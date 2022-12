“Mùa gặt” bất động sản năm nay diễn biến "lạ"?

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là kết thúc năm 2022, như thường lệ, thời điểm cuối năm luôn được coi là “mùa vụ” trông đợi nhất trong năm của thị trường bất động sản. Nhìn lại thời điểm cuối năm 2021, thị trường sôi sục, môi giới chỉ mong cho Tết đến thật chậm bởi càng những ngày giáp Tết giao dịch mua - bán càng sôi động.

“Thời điểm cuối năm ngoái, sốt đất diễn ra ở nhiều nơi. Tôi còn nhớ đến ngày 28-29 Tết vẫn còn khách hàng đặt cọc vì sợ nếu để ra Tết sẽ bị mất hàng”, một môi giới chia sẻ.

Thế nhưng, thời điểm hiện tại, sự ảm đạm, trầm lắng vẫn đang bao trùm ngành địa ốc. Theo số liệu của DKRA về thị trường địa ốc phía Nam trong tháng 11, cả tháng chỉ bán được 213 căn hộ, bằng 11% so với tháng 11/2021. Còn nhà phố/biệt thị cũng chỉ bán được 172 căn, giảm 83% so với cùng kỳ. Biệt thự nghỉ dưỡng, nhà phố/shophouse nghỉ dưỡng cũng trong tình cảnh ế ẩm tương tự khi chỉ bán được lần lượt 56 căn và 35 căn, giảm lần lượt 83% và 96% so với tháng 11/2021.

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam, do ảnh hưởng từ nhiều yếu tố, thị trường bất động sản cuối năm khó được trở lại như những năm trước.

Trước tình cảnh ế ẩm như hiện nay, nhiều doanh nghiệp bất động sản cho nhân viên nghỉ tết sớm. Đơn cử, một công ty bất động sản tại khu vực miền Bắc đã cho nhân viên nghỉ từ ngày 12/12/2022 đến hết ngày 05/02/2023. Riêng bộ phận Kinh doanh tiếp tục triển khai bán các sản phẩm đang có của công ty với cơ chế, chính sách theo thông báo. Đây được cho là sự việc chưa từng có trong tiền lệ của thị trường bất động sản.

Mặc dù vậy, tình trạng này không đại diện cho toàn bộ trên thị trường bởi vẫn còn nhiều môi giới bán phân khúc chung cư, nhà đất thổ cư vẫn đang làm việc và ghi nhận có giao dịch. Bởi dù thị trường bất động sản chững nhưng nhu cầu tìm mua nhà ở thực và đầu tư của người dân vẫn cao.

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam cho biết nhóm khách hàng có nhu cầu thực sự vẫn đang chờ đợi, nhưng cũng có những người muốn có nhà ở ngay đã bắt đầu tìm kiếm cơ hội mua. Theo ông, nhu cầu thực được cho là "điểm sáng" tháo gỡ khó khăn nên các chủ đầu tư đều tái cơ cấu nợ, chính sách bán hàng, tập trung tất cả hoạt động vào việc phục vụ nhu cầu này của khách hàng.

Tuy nhiên, theo ông Tuấn, để dòng vốn thực sự được khơi thông sẽ cần phải có lực mua đủ lớn. Muốn kích hoạt được dòng tiền từ người mua ở thực thì giá bất động sản cần giảm tiếp.

Ông Đinh Minh Tuấn dự báo trong ngắn hạn, giá của một số phân khúc ở một số khu vực có thể vẫn chững lại, người sở hữu chịu áp lực lãi suất cao trong thời gian dài buộc phải bán ra tài sản, đây cũng là thời điểm thị trường đủ hấp dẫn để kích hoạt dòng tiền vào "bắt đáy", mở thanh khoản, khơi thông dòng vốn đang tắc nghẽn và giải cứu thị trường.

Ông Trần Khánh Quang - Tổng giám đốc Công ty Việt An Hòa cho rằng, đây là thời điểm tốt để mua vào bởi có không ít sản phẩm được bán ra với mức giá hợp lý. Nhà đầu tư nào chấp nhận rủi ro có thể mua ngay trong tháng 12, còn nếu chờ đợi các chính sách và sự điều tiết của Nhà nước… thì nên quyết định từ tháng 3 đến tháng 6 năm sau.

“Thị trường bất động sản bây giờ là của người mua, không phải của người bán. Tuy nhiên, các nhà đầu tư không nên nghĩ tới việc sử dụng vốn vay, phải chú ý pháp lý của dự án vì bây giờ không phải thời điểm mua để lướt sóng. Với những người không chuyên nghiệp, theo tôi không nên nhảy vào đầu tư vào lúc này vì không biết giá còn giảm nữa hay không. Còn với những người có nhu cầu mua ở thực, tôi nghĩ thời điểm này cũng là một cơ hội”, chuyên gia nói.