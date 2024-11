Mua nhà tặng xe Mercedes hơn 2 tỉ đồng, một dự án bất động sản tại Long An gây xôn xao dịp cuối năm

Mới đây, Nam Long gây bất ngờ khi ra chính sách tặng một xe Mercedes Benz GLC 200 trị giá 2 tỷ đồng cho khách mua biệt thự đơn lập Park Village (thuộc khu đô thị Waterpoint, Bến Lức, Long An). Nếu khách hàng không nhận quà tặng là xe thì sẽ trừ trực tiếp vào giá bán trên hợp đồng.

Thông tin khuyến mại tặng xe sang khi mua nhà đã gây xôn xao trên thị trường thời điểm này. Bởi lẽ, các chính sách tặng xe sang, hay tặng nhà đất thường chỉ xuất hiện vào thời điểm bất động sản sôi động, rộn ràng người mua; rất hiếm xuất hiện trên thị trường địa ốc từ sau Covid-19 đến nay. Theo đó, việc một số chủ đầu tư “chơi lớn” trong bối cảnh thị trường chưa hoàn toàn phục hồi, tạo sự bất ngờ cho người mua dịp cuối năm 2024.

Thực tế, chính sách tặng xe sang hiếm khi xuất hiện trong chiến lược bán hàng của chủ đầu tư Nam Long. Bên cạnh việc đón sức cầu cuối năm ở quỹ căn giới hạn của dự án thì chính sách này ra đời đúng dịp sinh nhật 32 năm của Tập đoàn. Vì thế, việc doanh nghiệp này “chơi lớn” ở các dự án bất động sản còn là dịp để kỉ niệm sinh nhật trong tháng 11/2024 này. Được biết, ngoài chính sách tặng xe Mercedes Benz GLC 200 thì tại Waterpoint chủ đầu tư còn dành quà tặng 320 triệu đồng khi 11 khách hàng giao dịch thành công trong tháng 11/2024.

Theo ghi nhận, càng về cuối năm, chính sách bán hàng “khủng” từ phía chủ đầu tư càng lộ diện nhiều khiến người mua quan tâm. Tuy nhiên, việc ưu đãi hàng tỉ đồng đối với căn hộ, nhà phố hay biệt thự rất hiếm khi xuất hiện. Có chăng, chính sách giãn thanh toán, ân hạn nợ gốc chiếm phần nhiều trong chiến lược của chủ đầu tư. Vì thế, gần đây thị trường phía Nam xuất hiện chính sách chiết khấu trực tiếp vào giá bán, tặng quà giá trị lên đến 1-2 tỉ đồng (có thể quy đổi vào giá bán) đã tạo sự chú ý.

Theo một số người trong cuộc, đây có thể là chiến lược nhằm tạo hiệu ứng cho thị trường cuối năm 2024 - thời điểm được nhận định sẽ "chuyển giao" để bất động sản bước vào chu kì mới; đồng thời cũng là giai đoạn tâm lý người mua hồ hởi vào thị trường nhất trong năm. Việc các chủ đầu tư đón sức cầu dự báo sẽ tăng nhịp vào cuối năm với các chính sách bán hàng ưu đãi mạnh tay đã được tính toán trước, đó vừa là cơ hội cho cả người mua lẫn chủ đầu tư. "Các chính sách khuyến mãi khủng có thể sẽ không còn xuất hiện vào giai đoạn thị trường phục hồi hoàn toàn", ông David Jackson, Tổng giám đốc Avison Young khẳng định.

Quay trở lại với sản phẩm có chính sách bán hàng "khủng" này, được biết mỗi căn biệt thự đơn lập ven sông Park Village có diện tích dao động từ 225m2 đến 1.431m2, có giá từ 17,7 tỉ đồng/căn. Trong khi biệt thự The Aqua giá từ 10 tỉ đồng/căn. Đây đều là các sản phẩm giới hạn ven sông của khu đô thị Waterpoint 355ha.

Nếu so với các căn nhà phố, biệt thự tại Tp.HCM với đơn giá trên 30 tỉ đồng/căn, chiếm đến gần 80% rổ hàng trong quý 2 và quý 3/2024 (số liệu Savills Việt Nam) thì dòng sản phẩm ven sông tại khu vực Long An đang được chú ý khi giá thành còn thấp hơn từ 50-70%. Trong khi với việc kết nối hạ tầng giao thông thuận lợi, từ Tp.HCM di chuyển về Long An khoảng 45 phút đang tạo cơ hội để dòng sản phẩm này thu hút dòng tiền người mua.

Theo phân tích của một chuyên gia trong ngành, giá đất khu vực nội thành Tp.HCM, rơi vào mức 200 triệu đồng/m2 đến hơn 500 triệu đồng/m2 (tuỳ vị trí, diện tích) thì một căn biệt thự 300-500m2 có thể có giá 100-300 tỉ đồng/căn, chưa kể giá các căn dinh thự. Giá này rất kén người mua và số lượng hạn hẹp để người thành đạt lựa chọn. Trong khi tại một số khu vực lân cận Tp.HCM như Long An đang có nhiều lợi thế khi mức giá còn mềm, khoảng cách di chuyển không xa cùng chính sách thanh toán tốt đã tạo nên sự chú ý cho thị trường.

Cũng chia sẻ về cơ hội cho phân khúc bất động sản cao cấp, hạng sang ven sông, ông David Jackson, Tổng giám đốc Avison Young cho rằng, những người bỏ tiền mua biệt thự view sông thì yếu tố đầu tiên họ đặc biệt quan tâm là trải nghiệm sống. Không chỉ tại Việt Nam mà ở khắp nơi trên thế giới, người giàu/người thành đạt đều đặc biệt ưa thích biệt thự ven sông.

Theo chuyên gia này, trong quan niệm của nhiều người, bất động sản ven sông - không gian sông nước còn mang yếu tố tài lộc và may mắn liên quan phong thuỷ. Vì thế, các sản phẩm nhà phố, biệt thự ven sông đảm bảo được yếu tố an ninh, thuận di chuyển (kể cả bằng đường sông) và tiện ích xung quanh đầy đủ luôn được săn đón.

Bên cạnh đó, việc "xuống tiền" với bất động sản ven sông có số lượng giới hạn, người giàu đặc biệt chú ý đến kiến trúc sản phẩm. Sự đòi hỏi về kiến trúc có phần cao hơn những dòng sản phẩm khác, vừa phải hài hòa với thiên nhiên, vừa phải độc đáo, sáng tạo. Theo đó, theo chuyên gia Avison Young sự khác biệt về phẩm phải được nghiên cứu rất kỹ ở dòng sản phẩm này, từ không gian xung quanh, địa hình địa thế đến quan điểm thẩm mỹ của mỗi chủ nhân.

"Nói chung, để khiến người giàu “xuống tiền” với một dự án biệt thự ven sông cần đáp ứng nhiều tiêu chí một cách xuất sắc bậc nhất", vị này nhấn mạnh.