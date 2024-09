Mưa lớn kéo dài ở đồng bằng Bắc Bộ

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, ngày hôm nay, khu vực đồng bằng và Đông Bắc Bắc Bộ, Hoà Bình, Thanh Hóa có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Từ đêm nay đến chiều mai (12/9), khu vực này tiếp tục mưa to từ 30-70mm, có nơi trên 120mm.

Tại khu vực Tây Bắc (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái) và Việt Bắc (Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang và Thái Nguyên) ngày hôm nay có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa từ 20-60mm, có nơi trên 100mm. Đêm nay, khu vực này mưa giảm dần, lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 11/9, Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Chiều và đêm nay, khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ mưa lớn từ nay đến chiều 12/9.

Dự báo khoảng chiều tối và đêm 12/9, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tại các tỉnh miền Bắc, do mưa lớn kết hợp với lũ trên các dòng sông đang dâng rất cao, nhiều sông trên báo động 3 nên tình hình ngập úng vẫn diễn biến phức tạp.

Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo ngập với 9 tỉnh trung du, vùng núi gồm Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hòa Bình. Khu vực này cũng có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn cung cấp trực tuyến tại địa chỉ https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Tại hệ thống sông Hồng – sông Thái Bình, dự báo mực nước các trạm hạ du hôm nay lên trên báo động 3. Lũ lên rất nhanh kết hợp với mưa rất lớn khiến các địa phương gồm Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình có khả năng ngập úng rất sâu ở vùng ven sông, vùng ngoài đê bao.

Lũ cao có thể gây tràn vỡ các đê bối ven sông, sạt lở đê kè ảnh hưởng nghiêm trọng đến các vị trí xung yếu thuộc hệ thống đê, kè, công trình ven sông thuộc các tỉnh trên, đồng thời ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông đường thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp dân sinh và các hoạt động kinh tế xã hội.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, sau đó là liên tiếp các hình thái gây mưa như dải hội tụ nhiệt đới, xoáy thấp hình thành trên đất liền, miền Bắc đang hứng chịu một đợt mưa lũ tồi tệ nhất trong lịch sử. Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đã bỏ xa mức kỷ lục năm 1968, mực nước trên sông Cầu cũng phá vỡ kỷ lục năm 1959 vào hôm qua. Dự báo do tình hình thời tiết xấu, mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp trong 2-3 ngày tới ở miền Bắc.