Muốn mua căn hộ dưới 2 tỷ đồng nhưng vẫn khó tìm ở Bình Dương, Đồng Nai

Theo báo cáo của Savills Việt Nam, trong 2 năm tới, căn hộ giá 3 - 5 tỉ đồng tại Tp.HCM sẽ ngày càng khan hiếm, nguồn cung mới tập trung chủ yếu ở phân khúc 5 - 10 tỉ đồng/căn. Trong khi tại Bình Dương, Đồng Nai tương lai cũng sẽ “tuyệt chủng” căn hộ giá trên dưới 2 tỉ đồng – vốn đã từng rất dồi dào tại khu vực này.

Đánh giá triển vọng tương lai, chuyên gia Savills nhận định, nguồn cung sẽ tiếp tục khan hiếm và giá neo ở mức cao do quỹ đất hạn chế, chi phí xây dựng, quản lý… đều tăng. Điều này khiến nhiều người, đặc biệt là khách hàng trẻ, vợ chồng trẻ lo ngại cơ hội sở hữu nhà sẽ càng hạn chế hơn trong tương lai.

Nguồn cung căn hộ giá mềm tại khu lân cận Tp.HCM sẽ ngày càng "tàng hình". Nguồn: DKRA Group

Tại khu vực Bình Dương – nơi có nguồn cung mới nhiều nhất thị trường phía Nam ở giai đoạn này, song để tìm mua căn hộ giá dưới 2 tỉ đồng/căn không dễ dàng. Ngưỡng giá căn hộ khu vực Dĩ An, Thuận An phần lớn đã rơi vào mức 38-45 triệu đồng/m2. Căn hộ đủ cho một gia đình trẻ sinh sống đã vào tầm khoảng 2,3 đến gần 3 tỉ đồng/căn. Nếu không có giải pháp tài chính đi cùng, những người trẻ có tích lũy ban đầu khiêm tốn rất khó sở hữu chốn an cư.

Vừa qua, tại khu vực Bình Dương, dự án căn hộ Phú Đông SkyOne của Phú Đông Group giới thiệu ra thị trường với mức giá 1.4 -1.8 tỉ đồng/căn (chiếm 75% quỹ căn trong dự án) gây chú ý. Chú ý là bởi đây là mức giá hiếm hoi còn sót lại tại thị trường căn hộ khu vực. Chưa kể, chủ đầu tư còn đồng hành người trẻ mua nhà bằng giải pháp tài chính thanh toán 7,5 triệu đồng/tháng, thanh toán thảnh thơi đến thời điểm nhận nhà. Như vậy, hai vợ chồng thu nhập từ 20 - 23 triệu đồng/m2 đã có thể dễ dàng sở hữu được nhà cận Tp.HCM.

Ngoài ra, nếu khách hàng có tài chính hạn chế vẫn có thể mua nhà nhờ chính sách chỉ cần thanh toán 20%, chủ đầu tư hỗ trợ 100% lãi suất trong thời gian 24 tháng. Cụ thể, khách hàng sở hữu 1 căn hộ giá 1.5 tỷ chỉ cần thanh toán trước 300 triệu đồng còn lại vay ngân hàng, mà không trả thêm bất kỳ chi phí nào cho đến khi nhận nhà. 2 năm sau đến lúc chủ đầu tư bàn giao nhà khách hàng đã tích góp thêm một khoản tiền tiết kiệm để trả cho ngân hàng. Hoặc nếu chưa ở gấp cũng có thể tận dụng cho thuê từ 8-10 triệu đồng/tháng hoán đổi vào tiền trả góp, vừa có nhà sang, vừa thoát cảnh thuê trọ.

Hiện nay, khi chứng kiến mức độ tăng giá căn hộ theo năm, nhiều người trẻ đã mạnh dạn vay ngân hàng mua nhà. Sau nhiều năm đi làm tiết kiệm được khoản tiền, nhiều người đã lên kế hoạch mua nhà trả góp và vay thêm ngân hàng.



“Nếu cứ mãi chờ giá nhà giảm sẽ rất khó. Nguồn cung cũng không nhiều để lựa chọn. Do đó, hai vợ chồng quyết định vay ngân hàng, tận dụng lãi suất đang ở mức thấp và chính sách giãn thanh toán của chủ đầu tư để mua nhà”, chị Kh, một nhân viên văn phòng trọ tại Tp.Thủ Đức, Tp.HCM chia sẻ mới đây.

Nghiên cứu của PropertyGuru chỉ ra, độ tuổi từ 22-39 tuổi là nhóm khách có nhu cầu mua nhà chủ lực ở giai đoạn này. Về tỉ trọng người dự định mua bất động sản trong thời gian tới cho thấy, độ tuổi dưới 39 chiếm đến 64%.

Theo các chuyên gia, trình độ dân trí ngày càng cao, hướng đi sự nghiệp vững chắc, tư duy linh hoạt, hiện đại… là những yếu tố thúc đẩy nhu cầu mua nhà của nhóm khách hàng trẻ. Đặc biệt, những gia đình trẻ, có thu nhập ổn định từ vợ và chồng càng mong muốn có nhà để nâng cấp chất lượng cuộc sống. Đặt trong bối cảnh lãi suất cho vay đang thấp, nguồn cung giá tốt vào ngưỡng khan hiếm, thị trường ở bước "đảo chiều" trước khi vào chu kỳ tăng trưởng mới, nhiều chính sách ưu đãi từ chủ đầu tư... được xem là giai đoạn thích hợp thúc đẩy nhu cầu mua nhà.

Tuy vậy, việc tìm kiếm chốn an cư phù hợp với cả tài chính lẫn nhu cầu về chất lượng sống cũng đặt ra nhiều thách thức với người trẻ. Nhất là giữa bối cảnh căn hộ giá mềm đang ngày càng “tàng hình”, khó tìm kiếm nguồn cung mới trên thị trường.