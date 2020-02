Muốn nâng cao chất lượng sống, nhiều gia đình tại Bắc Ninh chọn mua chung cư cao cấp

Khan hiếm các dự án chung cư cao cấp tại Bắc Ninh

Theo báo cáo mới đây của Jones Lang Lasalle Việt Nam cho biết "Với làn sóng các doanh nghiệp chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, các khoản đầu tư sẽ tiếp tục đổ vào Việt Nam, đặc biệt là 5 thành phố công nghiệp trọng điểm của miền Bắc". Trong đó, Bắc Ninh được xem là một trong những thị trường bất động sản công nghiệp hàng đầu vẫn còn đất trống để chào đón nhà đầu tư.

Thống kê đến nay toàn tỉnh Bắc Ninh có 16 KCN được Chính phủ phê duyệt, với 10 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động hiệu quả. Bắc Ninh cũng đứng hàng đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư và lực lượng lao động đến sinh sống, làm việc với khoảng 60.000 kỹ sư, chuyên gia nước ngoài và không ngừng tăng qua các năm. Những đối tượng này là người có điều kiện về kinh tế, thu nhập cao, nên nhu cầu về nhà ở của họ cũng rất cao.

Mặt khác, những nhà giàu ở Bắc Ninh cũng đang có xu hướng mua chung cư cao cấp để ở nhằm nâng cao chất lượng sống, đặc biệt là các hộ dân tại các làng nghề - nơi đang đứng trước tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gây nguy hại trực tiếp đến đời sống và sức khỏe.

Có một thực tế hiện nay là nhà ở xã hội tại Bắc Ninh được xây dựng khá nhiều, tuy có giá thấp nhưng lại "nghèo" tiện ích dịch vụ nên không thỏa mãn được yêu cầu của đa số người dân. Do đó, những khu chung cư cao cấp ở vị trí đẹp đi kèm tiện ích đa dạng, vừa thuận tiện cho sinh hoạt và hưởng thụ cuộc sống vừa thuận tiện di chuyển, kết nối khu vực sẽ luôn được ưu tiên lựa chọn.

Dự án nào là dự án tiềm năng?

Những năm qua, số lượng các dự án bất động sản tại Bắc Ninh tăng khá nhanh, nhưng nhiều chuyên gia, kỹ sư cao cấp vẫn lựa chọn di chuyển quãng đường dài về Hà Nội để thuê căn hộ do sự khan hiếm dự án chung cư cao cấp có thể đáp ứng được yêu cầu về chất lượng sống tiêu chuẩn và quản lý vận hành chuyên nghiệp. Cũng chính vì thế, giá thuê căn hộ cao cấp tại Bắc Ninh luôn cao ngang ngửa so với Hà Nội.

Nắm bắt được nhu cầu lớn của thị trường, nhiều "Ông lớn" đã đẩy mạnh đầu tư các dự án bất động sản tại Bắc Ninh. Trong số đó không thể không nhắc đến dự án Green Pearl Bắc Ninh của chủ đầu tư Nhân Đạt Tiến được kỳ vọng sẽ giải "cơn khát" nhu cầu nhà ở, cho thuê tại thị trường bất động sản Bắc Ninh.

Dự án Green Pearl quy tụ các yếu tố vàng đáp ứng nhu cầu về căn hộ cao cấp để ở và cho thuê tại Bắc Ninh

Tọa lạc tại mặt đường Lê Thái Tổ, Green Pearl Bắc Ninh không chỉ kết nối thuận tiện tới các khu công nghiệp lớn như Tiên Du, Tiên Sơn, Từ Sơn, Thuận Thành, Quế Võ, Yên Phong,... mà còn đảm bảo môi trường sống trong lành, cách xa các làng nghề ô nhiễm. Đây cũng là khu vực có nhu cầu thuê căn hộ cao, với mức giá thuê từ 10-25 triệu/tháng nên khách hàng có nhu cầu mua để ở hoặc đầu tư đều rất hấp dẫn.

So với các dự án chung cư khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Green Pearl Bắc Ninh sở hữu hệ thống tiện ích hiện đại, dịch vụ chuẩn 4 sao đồng bộ gồm trung tâm thương mại, phòng tập gym, yoga, bể bơi, nhà hàng, khu vui chơi trẻ em, hệ thống an ninh 24/7 mang tới môi trường sống an toàn, an tâm cho cư dân. Đây cũng là dự án hiếm hoi tại Bắc Ninh có hệ thống quản lý, vận hành theo hướng chuẩn dịch vụ từ Asahi Japan - đơn vị được thành lập dựa trên sự hợp tác vững mạnh giữa đơn vị bất động sản hàng đầu Việt Nam - Đất Xanh Miền Bắc và Tập đoàn uy tín tại Nhật Bản – TOYO Group.

Hiện, dự án đã xây dựng đến tầng 25 và dự kiến cất nóc vào tháng 3 tới đây. Với sự gia tăng nhu cầu lớn từ thị trường, cùng những ưu thế nổi bật về dịch vụ tiện ích, Green Pearl Bắc Ninh hứa hẹn sẽ định hình lối sống cao cấp, khác biệt đồng thời là lựa chọn tốt để an cư và đầu tư sinh lời hấp dẫn tại Bắc Ninh.

