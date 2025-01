Mùng 1 Tết, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn bất ngờ giảm ngược dòng thế giới

Sáng 29-1 (mùng 1 Tết), giá vàng miếng SJC được một số tiệm vàng ở TP HCM niêm yết mua vào ở mức 86,7 triệu đồng/lượng, bán ra ở 87,5 triệu đồng/lượng – giảm khoảng 200.000 đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua.

Mức giá này giảm mạnh so với giá đóng cửa của các doanh nghiệp vàng và ngân hàng thương mại trước kỳ nghỉ Tết khoảng 1,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99 duy trì ở mức cao. Một số tiệm vàng niêm yết giá vàng nhẫn mua vào 86,3 triệu đồng/lượng, bán ra 87,7 triệu đồng/lượng, ổn định so với sáng hôm qua. Một số đơn vị khác bán ra ở mức cao hơn, quanh 88 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC có sự cách biệt trong kỳ nghỉ Tết giữa các tiệm vàng

Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do đang giảm thấp hơn giá vàng nhẫn 99,99 trong bối cảnh giá thế giới tăng vọt trở lại. Kim loại quý trên sàn quốc tế hiện được giao dịch ở mức 2.765 USD/ounce, tăng tới 25 USD/ounce so với phiên trước. Đây là mức tăng mạnh sau 2 phiên lao dốc.

Giá vàng thế giới tăng bất chấp đồng USD duy trì ở mức cao trên 107,7 điểm. Nhu cầu mua vàng gia tăng khi thị trường chứng khoán quốc tế bị bán tháo, nhất là nhóm cổ phiếu công nghệ.

Theo giới phân tích, giá vàng trong nước giai đoạn dịp Tết và trước ngày Thần Tài, thường duy trì ở mức cao do nhu cầu tăng. Vì vậy, việc điều chỉnh giảm thường trong ngắn hạn do người dân chuộng mua vàng nhẫn, trang sức. Đồng thời, do thị trường trong nước đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài nên giá vàng cũng có sự cách biệt giữa các doanh nghiệp.