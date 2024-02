Mừng năm mới MyVIB lì xì 50% giá trị hóa đơn cho khách hàng thanh toán VnPay-QR

MyVIB dành nhiều ưu đãi cho người dùng nhân dịp năm mới 2024.

Khách hàng còn được hoàn tới 150.000 đồng hóa đơn điện/ nước/ ADSL, giảm 10% khi nạp cước data, giảm 5% khi nạp tiền điện thoại cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác khi thanh toán hóa đơn trên ngân hàng số MyVIB trong dịp này.



Thanh toán bằng mã QR bùng nổ

Thanh toán bằng mã QR (QR code) ngày càng phổ biến tại Việt Nam bởi sự tiện lợi, nhanh chóng và an toàn. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, trong 8 tháng năm 2023, giao dịch qua kênh QR code tăng 152% về số lượng và 301% về giá trị so với cùng kỳ 2022. Còn theo thống kê từ Ngân hàng Quốc Tế (VIB), thanh toán bằng mã QR qua ứng dụng MyVIB ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng vượt bậc, tăng 59 lần về số lượng giao dịch và tăng 34 lần về tổng giá trị giao dịch trong 5 năm (từ 2019 đến 2023).

Với sự tiện lợi, nhanh chóng và an toàn, phương thức thanh toán bằng mã QR đang dần thay thế cho nhiều hình thức thanh toán truyền thống. Có thể kể đến một vài ưu điểm vượt trội của hình thức thanh toán này như: Tiện lợi: Chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh, bạn có thể thanh toán mọi hóa đơn; Nhanh chóng: Quá trình thanh toán diễn ra chỉ trong vài giây, giúp tiết kiệm thời gian cho cả khách hàng và người bán; An toàn: Thanh toán QR code sử dụng mã hóa thông tin, đảm bảo an toàn cho giao dịch; Khuyến mãi hấp dẫn: Nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành riêng cho khách hàng thanh toán QR code, như giảm giá, tặng quà, tích điểm,...

Thanh toán QR code ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc trong thời gian qua

Lì xì 50% giá trị hoá đơn, đón Tết vui cùng MyVIB



Chào đón năm mới 2024, ngân hàng số MyVIB lì xì 50% giá trị hóa đơn thanh toán bằng mã VnPay-QR từ 100.000 đồng trong thời gian từ nay đến hết ngày 15/03/2024. Theo đó, khách hàng sẽ nhận mã "LIXI50K" và được giảm ngay 50.000 đồng đối với khách hàng chưa từng thực hiện giao dịch VNPAY-QR nào trên MyVIB từ ngày 04/08/2023 đến 04/02/2024, đồng thời đáp ứng điều kiện thanh toán thành công giao dịch VNPAY-QR tối thiểu 100.000 đồng trên MyVIB trong thời gian diễn ra chương trình. Khách hàng sẽ nhận mã "LIXI20K" và được giảm ngay 20.000 đồng nếu có ít nhất 01 giao dịch thanh toán VNPAY-QR trên MyVIB từ ngày 04/08/2023 đến 04/02/2024, đồng thời đáp ứng điều kiện thanh toán thành công giao dịch VNPAY-QR tối thiểu 100.000 đồng trên MyVIB trong thời gian trên. Giao dịch QR hợp lệ là các giao dịch được thực hiện thành công thông qua nguồn tiền từ tài khoản thanh toán hoặc nguồn tiền từ thẻ tín dụng của khách hàng trên MyVIB.

Ngoài ra, MyVIB hiện đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn cho người dùng như hoàn 50% giá trị hóa đơn đầu tiên, tối đa đến 150.000 đồng cho hóa đơn điện/ nước/ ADSL tối thiểu từ 300.000 đồng, áp dụng cho khách hàng mở tài khoản VIB Digi và thực hiện thanh toán hóa đơn trên ngân hàng số MyVIB trong thời gian từ ngày 01/01 đến hết ngày 30/06/2024.

Đối với khách hàng đã có tài khoản tại VIB, khi thanh toán qua MyVIB sẽ được hoàn tới 100.000 đồng cho hóa đơn điện đầu tiên, hoàn tới 50.000 đồng cho hóa đơn nước/ ADSL đầu tiên, từ hóa đơn thứ 2 trở đi, số tiền được hoàn là 30.000 đồng. Ngoài ra, ứng dụng cũng ưu đãi giảm không giới hạn 10% cho người dùng khi nạp gói cước data 3G/4G, giảm đến 5% khi nạp tiền di động trả trước, tặng 50.000 đồng khi thanh toán học phí SSC. Tham khảo thêm các chương trình ưu đãi trên MyVIB tại đây.