tra hệ thống điện dự phòng và sẵn sàng phát điện phục vụ cư dân trong trường hợp bất ngờ bị cắt điện.

“Khi có bão to gió lớn, ngoài chất lượng xây dựng, cơ sở vật chất thì sự chuyên nghiệp của Ban quản lý chung cư rất quan trọng, giúp cư dân yên tâm chống bão”, chị Lan Anh cho biết.

Nhiều dự án cao cấp với chất lượng xây dựng đảm bảo đã đi vào vận hành cả chục năm như Vinhomes Times City, Vinhomes Royal City… cũng an toàn sau bão.

Với nhiều cư dân chung cư, bão số 3 chính là một phép thử về chất lượng xây dựng của các dự án.

Tương tự, chị Nguyễn Ngân, người đang sống trong khu chung cư Imperia tại quận Thanh Xuân cho biết: “Khu chung cư nhà tôi không có vấn đề gì cả, cửa kính chắc chắn. Cư dân do sợ mưa lớn, nước ngập sẽ tràn vào hầm để xe, nhưng rồi cũng không có vấn đề gì xảy ra”.



Nhiều cư dân khác tại các tòa nhà chung cư cao tầng bậc nhất tại Hà Nội cũng chia sẻ cảm giác bình an sau khi cơn bão đi qua, may mắn không có thiệt hại tại các căn hộ do mưa lớn kèm gió to. Đặc biệt, khi bão bất ngờ ập đến sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Ban quản lý chuyên nghiệp, cùng chất lượng xây dựng tốt tại nhiều khu chung cư cao cấp cũng đã được kiểm chứng.

Theo đánh giá của các chuyên gia, bão lớn đã lộ rõ những chung cư kém chất lượng, từ đó giá có thể hạ nhiệt. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại những khu chung cư cao cấp, chất lượng tốt được khẳng định sau bão thì sẽ được nhiều người mua lựa chọn.

"Cơn bão Yagi chỉ là yếu tố tâm lý tức thời, giá chung cư tăng hay giảm phụ thuộc nhiều vào nguồn cung và nhu cầu thị trường. Hiện nay, thị trường Hà Nội cung ít, cầu nhiều nên việc giảm giá là không có cơ sở. Vì vậy, không có cơ sở khi cho rằng giá chung cư sẽ giảm sau bão", ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết.