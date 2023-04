Mua VinFast VF8 ở Mỹ được hoàn 7.500 USD tiền mặt - Vì sao 'nửa số Tesla' không thể làm được?

Theo công bố gửi tới báo chí sáng ngày 18/4, VinFast cho biết rằng "mẫu xe VF 8 đã được phê duyệt đủ điều kiện tham gia Dự án Hoàn thuế Xe sạch (Clean Vehicle Rebate Project - CVRP) từ Ủy ban Tài nguyên Không khí California (CARB). Theo đó, khách thuê hoặc mua xe VF 8 tại California có thể được hưởng mức hoàn thuế từ 2.000 – 7.500 USD/xe".

Người dân California, Mỹ mua VinFast VF 8 có thể được hoàn thuế đến 7.500 USD. Ảnh: VinFast

Cũng trong thông báo, VinFast cho biết thêm rằng những chiếc VF 8 đủ điều kiện tham gia dự án bao gồm cả những chiếc City Edition mà hãng đã cho thuê từ đầu tháng 3, và cả những chiếc VF 8 tiêu chuẩn trong tương lai".

Điều thú vị là khi Ủy ban Tài nguyên Không khí California phê duyệt, mẫu VF 8 cũng mặc định đủ điều kiện để tham gia vào các chương trình ưu đãi thuế khác do Trung tâm Năng lượng Bền vững quản lý. Các bang được VinFast lấy ví dụ gồm Oregon, Vermont, Connecticut, New York, New Jersey và Massachusetts.

Thông báo không nhắc đến mẫu VF 9 về việc liệu đã được phê duyệt để tham gia dự án hay chưa; song, VinFast có cho biết rằng cả hai mẫu SUV đầu bảng - VF 8 và VF 9 - được ghi tên vào "danh sách các phương tiện đủ điều kiện tham gia Chương trình Xe Không khí Sạch của California, cho phép di chuyển miễn phí trong làn đi dành cho dòng xe không phát thải (HOV lane)".

VinFast VF 8 cũng đủ điều kiện tham gia các chương trình ưu đãi thuế tại các bang khác. Ảnh: VinFast

Theo tìm hiểu, Dự án Hoàn thuế Xe sạch (Clean Vehicle Rebate Project - CVRP) là dự án độc lập với chính sách hoàn thuế của chính quyền liên bang Mỹ, tức là không liên quan đến Đạo luật Giảm Lạm phát mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành từ năm ngoái.

Dự án CVRP cho biết dự án được cấp ngân sách lên đến 1,6 tỷ USD để thúc đẩy người dân tại bang California chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch - bao gồm xe thuần điện, xe lai điện sạc ngoài (PHEV), xe sử dụng năng lượng hydro và các mẫu xe máy không phát thải.

Dự án CVRP bắt đầu đi vào thực tiễn từ năm 2010. Tính đến cuối tháng 9/2022, dự án đã giúp hơn 350.000 chiếc xe năng lượng sạch tham gia vào hệ thống giao thông, và ngân sách của dự án đến thời điểm đó còn hơn 360 triệu USD.

Nhẩm tính nhanh, trung bình dự án chi trả hơn 100 triệu USD mỗi năm. Nếu trong tương lai, mức độ giải ngân không thay đổi thì người dân tại bang California còn hơn 3 năm để thụ hưởng dự án này.

BMW i3s là một trong những mẫu xe không đủ điều kiện tham gia CVRP. Ảnh: Autocar

Dự án CVRP không áp dụng đại trà cho tất cả các mẫu xe năng lượng sạch đang bán tại bang California, Mỹ mà chỉ áp dụng với một số mẫu xe đáp ứng đủ điều kiện. Một số tiêu chí có thể nêu ra như tiêu chí về bảo hành chính hãng, quãng đường di chuyển thuần điện tối thiểu do EPA đánh giá, hay tiêu chí về giá bán lẻ đề xuất.

Trong số các tiêu chí được nêu thì tiêu chí về giá xe có lẽ là tiêu chí quan trọng nhất. Theo tiêu chí này, các mẫu xe cỡ nhỏ sẽ phải có mức giá bán lẻ đề xuất dưới hơn 45.000 USD, còn với SUV thì dưới 60.000 USD.

Theo tiêu chí về giá này thì có một vài mẫu xe đã không đủ điều kiện để nhận khoản hoàn thuế của dự án CVRP, ví dụ như Audi e-tron (không đáp ứng tiêu chí giá dưới 60.000 USD), BMW i3s (không đáp ứng tiêu chí giá dưới 45.000 USD).

Chỉ một số lượng nhất định Tesla Model 3 và Model Y đủ điều kiện tham gia dự án. Ảnh: Guillaume Fournier / The Drive

Đáng chú ý hơn cả là Tesla chỉ có 2 trong số 4 mẫu xe của hãng đủ điều kiện tham gia dự án. Mẫu Tesla Model X và Tesla Model S đều không đáp ứng được tiêu chí giá dưới 60.000 USD. Điều này thực ra dễ hiểu bởi Model X và Model S được định vị ở phân khúc hạng sang, nên có giá bán nằm ngoài ngưỡng phổ thông.

Thực tế, 2 mẫu xe có mức giá dễ chịu hơn của Tesla là Model 3 và Model Y cũng mới đáp ứng được điều kiện tham gia, sau khi Tesla liên tục điều chỉnh giá mà đã tạo nên cuộc chiến giá xe điện. Tuy nhiên, chỉ những chủ xe đã đặt cọc Tesla Model 3 và Model Y kể từ ngày 12/1/2023 cho đến hết ngày 15/3/2023 mới được nhận khoản tiền hoàn, ngoài khoảng thời gian kể trên thì không đủ điều kiện nhận.