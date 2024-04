Mua bất động sản khi vừa qua “đáy” – Cơ hội vàng sở hữu nhà sang

Thị trường bất động sản đã qua vùng đáy?

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, từ quý IV/2023, nhu cầu mua căn hộ đã tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nhu cầu mua nhà ở thực đã thay thế cho tình trạng đầu cơ, mua găm hàng chờ lướt sóng như trước đây.

Một góc nhìn khác, trong báo cáo được Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính – Bất Động Sản Dat Xanh Services (DXS - FERI) công bố ngày 04/01/2024, các chuyên gia nhận định thị trường bất động sản từ cuối năm 2023 được xem là đang đi qua vùng đáy của thời kỳ suy thoái, và có dấu hiệu tăng nhẹ từ Quý 4/2023, thế nên đã bắt đầu đến thời điểm "vàng" để các nhà đầu tư tranh thủ lựa chọn sản phẩm BĐS phù hợp trước khi thị trường chuyển tiếp sang một chu kỳ tăng trưởng mới.

Thực tế cho thấy, ngay sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán 2024, thị trường BĐS trên toàn quốc đã có những tín hiệu tích cực. Tại khu vực phía Nam, thị trường BĐS dần sôi động khi ngay từ quý đầu năm các CĐT liên tục giới thiệu hàng loạt sản phẩm căn hộ hướng đến "giá trị thực".

Đa phần các dự án mới được giới thiệu ra thị trường với mức giá chào sân rất hợp lý, sát về giá trị thực, đặc biệt đối với các sản phẩm căn hộ tại vùng đô thị vệ tinh TP.HCM. Đơn cử như khu căn hộ cao cấp "3 mặt hướng thủy" A&T Sky Garden được định vị phân khúc B+, với thiết bị bàn giao cao cấp từ các thương hiệu hàng đầu như Kohler, Yale, Mitsubishi, Panasonic,… nhưng lại có giá "chào sân" bất ngờ chỉ từ 29.9 triệu/m2 cùng nhiều ưu đãi khác, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu, an tâm đầu tư, an cư sinh lợi.

Khu căn hộ cao cấp "3 mặt hướng thủy" A&T Sky Garden có quy mô 946 căn hộ và 17 căn shophouse vừa chào sân với giá chỉ từ 29.9 triệu/m2.

Thời điểm thích hợp để mua nhà ở thực và đầu tư dài hạn

Quan sát thị trường TP.HCM và khu vực lân cận cho thấy, hầu hết các dự án được công bố đều đi kèm chính sách bán hàng hợp lý, kèm với các gói giải pháp tài chính trọn gói dành cho khách mua BĐS.

Theo bà Trang Bùi, Tổng giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam, nếu mua nhà ở thực thì đây hẵn là thời điểm tốt nhất. Bà Trang nhận định, chưa bao giờ thị trường có những chính sách bán hàng tốt như hiện nay. Các chủ đầu tư đang tung ra rất nhiều chính sách chiết khấu, ưu đãi về lịch thanh toán, hỗ trợ lãi suất để kích cầu.

Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS Việt Nam Quý 1/2024 từ Dat Xanh Services - FERI cho thấy thị trường BĐS đang dần có dấu hiệu đảo chiều, khi mà giá căn hộ tại Hà Nội đang tăng đột biến với mức tăng bình quân 15%-20%, cá biệt một số dự án cũ chào bán lại có mức tăng 30% - 50% so với giá chào bán cũ. Khu vực miền Nam có mức tăng giá nhẹ hơn thị trường căn hộ Hà Nội, và lượng khách hàng săn lùng căn hộ giá hợp lý đang có xu hướng tăng dần đều. Báo cáo của Dat Xanh Services – FERI cũng ghi nhận xu hướng giảm dần các chính sách ưu đãi "khủng" từ các CĐT khi thị trường dần tan băng như một quy luật tất yếu của thị trường.

Chính vì vậy, ngay tại giai đoạn giao thời này, nhà đầu tư nếu có cơ hội, xác định được bài toán về tài chính phù hợp thì cứ mạnh dạn mua để ở, mua để đầu tư cho thuê hoặc tích sản lâu dài khi tìm được dự án có giá hợp lý và chính sách bán hàng tốt.

