Mua mỡ heo, da heo đổ đống dưới sàn nhà rồi chế biến thành dầu, tóp mỡ

Ngày 6-12, Phòng cảnh sát môi trường (PC05) Công an tỉnh Đồng Nai cho hay vừa phát hiện cơ sở chế biến mỡ heo, tóp mỡ không đảm bảo vệ sinh rồi bán ra thị trường tiêu thụ.



Thông tin ban đầu, khoảng 9h30 cùng ngày, PC05 Đồng Nai phối hợp Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Chăn nuôi và thú y Đồng Nai và Công an phường Trảng Dài kiểm tra cơ sở mua bán thịt heo, mỡ heo tại khu phố 3 phường Trảng Dài do ông Nguyễn Trọng Thành (58 tuổi) làm chủ.

Thời điểm kiểm tra, có hai nhân viên đang làm việc tại cơ sở rộng khoảng 100m2, bên trong chứa 45 can nhựa chứa dầu mỡ heo thành phẩm (loại 30 lít/can), 400kg tóp mỡ đóng gói trong các túi ni lông.

Ngoài ra, tại cơ sở còn lưu trữ khoảng 90kg mỡ heo và 30kg da heo nguyên liệu dưới sàn nhà bê tông không đảm bảo vệ sinh.

Tại hiện trường, mỡ heo được mua từ chợ mang về tập kết, bảo quản dưới sàn nhà dơ bẩn rồi đưa vào chế biến. Trần nền nhà, khu vực sơ chế, chế biến ẩm thấp, ẩm mốc, nhiều khói bụi; không cách biệt với nhà vệ sinh; không bố trí riêng biệt nơi bảo quản nguyên liệu, thành phẩm, sơ chế, chế biến, đóng gói…

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Vũ Thị Bé (50 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, quản lý của cơ sở) cho biết mỡ heo, da heo được mua từ chợ Tam Hòa (phường Tam Hòa, TP Biên Hòa) với giá 8.500 đồng/kg mỡ heo, 1.000 đồng/kg da heo.

Sau khi chế biến, dầu mỡ heo thành phẩm được bán cho người tiêu dùng làm thực phẩm với giá 120.000 đồng/can 30 lít, tóp mỡ được bán với giá 3.500 đồng/kg.

Tuy nhiên, bà Bé chưa cung cấp được giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm và các giấy tờ có liên quan khác.

Tổ kiểm tra liên ngành đã lập biên bản vụ việc, yêu cầu chủ cơ sở trên đến PC05 Đồng Nai để làm rõ các vấn đề liên quan.