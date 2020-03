Muốn tự do tài chính, phải nắm rõ ba điều: Quan trọng là biết ngừng so sánh đúng lúc và khống chế khát vọng một cách khôn ngoan

Một số người nói rằng họ không cần phải đi làm mà họ vẫn có đủ tiền để trả chi phí và họ có thể mua bất cứ thứ gì họ muốn. Những người khác nói rằng tự do tài chính không phải là không làm việc, mà là từng bước tiến đến tự do tài chính ở các cấp bậc khác nhau. Ví dụ như xây dựng được quán trà sữa với nhân viên và quản lý lo toan mọi chuyện, sau đó tự mua nhà bằng tiền kinh doanh.

Làm thế nào có tiền và có được tự do về tài chính?

Tiết kiệm tiền để quản lý tài chính của bạn. Nếu bạn chưa tìm ra cách tiết kiệm tiền, hãy giảm số lần trà sữa và số lượng quần áo bạn mua mỗi tuần. Đây là cách tốt để tự do tài chính nhưng người đó phải kỉ luật và tự giác cực kì cao.

Tuy nhiên, một số người sẽ thấy rằng chất lượng cuộc sống của họ thực sự thấp hơn, họ chọn mua những đồ giá rẻ, kém chất lượng để dành dụm tiền nhưng tiền bạn tiết kiệm lại không nhiều. Thay vì bình thường bạn mua trà sữa trong các quán sang chảnh thì bạn chọn cách mua trà sữa giá rẻ, nguyên liệu không đảm bảo an toàn. Kết quả, tiền bạn để dành thì được nộp viện phí. Nếu bạn muốn mua một ngôi nhà, việc tiết kiệm tiền sữa trà còn khó hơn vì không phải ai cũng kỉ luật bản thân. Lúc đầu thực hiện thực sự rất nghiêm túc nhưng được vài hôm lại chậc lưỡi: "Kệ, có mấy đồng thì mai mình bỏ bù vào" và tiền thì dần vơi bớt. Cuối cùng lại chẳng thể tự do tài chính.

Đầu tư và quản lý tài chính, cũng khó đạt được tự do tài chính. Bạn thấy rằng người khác có thể dễ dàng nhân đôi tài sản của mình bằng cách đầu tư vào cổ phiếu và tự do tài chính. Có vẻ như đầu tư thành công không khó.

Thực tế, bạn có thể đang rơi vào cái bẫy. Người chiến thắng thường bị lóa mắt bởi những đồng tiền có được trong một thời gian rất ngắn và họ được lên tất cả các mặt báo để chia sẻ kinh nghiệm, trong khi người thua lỗ do đầu tư lại không được biết đến, vì vậy chúng ta dễ dàng nhìn thấy những câu chuyện của người chiến thắng và bỏ qua câu chuyện của những người thua lỗ.

Có vô số nhà đầu tư đang cố gắng đạt được tự do tài chính thông qua các khoản đầu tư lợi nhuận cao. 95% trong số họ đã gặp rủi ro lớn. Họ không có cơ hội được mời trả lời "làm thế nào để đạt được tự do tài chính".

Chỉ 5% những người sống sót đang khoe khoang về các kỹ năng thành công của họ và bạn ngây thơ nghĩ rằng đó là tất cả.

Ngay cả khi bạn được nhận vào một trường danh tiếng, không phải ai cũng có một tương lai tốt đẹp, nhưng nếu bạn sinh ra trong một gia đình giàu có, tự do tài chính sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu không, hãy nắm bắt 3 điều sau đây để đạt tài chính tự do:

1. Tôn trọng thời gian, dừng những suy nghĩ mang tính tiêu cực

Sống trên đời, có những lúc vui tươi thì cũng có lúc buồn phiền, có lúc thăng thì cũng có lúc trầm nhưng kiếm tiền có thể giúp giải quyết 70% phiền não trong cuộc sống.

Khởi nghiệp vài năm, gặp được vô số kiểu người, tôi phát hiện ra rằng có những người thực sự đang phí phạm giá trị nên có của thời gian.

Ví dụ, có một ông bạn cũ hẹn gặp tôi đi cà phê, gặp mặt không nói về sản phẩm, không nói về phương pháp tiếp thị, thay vào đó cả buổi ca thán: ca thán thị trường, ca thán công ty, ca thán sếp, rồi nói xấu đồng nghiệp... mong muốn tìm được sự đồng cảm, truyền đi những năng lượng tiêu cực. Xin hỏi, người như vậy, nghiệp vụ có thể làm tốt hay không?

Thay vì đi truyền năng lượng tiêu cực cho người khác, vậy tại sao không dành thời gian đi nỗ lực và cố gắng hoàn thiện bản thân hơn?

Ngừng tiêu cực lại, nghiêm túc và chăm chỉ đi làm việc để chứng minh bản thân, có vậy mới xứng đáng với thời gian quý giá của bạn. Bạn đối xử với thời gian ra sao, thời gian sẽ trả lại cho bạn những gì bạn xứng đáng được nhận.

2. Ngừng so sánh, khống chế khát vọng

Từng đọc qua một bài viết, nói mấy nhân viên kinh doanh kiếm tiền không ít, nhưng lại sống vẫn rất khổ sở. Chủ yếu là do họ gặp qua quá nhiều người có tiền, tiêu hai tháng lương mua một cái túi hàng hiệu sang chảnh, tưởng đâu vậy là vui rồi. Nào ngờ vài ngày sau, khách hàng cùng tuổi đã mua được cái túi mấy trăm triệu. Chịu đả kích, liền mua mua mua, dường như chỉ có hàng hiệu mới khiến bản thân sang hơn người khác được. Thực ra, tại sao phải so sánh với người khác? Bản thân sống tốt, sống ung dung tự tại hơn mình của ngày hôm qua, chẳng phải đã là rất tốt rồi ư?

Một người bạn của tôi trước làm từ chân chạy việc trong một doanh nghiệp làm lên, sống đơn giản, không so đo ganh tị với ai, hiện giờ cô ấy đã hiện thực hóa được tự do thời gian, tự do thị trường, tự do du lịch.

Khát vọng quá lớn dẫn tới những quan điểm tiêu tiền hoang phí, khiến không ít người sống một cuộc sống "giả vờ sang". Lương tháng chục triệu, để đó mua bảo hiểm để phòng thân hay là đi mua cái túi hàng xịn để được gắn mác sành điệu?

Một phút không khống chế được khát vọng của bản thân cũng có thể quyết định hướng đi vận mệnh của bạn. Hãy nỗ lực hết mình, ngừng so sánh bản thân với người khác, thời gian rồi sẽ cho bạn đáp án.

3. Đầu tư vào bản thân

Đầu tư tốt nhất là đầu tư vào bản thân. Bây giờ, nếu bạn không thể tiết kiệm được nhiều tiền vủng không sao. Điều bạn cần là học hỏi, thăng tiến và tìm cách để làm cho bản thân đáng giá hơn, để được tăng lương liên tục. Vào thời điểm đó, việc tự do tài chính sẽ dễ dàng hơn nhiều.