Mùa hè bứt phá của ILA với hàng loạt trung tâm mới toanh

Việt Nam có 64 tỉnh thành, trong đó ILA đã in dấu logo ở 14 tỉnh thành từ Nam ra Bắc: TP. HCM, Kiên Giang, Cần Thơ, Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Hải Phòng, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Long Khánh và Hà Nội. TP. HCM có 24 quận huyện thì ILA đã rải rác 24 trung tâm tại các vị trí đắc địa nhất ở phía Đông, Nam và Tây thành phố.



Đối mặt với cuộc khủng hoảng hậu Covid-19, ILA vẫn liên tục khai trương 3 trung tâm tại TP. HCM trong 3 tháng đầu năm 2023: ILA Hồng Hà (Q. Phú Nhuận), ILA Đảo Kim Cương (TP. Thủ Đức) và OLA Vinhomes Grand Park (TP. Thủ Đức). Chỉ trong 2 tháng 6 - 7 năm nay, ILA lại tiếp tục khai trương 3 trung tâm tọa lạc tại những vị trí đắc địa nhất thành phố.

Có thể nói, hành trình theo đuổi triết lý giáo dục thay đổi cuộc đời không chỉ mang đến cơ hội đột phá cho thế hệ trẻ mà còn thúc đẩy ILA "bùng nổ" với hàng loạt trung tâm mới.

Triết lý giáo dục thay đổi cuộc đời "education for life"

Đây là triết lý giáo dục ILA đã theo đuổi suốt 25 năm qua. Chỉ có học tập và mở rộng kiến thức mới giúp cuộc sống thay đổi. Trong thời đại hội nhập toàn cầu hiện nay, tiếng Anh càng trở nên quan trọng. Ngoại ngữ thông thạo sẽ giúp thế hệ trẻ tiếp cận các nền giáo dục hàng đầu thế giới trong hành trình trở thành công dân toàn cầu.

Triết lý "Giáo dục thay đổi cuộc đời" của ILA thể hiện ở ba điểm chính: tầm nhìn giáo dục hiện đại, đầu tư bài bản về chuyên môn và tâm huyết của giáo viên. Đội ngũ lãnh đạo luôn dành thời gian để đầu tư nâng cao hiệu quả chương trình học nhằm mang đến cho học sinh những trải nghiệm chất lượng.

Bà Trần Xuân Dzu, CEO của ILA, chia sẻ: "Động lực lớn nhất là nhìn thấy thành công và sự trưởng thành của các em. Thành công không chỉ là điểm số mà còn là phong cách tự tin của các em khi bước lên sân khấu, thuyết trình những chủ đề "hóc búa" chẳng hề thua kém các bạn được học tập trong những môi trường giáo dục hàng đầu. Chúng tôi mong muốn không chỉ tạo ra một thế hệ trẻ thích nghi với những thay đổi của tương lai, mà bản thân các em còn có thể thay đổi cả thế giới".

Những địa điểm check-in mới trên "bản đồ ILA"

ILA Mạc Đĩnh Chi

Tiếp nối phương châm "giáo dục thay đổi cuộc đời", để giúp nhiều học sinh tiếp cận môi trường học chuẩn quốc tế, ILA đã khai trương hàng loạt trung tâm mới trên địa bàn TP. HCM trong mùa hè 2023.

Hai trung tâm mới của ILA ở quận 1 trở thành những điểm check-in hấp dẫn của giới trẻ Sài thành: ILA Mạc Đĩnh Chi, 19-21-23 Mạc Đĩnh Chi (P. Đa Kao) và ILA Nguyễn Trãi, 216 Nguyễn Trãi (P. Nguyễn Cư Trinh). Nhờ lợi thế gần khu phố Tây và trung tâm thương mại, địa điểm này rất thuận lợi cho học viên tìm kiếm môi trường chuẩn quốc tế.

Với vị trí đắc địa chẳng kém quận 1, ILA khai trương thêm 1 trung tâm ở Bình Thạnh - 1 trong "40 điểm đến thú vị nhất toàn cầu" - tại 90 Nguyễn Hữu Cảnh (P. 22). Không chỉ gần Landmark 81 - tòa nhà chọc trời cao bậc nhất Việt Nam, đây còn là cung đường đi qua quận 1 dễ dàng nên được nhiều nhà đầu tư yêu thích.

