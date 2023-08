Mưa lũ làm tê liệt đoạn quốc lộ 32 qua Mù Cang Chải trong nhiều ngày

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Thái Nguyên và Nghệ An, mưa lớn, sạt lở đất từ ngày 2 đến 6-8 đã làm 8 người chết, trong đó 4 người do lũ cuốn (Lai Châu 2, Sơn La 1, Thái Nguyên 1), 4 người do sạt lở đất đá (Lai Châu 2, Yên Bái 2) và 3 người bị thương (Lai Châu).

Trung tâm xã Hồ Bốn ngổn ngang đất, đá sau mưa, lũ

Tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), theo thống kê ban đầu, do mưa lớn đã làm sạt lở đất, đá làm 2 cháu nhỏ ở xã Khao Mang bị thiệt mạng; 35 nhà bị ảnh hưởng, trôi, sập hoàn toàn; gãy 1 cột điện 35KV tại xã Hồ Bốn; Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Hồ Bản, Trạm Y tế xã Hồ Bốn bị thiệt hại về cơ sở vật chất. Một số đoạn đường trên quốc lộ 32 bị hư hỏng nặng.



Sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 32 đoạn qua huyện Mù Cang Chải

Hiện nay, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải và trên địa bàn tỉnh Yên Bái tiếp tục có mưa to gây lũ ống, lũ quét, gây sạt lở nghiêm trọng. Đoạn tuyến từ Km324 +400 - Km329, quốc lộ 32, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải sẽ bị ách tắc giao thông trong nhiều ngày.

Để đảm bảo đi lại của các phương tiện giao thông, Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái thông báo phương án phân luồng từ xa cho các phương tiện đi qua quốc lộ 32, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cụ thể như sau:

Các phương tiện đi từ Hà Nội lên Lai Châu đi theo quốc lộ 32 đến Km172 (Ngã ba Ba Khe) rẽ phải sang quốc lộ 37 đi về hướng TP Yên Bái lên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC12) đến Lào Cai đi theo quốc lộ 4D đi Lai Châu và ngược lại.

Lũ ống, lũ quét xảy ra trong chiều tối 5-8 và sáng 6-8 đã làm tê liệt hệ thống giao thông trên quốc lộ 32 đoạn qua huyện Mù Cang Chải với gần 200 điểm sạt lở nghiêm trọng.

Từ Km 324 + 400 đến Km 329 trên tuyến quốc lộ 32 còn gần 100 điểm sạt lở trong đó có 3 vị trí mất đường, mỗi vị trí dài khoảng 100 m.

Nhiều ngôi nhà bị đổ sập, hư hại

Còn theo báo cáo từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, mưa lũ đã khiến 4 người chết, 3 người bị thương ở xã Tà Mung, xã Khoen On, huyện Than Uyên; làm ảnh hưởng 75 ngôi nhà của người dân, trong đó 39 nhà ở huyện Nậm Nhùn, 25 nhà ở huyện Than Uyên, 10 nhà ở huyện Phong Thổ, số còn lại ở huyện Sìn Hồ.

Mưa lũ đã làm sụt lún, sạt lở nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh với khối lượng khoảng 23.000 m3 đất đá. Khoảng 14 km đường giao thông bị ảnh hưởng gồm: Sạt lở đất, đá taluy đường, rãnh dọc và một số đoạn bị đứt gãy gây ách tắc giao thông trên Quốc lộ 4H ở Km 272+200, Km 272+922, Km15+420, Km293+930, Km270+300, Km196+090.

Mưa lũ lớn làm bùn, đất đá trên taluy dương, khe tụ thủy sạt lở, trôi tràn xuống nền đường với chiều dày lớp bùn, đất đá từ 0,5-1,5 m, gây ách tắc giao thông trên Quốc lộ 279D tại Km15+270, Km18+300, Km21+00, Km24+200, Km26+100, Km 27+500..