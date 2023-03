Mục tiêu 'khủng' của tập đoàn nộp ngân sách lớn nhất Quảng Nam

Trong năm 2022, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) đã nộp vào ngân sách Nhà nước gần 30.000 tỷ đồng. Trong đó, số nộp tại Quảng Nam là hơn 24.600 tỷ đồng, tương đương khoảng 65% vào ngân sách của tỉnh.

Với số nộp này, THACO là doanh nghiệp đóng góp lớn nhất vào ngân sách Quảng Nam.

Năm 2023, THACO công bố sẽ mở rộng đầu tư tất cả ngành nghề tại Chu Lai, từ sản xuất, lắp ráp ô tô, vận tải cảng biển, logistics, phát triển cơ khí, công nghiệp hỗ trợ. Ngoài kế hoạch đầu tư cho sản xuất kinh doanh, THACO sẽ triển khai đầu tư mạnh mẽ các dự án hạ tầng giao thông, khu công nghiệp và khu đô thị tại Chu Lai... Từ đó, tập đoàn đặt mục tiêu có thể mang lại (dự kiến) cho ngân sách Quảng Nam hơn 26.800 tỷ đồng. Con số này tăng 9% so với năm 2022 (gồm 18.100 tỷ đồng thuế nội địa và 8.700 tỷ đồng thuế xuất nhập khẩu).

Tổng giá trị đầu tư được giải ngân trong năm 2023 cho các dự án là 3.300 tỷ đồng. Tổng giá trị đầu tư của toàn THACO tại Chu Lai được giải ngân trong năm 2023 là 6.500 tỷ đồng.

Số thu ngân sách năm 2022 của Quảng Nam đã tăng 128 lần so với năm đầu tái lập tỉnh

Năm 2022, ước tính thực hiện thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 32.144 tỷ đồng, đạt 135,6% dự toán và tăng 40,1% so với cùng kỳ. Trong 25 năm qua, ngân sách nhà nước của Quảng Nam tăng trưởng ổn định. Đáng chú ý, số thu ngân sách năm 2022 đã tăng 128 lần so với năm đầu tái lập tỉnh, vượt dự toán HĐND tỉnh giao hơn 7.000 tỷ đồng.

HĐND tỉnh Quảng Nam xác định chỉ tiêu tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 là 26.680 (thu nội địa 20.880 tỷ đồng và thu xuất nhập khẩu 5.800 tỷ đồng).

Chỉ tiêu tăng thu ngân sách mỗi năm trong giai đoạn 2023-2025 của Quảng Nam là 9%. Tuy nhiên, tỷ lệ tăng trưởng giữa thu nội địa và xuất nhập khẩu không tương đồng. Dự toán thu xuất nhập khẩu sẽ chỉ tăng trưởng bình quân 5%/năm. Trong khi đó, số thu nội địa được tính toán mỗi năm sẽ phải tăng ít nhất 10%.

Theo Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam, thu xuất nhập khẩu chủ yếu dựa vào số thuế nhập khẩu bộ linh kiện lắp ráp ô tô của THACO Auto (hơn 90%). Thu nội địa sẽ phải dựa chủ yếu vào sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp.

Tháng 1/2023, số thu ngân sách của Quảng Nam đạt 2.838 tỷ đồng, đạt 11% so dự toán HĐND tỉnh giao. Nhưng con số này chỉ bằng 83% số thu của tháng 1/2022 (3.436 tỷ đồng). Thu nội địa khoảng 2.471 tỷ đồng, đạt 12% dự toán, tăng 3% so tháng 1/2022 (2.403 tỷ đồng). Không kể tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết, thu nội địa khoảng 2.399 tỷ đồng, đạt 13%, tăng 6% so tháng 1/2022 (2.264 tỷ đồng). Số thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 19%, doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 40%, FDI đạt 20% và thu từ doanh nghiệp tư nhân 13%.