Mượn xe chủ nợ đi lấy tiền thanh toán, con nợ "nhanh tay" cầm cố luôn

(Ảnh minh họa)

Theo Cổng thông tin Công an TP Hà Nội, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Hùng (SN: 1975, Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội; từng có 4 tiền án, tiền sự) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo điều tra, ngày 24/11/2023, anh T. đi xe máy Honda Airblade đến nhà Hùng để thu tiền nợ. Tại đây, Hùng lừa anh T. để mượn xe máy để đến nhà người thân lấy tiền thanh toán cho anh T. Tin tưởng Hùng, anh T. đã giao xe cho đối tượng mượn.

Hùng sau đó mang xe đến huyện Phúc Thọ cắm lấy tiền tiêu xài, rồi bỏ trốn đến huyện Ba Vì. Đến ngày 25/12/2023, Công an huyện Hoài Đức phát hiện, bắt giữ Nguyễn Kim Hùng để phục vụ điều tra, đồng thời tổ chức thu hồi được chiếc xe máy Hùng chiếm đoạt. Công an huyện Hoài Đức đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.