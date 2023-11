MWG hé hộ KQKD tháng 10/2023: Lần đầu tiên trong năm 2023 doanh thu theo tháng tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm trước

Theo công bố từ Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG), doanh thu sơ bộ tháng 10/2023 đạt hơn 11.000 tỷ đồng. Như vậy, đây là tháng đầu tiên trong năm 2023 doanh thu theo tháng tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm trước.

*KQKD tháng 10/2023 là ước tính

Trong đó, hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh ghi nhận doanh thu khoảng 7.600 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 5% so với tháng trước. Chuỗi Bách Hóa Xanh vượt mức 3.000 tỷ đồng doanh thu trong tháng 10, tăng trưởng hơn 5% so với tháng trước. Doanh thu bình quân của mỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh đạt hơn 1,7 tỷ đồng/ cửa hàng.

Cửa hàng thuốc An Khang cũng ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu tháng thứ 4 liên tiếp, bình quân mỗi cửa hàng đạt 420 triệu đồng/cửa hàng. Ngoài ra, chuỗi AVAKids cũng tăng trưởng doanh thu tháng thứ 5 liên tiếp, doanh thu bình quân cửa hàng đạt 1,35 tỷ đồng/cửa hàng. Về cửa hàng EraBlue (Indonesia), hiện ghi nhận 16 cửa hàng đang hoạt động, những cửa hàng hoạt động tròn tháng có mức doanh thu bình quân khoảng 4 tỷ đồng/tháng và đã hòa vốn EBITDA ở cấp độ cửa hàng.

Theo chia sẻ từ ông Nguyễn Đức Tài – Chủ tịch HĐQT MWG, kết quả kinh doanh quý 4/2023 khả năng cao sẽ khả quan hơn quý 3, tuy nhiên việc kỳ vọng tăng trưởng "khủng" vào mùa Noel và Tết sẽ tương đối rủi ro.

Trước đó, theo BCTC quý 3/2023, MWG ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng âm so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu đạt 30.287 tỷ đồng, giảm gần 6% so với cùng kỳ năm trước nhưngđã cao hơn gần 3% so với quý trước. Dù vậy, biên lãi gộp lại tiếp tục bị thu hẹp xuống chỉ còn 15,3% so với mức 23% cùng kỳ năm ngoái và 18,5% trong quý trước.

Sau khi trừ các chi phí, Thế Giới Di Động lãi ròng vỏn vẹn 39 tỷ đồng trong quý 3, giảm 96% so với cùng kỳ năm ngoái tuy nhiên đã cao gấp đôi con số lãi của quý 2 liền trước.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của Thế Giới Di Động giảm 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống mức gần 87.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm đến gần 97%, xuống còn 78 tỷ đồng và mới thực hiện vỏn vẹn chưa đến 2% mục tiêu cả năm 2023 đề ra, đứng trước nguy cơ năm thứ 2 liên tiếp không kịp về đích.