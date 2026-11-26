Ngày 19/11, VinFast giới thiệu hai mẫu xe máy điện Sadie và Rasad, có giá niêm yết lần lượt 59,9 triệu và 78,9 triệu đồng. Với ưu đãi 8 triệu đồng đến hết ngày 19/12/2026, giá bán còn 51,9 triệu và 70,9 triệu đồng.

Sadie có giá niêm yết thấp hơn Honda SH Mode 125 bản ABS, hiện ở mức khoảng 66,36 triệu đồng. Trong khi đó, Rasad gần tương đương Yamaha NMAX 155 Tech Max, có giá niêm yết 79 triệu đồng. Giá bán thực tế của SH Mode tại đại lý Honda (HEAD) có thể cao hơn giá đề xuất tùy thời điểm và khu vực.

Theo VinFast, cả hai mẫu xe sử dụng động cơ điện có công suất danh định 3.500W, công suất tối đa 7.500W, tốc độ tối đa 100 km/h. Bộ pin lithium sắt photphat (LFP) gồm hai pin, mỗi pin 2,3 kWh, tổng dung lượng 4,6 kWh. Hãng công bố xe có thể đi tối đa 160 km sau mỗi lần sạc trong điều kiện thử nghiệm ở tốc độ 30 km/h.

Sadie có giá niêm yết thấp hơn Honda SH Mode 125 bản ABS, hiện ở mức khoảng 66,36 triệu đồng

Đặt Sadie cạnh SH Mode, khác biệt đầu tiên nằm ở trọng lượng và kích thước. Sadie nặng 140 kg, trong khi SH Mode nặng 116 kg. Chiều cao yên của xe điện là 785 mm, cao hơn mức 765 mm của xe Honda. Công suất tối đa của Sadie đạt 7,5 kW, thấp hơn mức 8,2 kW của SH Mode. VinFast công bố Sadie tăng tốc 0-50 km/h trong chưa đầy 6 giây, nhưng chưa có kết quả thử nghiệm độc lập để đối chiếu với xe xăng trong cùng điều kiện.

Ở cặp xe còn lại, Rasad nặng 155 kg, Yamaha NMAX 155 Tech Max nặng 135 kg. Công suất tối đa của Rasad là 7,5 kW, thấp hơn mức 11,3 kW của NMAX. Bù lại, Rasad có cốp chứa đồ 45 lít, lớn hơn đáng kể so với dung tích 25 lít của NMAX. Chiều cao yên Rasad là 765 mm, thấp hơn mức 770 mm của đối thủ. Tải trọng công bố của Rasad là 130 kg, trong khi NMAX đạt 167 kg. Đây là thông số người thường xuyên chở hai người hoặc mang hành lý cần lưu ý.

Rasad có trọng lượng 155 kg

Về trang bị, Sadie và Rasad có phanh chống bó cứng ABS hai kênh, màn hình TFT lần lượt 5 inch và 7 inch, kết nối điện thoại, hiển thị bản đồ Google Maps, chìa khóa thông minh, cổng sạc USB và số lùi. Xe còn có hỗ trợ khởi hành ngang dốc và phanh tái sinh với bốn mức điều chỉnh.

Tuy nhiên, xe xăng cùng phân khúc cũng có nhiều trang bị đáng chú ý. SH Mode có ABS, khóa thông minh Smart Key và cổng sạc USB Type-C. NMAX Tech Max được trang bị ABS hai kênh, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, màn hình TFT, kết nối điện thoại và hỗ trợ dẫn đường. Vì vậy, lợi thế của xe điện nằm nhiều hơn ở hệ truyền động, độ êm và chi phí năng lượng, thay vì chỉ ở danh sách tiện nghi.

Theo thông số Honda Việt Nam công bố, SH Mode 125 tiêu thụ khoảng 2,16 lít xăng/100 km; Yamaha công bố mức tiêu thụ của NMAX 155 Tech Max khoảng 2,3 lít/100 km. Với giá xăng E10 RON95-III của Petrolimex vùng 1 là 19.100 đồng/lít, chi phí nhiên liệu tương ứng khoảng 41.256 đồng và 43.930 đồng/100 km.

