Mục sở thị dự án xanh Ecolife Riverside sắp bàn giao tại Quy Nhơn

Áp lực công việc gia tăng, thách thức về môi trường sống bị đe dọa bởi ô nhiễm không khí, dịch bệnh khiến người dân có xu hướng thay đổi nhu cầu về nơi ở.

Nhu cầu về một không gian sống không những được nâng tầm lên mức sống hiện đại, ở rộng trên một mặt bằng mà còn mong muốn hướng đến sống xanh, giao hòa với thiên nhiên và một nơi ở tiện ích đầy đủ.

EcoLife Riverside: căn hộ bàn giao tiêu chuẩn xanh quốc tế

EcoLife Riverside là dự án tại Quy Nhơn được cấp chứng chỉ xanh EDGE của Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới (World Bank Group).

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe đó, tại EcoLife Riverside Quy Nhơn, Tập đoàn Capital House đã thiết kế "đo ni đóng giày" các căn hộ chuẩn sống xanh nhằm mang tới cho người dân Quy Nhơn một không gian sống xanh trên cao đúng nghĩa.

Cùng xem căn hộ bàn giao Xanh theo tiêu chuẩn quốc tế EDGE có gì nhé:

Đây là một trong những dự án đang thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng trẻ, giới chuyên gia cho rằng: EcoLife Riverside là dự án hiếm hoi đáp ứng đúng tiêu chí sống xanh, hiện đại, và tiện ích của nhóm khách hàng. Với diện tích từ 33,6m2 - 78,1m2, thiết kế từ một đến ba phòng ngủ vừa là giải pháp sống cân bằng, vừa là nơi kề cận tiện ích "all in one".

Bí quyết tối ưu không gian căn hộ mẫu 2 phòng ngủ từ chủ đầu tư

