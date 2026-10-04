Mừng cho chú rể của Phương Mỹ Chi

Sau hành trình đưa chất liệu văn hóa truyền thống vào album Dân Chơi Dân Ca, tối ngày 3/10, Phương Mỹ Chi và Bảo Định đã mang câu chuyện tình dễ thương từ MV Thiên Đường Với Người Thương hồi tháng 8 bước ra đời thực. Cả hai hóa thân thành cặp đôi Khmer, tái hiện trọn vẹn mối duyên lành từ thuở thanh mai trúc mã cho đến ngày nên duyên vợ chồng.

Trong trang phục truyền thống của đồng bào Khmer, bộ đôi khiến khán giả không thể rời mắt bởi visual vô cùng rạng rỡ. Phương Mỹ Chi duyên dáng, e ấp trong hình tượng cô dâu, còn Bảo Định lại ghi điểm tuyệt đối nhờ vẻ ngoài điển trai, nụ cười hiền lành, chất phác chuẩn một chú rể miền Tây. Những khoảnh khắc cả hai sánh vai trên sân khấu, trao nhau cử chỉ tình tứ tạo nên một bầu không khí ngọt ngào, tràn đầy hạnh phúc.

Dư âm từ MV chưa hết đã tiếp tục "phát đường" với màn biểu diễn này, cặp đôi nhanh chóng viral khắp MXH. Dân tình không tiếc lời khen ngợi cho sự đẹp đôi và liên tục "đẩy thuyền" nhiệt tình vì tương tác quá mức đáng yêu của hai người.

Đằng sau tạo hình chú rể gây bão mạng là gương mặt điện ảnh Đào Duy Bảo Định (sinh năm 1994, quê Khánh Hòa). Anh tốt nghiệp ngành Quản trị Nhà hàng Khách sạn tại Đại học Công nghiệp TP.HCM năm 2016, từng làm bartender tại khách sạn 5 sao và có 2 năm làm nhân viên ngân hàng ổn định, trước khi tự thấy trống vắng và chuyển sang diễn xuất.

Vừa chạm ngõ điện ảnh thì dịch COVID-19 ập đến năm 2020, nam diễn viên rơi vào cảnh thất nghiệp, chật vật lo từng đồng tiền trọ bằng vài hợp đồng quảng cáo nhỏ.

Nam diễn viên từng chia sẻ: "Hầu như mỗi tối đều khóc, khóc xong sáng lại đi thử vai. Có ngày tôi đi 5-6 lần. Suốt một năm cứ lặp lại như thế". Thậm chí, ngay cả khi đã tham gia một số dự án như Mắt Nhắm Mắt Mở, The Cash-way hay Địa Đạo, cái tên Bảo Định vẫn chưa được công chúng nhắc đến nhiều. Thu nhập bấp bênh từ nghề diễn có lúc đã ép anh phải tạm gác lại ước mơ, về quê mở một quầy bán bánh tráng nhỏ để kiếm sống qua ngày.

Năm 2025, anh vụt sáng với vai Sửu trong bộ phim trăm tỷ Tử Chiến Trên Không. Vai diễn xuất sắc này đã giúp anh khẳng định năng lực và nhận giải thưởng danh giá Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.

Tuy nhiên, trái ngược với sự thăng tiến rầm rộ của những đồng nghiệp cùng phim như Võ Điền Gia Huy hay Trần Ngọc Vàng, Bảo Định chọn một lối sống kín tiếng. Sự khép kín này vô tình khiến dấu ấn của anh trong lòng khán giả dần bị phai mờ sau bộ phim trăm tỷ. Thậm chí sang năm 2026, khi góp mặt trong phim truyền hình Kế hoạch CM12 với vai Hoàng Hữu Vinh (K27), sự xuất hiện của anh vẫn khá mờ nhạt, chưa thể khai thác được hết thế mạnh diễn xuất để tạo nên một cú bứt phá cá nhân.

Bởi hành trình đầy thăng trầm và lặng lẽ, việc Bảo Định lại viral khắp cõi mạng và nhận được sự yêu thương từ khán giả sau cái bắt tay với Phương Mỹ Chi là một quả ngọt xứng đáng. Từ một nam diễn viên thực lực nhưng chịu cảnh "phim nổi người không nổi", người ta hiện đã biết đến Bảo Định là ai nhiều hơn. Hy vọng rằng, sự chú ý và tình cảm mà công chúng đang dành cho "chú rể" của Phương Mỹ Chi sẽ giúp Bảo Định có thêm nhiều cơ hội tỏa sáng trong tương lai.