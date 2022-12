Mua căn hộ chung cư hai năm vẫn chưa được cấp sổ hồng

Cư dân ở chung cư Marina Plaza Long Xuyên bức xúc vì mua căn hộ và trả tiền đầy đủ nhưng gần hai năm nay chưa nhận được sổ hồng - Ảnh: BỬU ĐẤU

Trả tiền xong hai năm chưa có giấy

Ngày 25-12, ông P.M.L., ngụ thị xã Tân Châu, An Giang, cho biết ông đã mua căn hộ hơn 1,5 tỉ đồng tại chung cư Marina Plaza Long Xuyên, An Giang gần hai năm qua nhưng chưa có sổ hồng. Trong khi lúc đầu, chủ đầu tư hứa hẹn sau khi trả tiền xong và nhận căn hộ thì chủ đầu tư sẽ cấp sổ hồng cho tất cả khách hàng.

"Hôm qua 24-12, chủ đầu tư có mời tôi đến Marina Long Xuyên để đối thoại nhưng tôi không đi. Vì chúng tôi đã thực hiện nghĩa vụ tài chính xong thì chủ đầu tư phải có trách nhiệm trả sổ hồng cho tôi, không thể thương lượng mãi. Bây giờ không có sổ hồng bà con thiệt thòi rất lớn, không vay vốn hay mua bán gì được hết. Chúng tôi hỏi thì lần nào họ cũng hứa hẹn rồi thôi", ông L. kể.

Ông Nguyễn Chí Nhơn - đại diện Công ty TNHH MTV Marina Plaza Long Xuyên - cho hay ông đã tổ chức đối thoại với 40 khách hàng mua căn hộ chung cư Marina Plaza liên quan đến vấn đề chậm cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ vào chiều 24-12 vừa qua.

Cư dân ở chung cư Marina Plaza Long Xuyên căng băng rôn vào chiều 24-12 trước khi vào đối thoại với lãnh đạo Công ty Marina Plaza Long Xuyên - Ảnh: MINH KHANG

Tại cuộc họp, rất đông khách hàng bày tỏ thái độ bức xúc, lo lắng khi việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ Marina Plaza bị trì hoãn liên tục, trong khi họ đã nộp đủ tiền mua căn hộ. Một số khách hàng khẳng định bị thiệt thòi; một số bất cập trong quá trình mua bán, sinh hoạt tại chung cư…

"Công ty đã hoàn tất toàn bộ hồ sơ pháp lý đến cơ quan chức năng có thẩm quyền; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuộc thẩm quyền để phục vụ việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho từng khách hàng.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, tiến độ này bị chậm trễ. Marina Plaza Long Xuyên cam kết trả lời bằng văn bản các nội dung khách hàng quan tâm trong thời hạn hai tuần tới; mong khách hàng đồng tình, ủng hộ, phối hợp cùng công ty để hoàn thành thủ tục cần thiết", ông Nhơn thông tin.

Thanh tra việc giao đất công

Tuy nhiên, đại diện Cục Thuế tỉnh An Giang khẳng định đến thời điểm này chủ đầu tư Marina Plaza Long Xuyên chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với thuế đất của dự án này. Nguyên nhân chính là đất sản xuất kinh doanh, đất công viên cây xanh đã được doanh nghiệp tự điều chỉnh thành đất ở, tăng lên so với kế hoạch ban đầu.

Ông Nguyễn Chí Nhơn - đại diện ban giám đốc Công ty Marina Plaza Long Xuyên - đề nghị bà con bình tĩnh, đơn vị sẽ trả lời cụ thể sau hai tuần cho bà con - Ảnh: MINH KHANG

"Theo quy định, doanh nghiệp phải đóng nghĩa vụ tài chính phần chênh lệch đất sản xuất kinh doanh sang đất ở. Nhưng họ "nhùng nhằng" chưa đóng, muốn cấn trừ sang việc đã đóng tiền trong phần đất công viên, cây xanh trước đó. Tuy nhiên luật không cho phép vậy.

Kiểm toán Nhà nước vừa qua đã kiểm tra hồ sơ và yêu cầu phải nộp, không cấn trừ. Ban cán sự đảng UBND tỉnh An Giang đã họp thống nhất yêu cầu doanh nghiệp phải đóng số tiền chênh lệch trên 38 tỉ đồng", đại diện Cục Thuế tỉnh An Giang nói.

Một lãnh đạo UBND tỉnh An Giang cho biết chủ đầu tư Marina chưa làm xong nghĩa vụ tài chính đối với dự án Marina Plaza Long Xuyên nhưng đã bán cho khách hàng rất nhiều. Đây là hình thức huy động, chiếm dụng vốn của khách hàng. Thêm vào đó, người dân thích mua căn hộ sớm để có lợi nhuận hơn nên xảy ra tình trạng như hiện nay.

"Đối với dự án chung cư Marina Plaza Long Xuyên liên quan đến đất công lúc đó đã giao cho chủ đầu tư, UBND tỉnh An Giang đang giao Thanh tra tỉnh kiểm tra lại trình tự, thủ tục giao đất công lúc đó đúng quy định hay không. Nếu sai sẽ có cách khắc phục về trình tự, hồ sơ. Do đó, chưa thể cấp giấy tờ được", một lãnh đạo UBND tỉnh An Giang nói.