MWG lãi 39 tỷ đồng trong quý 3/2023, gấp đôi quý trước đó, sở hữu gần 1 tỷ USD tiền gửi

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) vừa công bố BCTC quý 3/2023 với doanh thu 30.287 tỷ đồng, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, doanh thu của MWG đã tăng trưởng theo từng tháng. Đến tháng 9 năm nay, doanh thu của công ty này đã lên đỉnh kể từ đầu năm.

Lợi nhuận gộp của công ty giảm 37,2% so với cùng kỳ năm trước do giá vốn tăng. Doanh thu hoạt động tài chính tăng 78% lên 619 tỷ đồng nhờ khoản lãi tiền gửi tăng. Chi phí bán hàng, chí phí tài chính hay chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty không có nhiều biến động.

Kết quả, MWG đã thu về 182 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 87% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 38,7 tỷ đồng, giảm 96% so với năm trước. Tuy nhiên, mức lợi nhuận này lại gấp đôi so với quý 2 liền kề trước đó. EPS giảm từ 618 đồng về còn 26 đồng. 

Lũy kế 9 tháng, MWG ghi nhận doanh thu thuần 86.858 tỷ đồng, lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 77,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 15,5% và 97,8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp này còn rất xa mục tiêu lợi nhuận nghìn tỷ trong năm nay.

Trong đó, doanh thu của chuỗi Thế Giới Di động và Topzone ước đạt 20.672 tỷ đồng (tỷ lệ 23,8%), Điện Máy Xanh đạt 41.692 tỷ đồng (chiếm 48%). Riêng quý 3, tổng doanh thu từ bán máy tính, điện thoại, hàng điện lạnh của MWG ghi nhận hơn 20.800 tỷ, giảm 14% so với cùng kỳ và giàm 4% so với quý 2 (mùa cao điểm máy lạnh).

Bách hóa Xanh ghi nhận doanh thu 22.323 tỷ đồng sau 9 tháng, riêng quý 3 doanh thu là hơn 8.600 tỷ, tăng 21% so với cùng kỳ và tăng 18% so với quý 2

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của MWG đạt 58.644 tỷ đồng, tăng gần 3.000 tỷ đồng so với số đầu năm. Trong đó, lượng tiền mặt và tiển gửi của doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất, ở mức 23.254 tỷ đồng (xấp xỉ 1 tỷ USD). Lượng hàng tồn hko là 22.853 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm.

Nợ vay tài chính của MWG ở mức hơn 22.900 tỷ đồng, tăng 7.000 tỷ đồng so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 23.270 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu là 14.634 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 8.070 tỷ đồng.