Với xe điện, lấy dung lượng pin 4,6 kWh chia cho quãng đường công bố 160 km, mức tiêu thụ tính theo dung lượng pin danh nghĩa tương đương khoảng 2,875 kWh/100 km. Theo biểu giá điện sinh hoạt áp dụng từ ngày 1/11/2026, chi phí điện ước tính khoảng 5.465-11.052 đồng/100 km, chưa gồm thuế giá trị gia tăng.

Đây là phép tính tham khảo, chưa tính hao hụt trong quá trình sạc. Giá điện sinh hoạt áp dụng theo bậc tiêu thụ, còn quãng đường 160 km được VinFast thử nghiệm ở tốc độ 30 km/h. Mức tiêu thụ thực tế sẽ thay đổi theo tốc độ, tải trọng, đường sá và cách sử dụng. Dù vậy, xe điện có lợi thế rõ rệt về chi phí năng lượng, nhất là với người di chuyển nhiều mỗi ngày.

Pin, sạc và khả năng bán lại là bài toán dài hạn

Chi phí năng lượng thấp chưa đủ để xác định tổng chi phí sở hữu. Với xe điện, người mua còn phải tính đến điều kiện sạc, tuổi thọ pin, sửa chữa và giá trị bán lại.

VinFast công bố pin LFP của Sadie và Rasad đạt chuẩn chống nước IP68, động cơ đạt chuẩn IP67. Hãng áp dụng bảo hành 6 năm đối với xe và 8 năm đối với pin, không giới hạn quãng đường. Tuy nhiên, người mua cần đọc kỹ điều kiện bảo hành, đặc biệt là tiêu chí đánh giá dung lượng pin và các trường hợp loại trừ.

Một điểm đáng chú ý là cổng sạc được bố trí bên ngoài thân xe, có nắp bảo vệ. Tuy nhiên, thông tin ra mắt chưa làm rõ khả năng tháo rời pin để mang lên nhà sạc. Đây là vấn đề quan trọng với người sống tại chung cư, nhà trọ hoặc không có chỗ đỗ xe riêng. Nếu phải sạc trực tiếp trên xe, người mua cần kiểm tra khả năng tiếp cận nguồn điện và quy định của nơi gửi xe.

Tại sự kiện ra mắt ngày 19/11, VinFast công bố thời gian sạc đầy từ 0% lên 100% khoảng 2 giờ 10 phút khi sử dụng bộ sạc nhanh công suất 3.500W. Người mua vẫn cần tìm hiểu thời gian sạc với bộ sạc tiêu chuẩn, đồng thời xác nhận bộ sạc nhanh có được cung cấp kèm xe hay phải mua riêng.

Chi phí thay pin cũng là một ẩn số. Hãng chưa công bố giá thay bộ pin chính thức, nên người mua chưa thể tính chính xác khoản chi này sau nhiều năm sử dụng. Dung lượng pin có thể suy giảm theo thời gian, ảnh hưởng đến quãng đường di chuyển và giá trị xe khi bán lại.

Xe điện giảm được một số công việc bảo dưỡng đặc thù của động cơ đốt trong như thay dầu máy và bugi. Dù vậy, phanh, lốp, các bộ phận cơ khí và thiết bị điện vẫn cần kiểm tra định kỳ. Theo lịch VinFast công bố, xe cần bảo dưỡng lần đầu sau 1.000 km hoặc một tháng; những lần tiếp theo sau mỗi 5.000 km hoặc sáu tháng, tùy điều kiện nào đến trước.

Khả năng sửa chữa cũng cần được tính đến. Với những mẫu xe phổ biến như SH Mode và NMAX, người dùng có thể tìm đến mạng lưới cửa hàng sửa chữa độc lập rộng hơn, nhất là với các công việc thông thường. Những bộ phận đặc thù của xe điện như pin, bộ điều khiển và hệ thống chẩn đoán đòi hỏi thiết bị, chuyên môn phù hợp. Vì vậy, mạng lưới dịch vụ và khả năng cung cấp phụ tùng là yếu tố người mua nên tìm hiểu trước.

Giá trị bán lại của Sadie và Rasad hiện cũng chưa thể dự đoán chính xác do thị trường xe cũ chưa hình thành. Tình trạng pin, chi phí thay thế và khả năng sửa chữa sẽ ảnh hưởng đến quyết định của người mua xe đã qua sử dụng. Chưa có dữ liệu giao dịch đủ để kết luận hai mẫu xe này sẽ mất giá nhanh hơn SH Mode hay NMAX.