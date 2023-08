Mưa lớn ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ khi nào giảm?

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, đêm qua (1/8), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 1/8 đến 3h ngày 2/8 có nơi trên 60 mm như: Vàng Ma Chải (Lai Châu) 100.8 mm, Mường Tùng (Điện Biên) 94.6 mm, Mường Vi (Lào Cai) 60.6 mm, Châu Hoàn (Nghệ An) 102 mm…

Từ ngày 2/8 đến đêm 3/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục hứng mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 60-120 mm, có nơi trên 200 mm; Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Miền Bắc tiếp tục hứng mưa, có nơi mưa rất to. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Ngày và đêm 2/8, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm, mưa dông tập trung vào chiều và đêm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc trong những giờ tới, đặc biệt các huyện: Mường Chà, Mường Nhé (tỉnh Điện Biên); Phong Thổ, Nậm Nhùn, Mường Tè, Tam Đường (tỉnh Lai Châu); Bát Xát, Bắc Hà (tỉnh Lào Cai); Ia Grai, Chư Prông (tỉnh Gia Lai).

Từ 4/8, mưa vừa, mưa to ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ xu hướng giảm dần.

Dự báo thời tiết trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ngày và đêm 2/8, vùng biển từ Ninh Thuận đến Bình Thuận, giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao 2-4 m; vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3,5 m.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 2/8, vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 3/8, vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3,5 m, Bắc Biển Đông 3-5 m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc của Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5 m.