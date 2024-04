Mua bất động sản đầu “chân sóng” – Cơ hội của nhà đầu tư thông minh

Sức cầu tăng trở lại, thị trường đang dần đi vào chu kỳ mới



Anh Hoàng Công Quy (ngụ TP.Thủ Đức) từng là nhà đầu tư căn hộ tại TP.HCM cho biết, năm 2021-2022 khi cơn sốt đất diễn ra ở nhiều tỉnh thành, bạn bè anh có gợi ý anh đầu tư đất nền chung. Nhưng nhận thấy đầu tư đất nền dễ gặp rủi ro nếu không nắm rõ địa bàn, nên anh vẫn quyết định tìm mua thêm căn hộ tại TP.HCM và một số đô thị vệ tinh sát TP.HCM.

Đến hiện tại, anh thấy quyết định của mình là đúng đắn. Căn hộ anh đầu tư sau hơn một năm hiện đang được giao dịch chênh lệch trên 15% so với giá mua trước đây. Gần đây, thấy thị trường có vẻ ấm lên nên anh vẫn chưa vội bán, trong khi nguyên năm qua anh đã có thêm dòng thu từ cho thuê hàng tháng trung bình 10 triệu cho mỗi căn hộ.

Theo báo cáo mới nhất từ VARS (Hội Môi giới BĐS Việt Nam), nhiều tín hiệu cho thấy thị trường BĐS đang dần phục hồi. Lượng giao dịch đang tăng trở lại, đặc biệt ở Hà Nội. Những dự án mới thuộc loại hình sản phẩm căn hộ có lượng giao dịch rất tốt từ cuối quý 4/2023 và vẫn đang kéo dài đà tăng trưởng đến hết quý 1/2024.



Tại sự kiện công bố báo cáo nghiên cứu thị trường BĐS Việt Nam quý 1/2024 và dự báo quý 2/2024 của Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính – Bất Động Sản Dat Xanh Services (DXS - FERI), các chuyên gia cho biết, nhu cầu tìm kiếm Bất động sản và tỷ lệ hấp thụ quý 1/2024 tăng lên vượt bậc so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là loại hình nhà ở riêng lẻ và căn hộ trong khu vực nội thành của các đô thị lớn.

Hạ tầng và kết nối giao thông là động lực phát triển của thị trường BĐS ở các đô thị.

"Trong quý I/2024, các hoạt động khởi công, động thổ, kick-off, mở bán… diễn ra nhộn nhịp trên toàn quốc, với đa dạng quy mô, phân khúc và giá bán. Từ nhà ở xã hội đến những dự án căn hộ, khu dân cư cao cấp, trong đó có nhiều dự án quy mô lớn. Điều này cho thấy thị trường bất động sản đang chuẩn bị bước vào giai đoạn sôi động hơn", ông Lưu Quang Tiến, Phó viện trưởng Dat Xanh Services - FERI đánh giá.



Căn hộ cao tầng vẫn là phân khúc được khách hàng và nhà đầu tư ưa chuộng

Theo báo cáo Chỉ số Khả năng tiếp cận Nhà ở châu Á - Thái Bình Dương 2023 của Viện Đất đai Đô thị (ULI), giá nhà trung bình ở TP.HCM gấp 32,5 lần mức thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình. Thực trạng này làm cho BĐS tại các đô thị vệ tinh TP.HCM đang ngày càng trở nên hấp dẫn hơn vì giá cả vẫn còn rất cạnh tranh so với nội đô TP.HCM. Với sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng giao thông liên khu vực cộng thêm sự quá tải trong nội đô, thì người mua nhà lúc này đã dường như chỉ quan tâm đến việc di chuyển mất bao lâu hơn là việc mất bao xa khi quyết định chọn một nơi an cư phù hợp. Xu hướng làm việc nội đô, sinh sống ngoại ô đã không còn xa lạ trong những năm gần đây, khi mà thời gian di chuyển từ các đô thị vệ tinh vào trung tâm TP.HCM có khi còn nhanh hơn thời gian di chuyển liên quận trong nội thành TP.HCM nhờ vào các tuyến đường vành đai kết nối giao thông đã và đang được hoàn thành.

Một dự án thuộc khu căn hộ chuẩn B+ đang nhận được nhiều sự chú ý tại khu vực Bắc Sài Gòn khi đáp ứng được cả yếu tố giá thành và chất lượng.

