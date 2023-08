Mưa lũ 'nuốt chửng' nhiều tuyến đường ở Tây Bắc, gây thiệt hại nặng

Tại Sơn La, thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh này cho biết, mưa lũ đã khiến 1 người chết, 8 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn hộ. Tình trạng sạt lở ta luy, đá lăn vào nhà phải di dời khẩn cấp 28 hộ và nhiều ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lở, sụt lún.

Đặc biệt, đoạn tuyến quốc lộ QL.279D từ Mường La đến Lai Châu bị tắc hoàn toàn. Trong đó Km32+300 và Km32+600 L=300m sạt lở bị trôi toàn bộ nền mặt đường.

Các tuyến đường lên bản Nà Lếch, xã Chiềng Lao, huyện Mường La bị tắc cục bộ. Vị trí đuôi mố cầu Nậm Păm nước suối dâng cao xói đến mép mặt đường. Hiện địa phương phải huy động lực lượng để thông đường.

Hiện trạng sạt lở tại Km198+289 Quốc lộ 4H, địa phận Bản Tè Xá, xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Ảnh Nguyễn Chương

Tại Yên Bái, tình trạng mưa lũ đã gây sạt lở, đá lăn vào nhà khiến hai cháu nhỏ (sinh năm 2021 và 2023) tại xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải thiệt mạng. Cùng với đó, có hơn 30 ngôi nhà bị hư hỏng, ảnh hưởng. Nhiều tuyến đường bị đất đá sạt tràn kín mặt đường, gây ách tắc giao thông.

Tại Lai Châu, Hòa Bình, Điện Biên mưa lũ khiến hàng loạt nhà dân bị ảnh hưởng. Nhiều tuyến đường bị sạt lở, đất đá tràn xuống đường gây ách tắc giao thông. Lãnh đạo UBND các tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo xử lý tại hiện trường; huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng và Thủy văn quốc gia, từ hôm nay đến ngày 8/8, ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 180mm. Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Sạt lở tại Km421 Quốc lộ 6 tại Tuần Giáo, Điện Biên

Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất.

Các địa phương cần tổ chức lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.