ILA Nguyễn Hữu Cảnh

Trong hành trình hiện thực hóa triết lý "giáo dục thay đổi cuộc đời", ILA đặc biệt đầu tư vào cơ sở vật chất đột phá về phong cách nhưng lại tối giản trong thiết kế. Nhằm tăng cường khả năng tập trung của học viên, ILA chọn xanh biển, vàng nhạt và nâu gỗ làm tông màu chủ đạo. Tổ chức còn cực kỳ chú trọng đến hệ thống ánh sáng giúp ngăn ngừa tình trạng mỏi mắt và nâng cao tối đa trải nghiệm học tập cho học viên.

Các phòng học cũng như khu vực chức năng vừa mang tinh thần hiện đại vừa đầy tính sáng tạo và thẩm mỹ. Mỗi phòng học đều đạt tiêu chuẩn 2,5m²/học sinh, nhằm tạo không gian thoải mái cho học viên tương tác và kết nối.

Nhiều chương trình tiếng Anh hấp dẫn cho các em

Cắt băng khai trương ILA Nguyễn Hữu Cảnh

Bên cạnh việc liên tục mở rộng trung tâm mới, ILA cũng đầu tư nghiên cứu nhiều chương trình tiếng Anh hấp dẫn. Suốt hơn 25 qua, ILA đặc biệt chú trọng chương trình "Tiếng Anh cao cấp do 100% giáo viên nước ngoài giảng dạy", đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng từ trẻ em, thanh thiếu niên đến người đi làm.

Gần đây, tổ chức ra mắt "Chương trình tiếng Anh cho mọi nhà" với học phí thấp, do giáo viên nước ngoài và Việt Nam luân phiên giảng dạy. Điểm nhấn khác biệt này giúp các em học sinh có điều kiện kinh tế khác nhau được tiếp cận nền giáo dục chuẩn quốc tế. Chỉ với 99K/giờ, các em đã có thể trải nghiệm chương trình tiếng Anh với cam kết đầu ra chuẩn quốc tế.

Dù các em lựa chọn chương trình nào, ILA vẫn luôn nỗ lực hết mình để mang đến không gian học chuẩn, đội ngũ giáo viên chuyên môn cao, giáo cụ đủ đầy và trợ giảng tận tâm. Lộ trình học tập của mỗi học viên được cá nhân hóa để phát triển tốt nhất.

Nelson Mandela - tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi - đã từng khẳng định: "Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới". Giống như triết lý "giáo dục thay đổi của đời" của ILA, niềm tin này đã truyền động lực cho bao thế hệ trẻ tự thiết kế cuộc đời mình.

Là một trong những "ngôi sao gen Z xuất sắc", Tăng Mỹ Nhiên (Vũng Tàu), 18 tuổi, sau 10 năm học tại ILA, đã có sức mạnh để thay đổi cuộc đời: "Học tại ILA giúp mình có thể nói tiếng Anh trôi chảy và trình bày quan điểm rõ ràng. Từ đó, hồ sơ của mình nổi bật hơn và mình đã vinh dự đạt học bổng toàn phần tại Đại học Liberty danh tiếng của Mỹ".

Nhiên chia sẻ văn hóa Việt Nam đến các bạn tại trường

Thành công của Nhiên cùng 30.000 du học sinh và hàng triệu học sinh xuất sắc tiếng Anh chính là nguồn cảm hứng mạnh mẽ giúp tổ chức kiên trì theo đuổi triết lý "Giáo dục thay đổi cuộc đời". Với tầm nhìn đầy tham vọng mang đến nhiều cơ hội hơn cho học viên cả nước được trải nghiệm môi trường tiếng Anh chuẩn quốc tế, ILA vẫn không ngừng mở rộng quy mô. Khi "bản đồ ILA" ngày càng có nhiều điểm check-in mới, Việt Nam hứa hẹn có thêm nhiều thế hệ trẻ tạo nên những thành công đột phá góp phần "thay đổi thế giới".

Website: https://ila.edu.vn/