Cũng theo khảo sát của Dat Xanh Services - FERI, thời điểm Qúy 1/2024 khách hàng tập trung chủ yếu ở nhóm có nhu cầu mua ở thực, và nhóm khách hàng đầu tư cũng đã bắt đầu quay lại săn hàng. Nhu cầu tìm mua sản phẩm căn hộ có khung giá dưới 2,5 tỷ đồng đang chiếm tỷ trọng chính (lên đến 68% kết quả khảo sát), trong khi đó giá bán căn hộ lại đang có mức điều chỉnh tăng rất cao, và gần như không tìm thấy được dòng sản phẩm căn hộ thuộc các dự án mới có đơn giá dưới 40 - 50 triệu đồng/m2 tại Hà Nội và TP.HCM nữa.



Khi đầu tư căn hộ, xét về bài toán tài chính, ngoài việc có thể thu lời từ việc căn hộ tăng giá theo thời gian, thì chủ sở hữu còn có thể khai thác cho thuê để tạo ra dòng tiền đều đặn hàng tháng. Hiện lãi suất ngân hàng đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua, nên khi so kè với các loại hình BĐS khác, căn hộ tạo sự an toàn, dễ thanh khoản, dễ cho thuê, nhu cầu đang liên tục gia tăng.

Lãi suất ngân hàng - mối quan tâm của nhà đầu tư BĐS

Trong giai đoạn BĐS bị "siết tín dụng", lãi suất cho vay có khi lên đến 15-16%/năm là một áp lực rất lớn của người vay mua nhà. Đến nay, sau nhiều nỗ lực trong chính sách điều hành của Chính phủ, lãi suất cho vay mua BĐS ghi nhận tại thời điểm đầu tháng 4/2024 đã được đưa về đến mức thấp nhất trong hơn 10 năm qua, mức lãi suất được nhận định là rất tốt dành cho khách hàng biết cân đối các đòn bẩy tài chính phù hợp.

Tại thời điểm đầu "chân sóng" của chu kỳ BĐS như thế này, nếu biết nắm lấy thời cơ, nhà đầu tư sẽ tận dụng được rất nhiều chính sách tốt. Đơn cử như căn hộ A&T Sky Garden tại khu vực Bắc Sài Gòn đang được CĐT áp dụng nhiều gói giải pháp tài chính linh hoạt cho khách mua nhà: Từ chính sách trả góp 0% lãi suất trong gần 2 năm, đến chính sách thanh toán chỉ 1%/tháng cho đến khi nhận nhà, cùng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn khác...

Ngoài ra, CĐT A&T Group còn kết hợp cùng 5 ngân hàng Vietcombank, Public Bank, MBBank, VPBank, ACB để cung cấp các gói vay ưu đãi lên đến 80% giá trị căn hộ với lãi suất 24 tháng đầu chỉ dao động 5%-6%/năm, CĐT trả thay lãi và ngân hàng ân hạn nợ gốc cho khách hàng đến 18 tháng, v.v.

A&T Sky Garden – khu căn hộ B+ hấp dẫn giới đầu tư và an cư tại khu Bắc Sài Gòn

Được định vị phân khúc B+, Khu căn hộ cao cấp "3 mặt hướng thủy" A&T Sky Garden được biết đến với thiết kế hiện đại, tối ưu không gian sống, được bàn giao thiết bị cao cấp từ các thương hiệu hàng đầu như Kohler, Yale, Mitsubishi, Panasonic,… nhưng lại có giá "chào sân" cực tốt chỉ từ 29.9 triệu/m2, so với khu vực xung quanh giá sản phẩm trong cùng phân khúc đã lên đến 42-45 triệu/m2.

A&T Sky Garden có thiết kế rộng thoáng, tầm view tỷ đô khi 3 mặt đều hướng về sông hồ, và được bàn giao đến từ các thiết bị cao cấp.

Với mức giá ưu đãi hiếm gặp này, khách hàng được sở hữu một siêu phẩm căn hộ sang trọng có vị trí đắc địa "Cạnh Sông - Bên Hồ - Trong Phố", tất cả các căn hộ đều có logia, kết hợp cùng các khung kính rộng thoáng, với 90% căn hộ view sông. A&T Sky Garden quả thực là một sản phẩm BĐS chắc chắn sinh lợi dành cho các nhà đầu tư thông minh khi chọn mua ngay đầu "chân sóng".



Được biết, A&T Sky Garden là Khu căn hộ cao cấp "3 mặt hướng thủy" do A&T Group làm Chủ đầu tư, DXMD Vietnam - thành viên Dat Xanh Services làm Phát triển dự án, các đơn vị phân phối chính thức: Dat Xanh Services, Cona Land, Kavi Service, Đất Xanh Miền Nam, Địa ốc Nam Trung Bộ, iHouzz, CBRE (Việt Nam), Tecco Service, Center Land, Garen, Zland, True Value, Richta House, Maicom Invest, BĐS Miền Nam, Vạn Phước House, New Era, Optimist Interhome, BĐS Khởi Minh, City Home.