Mua BĐS khi vừa qua "đáy" - cơ hội vàng sở hữu nhà sang

BĐS là lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế, về lâu dài, BĐS là kênh đầu tư có tiềm năng tăng trưởng lớn. Trong chu kỳ phát triển cứ khoảng 10 năm lặp lại một lần, thì thời điểm này có thể được xem là "chân sóng" BĐS. Thực tế các chu kỳ trước, hầu như các nhà đầu tư mua BĐS ở "chân sóng" đều rất thành công khi mặt bằng giá BĐS tăng lên gấp nhiều lần sau đó.

Tại thời điểm này, nếu chọn lựa đúng sản phẩm phù hợp, nhà đầu tư sẽ có cơ hội vàng để sở hữu nhà sang với mức giá cực kỳ tốt. Ví dụ với A&T Sky Garden, chỉ từ 29.9 triệu đồng/m2, khách hàng đã được sở hữu một siêu phẩm căn hộ sang trọng có vị trí "cạnh sông - bên hồ - trong phố", tất cả các căn hộ đều có logia, kết hợp cùng các khung kính rộng thoáng, và 90% căn hộ view sông.

Bên cạnh đó, A&T Sky Garden có đến 4 tầng để xe, 8 tầng tiện ích với hơn 40 tiện ích nội khu được bố trí hợp lý, đảm bảo mọi nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm tại gia cho cư dân như: Khu vườn trên mây Sky Garden, cầu Sky Bridge, hồ bơi chân mây, vườn nướng BBQ, phòng yoga, phòng tập gym, khu vực đồi leo và vui chơi trẻ em, thư viện đọc sách, phòng golf 3D, khu tập thể thao ngoài trời, nhà trẻ quốc tế, công viên, siêu thị,...

Phối cảnh hồ bơi chân mây tại tầng 4 của A&T Sky Garden.

Trong khi căn hộ các dự án cùng phân khúc ở xung quanh có giá bán tối thiểu từ 36 triệu/m2, đa phần được chào giá lên tới 42 - 45 triệu/m2, thì giá chào sân từ 29.9 triệu/m2 của A&T Sky Garden đã làm nhiều người không tin đó là sự thật. Chủ đầu tư A&T Group lý giải: "Sau những thành công tại thị trường BĐS phía Bắc, A&T Group lần đầu "Nam tiến" với dự án A&T Sky Garden. Chúng tôi công bố giá chào sân tốt đến "không tưởng" như một lời tri ân, sự chia sẻ và đồng hành cùng với khách hàng. CĐT chấp nhận giảm đi nhiều phần lợi nhuận, cũng chỉ với mong ước những khách hàng đầu tiên của A&T Group tại miền Nam được sinh lợi thật nhiều khi tin chọn sản phẩm của chúng tôi".

Bên cạnh mức giá chào sân cực kỳ tốt, CĐT còn tặng thêm cho khách hàng chương trình ưu đãi "Cơn mưa lộc vàng", phương thức thanh toán linh hoạt chỉ từ 1%/tháng, cho phép khách hàng trả góp 0% lãi suất đến khi nhận nhà. CĐT cũng kết hợp cùng 5 ngân hàng Vietcombank, Public Bank, MBBank, VPBank, ACB để cung cấp các gói vay ưu đãi lên đến 80% giá trị căn hộ với lãi suất 24 tháng đầu chỉ dao động 5%-6%, CĐT trả thay lãi và ngân hàng ân hạn nợ gốc cho khách hàng đến 18 tháng, v.v.

A&T Sky Garden được bàn giao cao cấp, trang thiết bị đến từ những thương hiệu uy tín như Kohler, Yale, Panasonic, …

Được biết, A&T Sky Garden là Khu căn hộ cao cấp "3 mặt hướng thủy" do A&T Group làm Chủ đầu tư, DXMD Vietnam - thành viên Dat Xanh Services làm Phát triển dự án, các đơn vị phân phối chính thức: Dat Xanh Services, Cona Land, Kavi Service, Đất Xanh Miền Nam, Địa ốc Nam Trung Bộ, GPT Land, iHouzz, CBRE (Việt Nam), Tecco Service, Center Land, Garen, Zland, True Value, Richta House, Maicom Invest, BĐS Miền Nam, Vạn Phước House, New Era, Optimist Interhome, BĐS Khởi Minh, City Home.

Để biết thêm thông tin về dự án, vui lòng liên hệ số hotline: 0965 355 355

Thông tin dự án: Chung cư khu vườn trên mây A&T (A&T Sky Garden)