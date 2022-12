Mỹ, châu Âu cân nhắc áp thuế mới với thép, nhôm của Trung Quốc

Ảnh minh họa

Áp thuế đối với nhôm và thép

Mỹ và châu Âu đang cân nhắc các mức thuế mới đối với thép và nhôm của Trung Quốc - một phần trong nỗ lực chống lại lượng khí thải carbon và tình trạng dư thừa trên toàn cầu.

Động thái này sẽ đánh dấu một cách tiếp cận mới vì Mỹ và EU sẽ tìm cách sử dụng một mức thuế quan - thường được sử dụng trong các tranh chấp thương mại để tiếp tục chương trình nghị sự về khí hậu của họ. Sau những tin tức này, cổ phiếu của các nhà sản xuất nhôm và thép của Mỹ đã bước vào đà tăng trong khi tại sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong, cổ phiếu của Aluminum Corp và Hongqiao Group của Trung Quốc trượt dốc.

Ý định về mức thuế này vẫn đang ở giai đoạn ban đầu và chưa được đề xuất chính thức. Theo các nguồn tin kín đáo trong ngành, một thỏa thuận với EU bao gồm các chi tiết cụ thể về cách xác định các ngưỡng áp dụng thuế quan sẽ được ấn định ít nhất là vào cuối năm sau.

Mức thuế quan mới được xây dựng dựa trên một thỏa thuận liên quan giữa Mỹ và EU vào năm ngoái chủ yếu nhằm vào Trung Quốc - nhà sản xuất nhôm và thép lớn nhất thế giới. Kế hoạch này dễ dẫn đến làm sâu sắc thêm sự chia rẽ giữa Bắc Kinh và Washington, đặc biệt là vào thời điểm 2 nước cam kết hợp tác để chống biến đổi khí hậu. Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và EU để cùng nhau giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu là một dấu hiệu tích cực cho mối quan hệ đang một lần nữa phải hứng chịu những khó khăn về thương mại.

Trung Quốc đã phản đối việc áp thuế vì chúng vi phạm các quy tắc của Tổ chức Thương mại thế giới. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning cho biết họ sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo về các quyền và lợi ích hợp pháp.

Cơ sở pháp lý để Mỹ và EU thực hiện



Không rõ chính quyền ông Biden sẽ sử dụng thẩm quyền pháp lý nào để thực hiện các mức thuế mới. Một người quen thuộc với vấn đề này cho biết câu hỏi đó vẫn đang được giải quyết trong nội bộ và trong các cuộc đàm phán với EU cũng như với các đại diện của ngành và Quốc hội. Nhà Trắng cũng đang tham khảo với các nhà lập pháp về các cơ quan chức năng mới tiềm năng.

Bà Katherine Tai - Đại diện Cơ quan Thương mại Mỹ (USTR) và nhóm của bà đã trình bày ý tưởng này với Ủy viên Châu Âu Valdis Dombrovskis và những người khác ở Praha vào cuối tháng 10. Các quan chức EU đã đưa ra một số câu hỏi vào thời điểm đó, bao gồm liên quan đến tính hợp pháp và khả năng tương thích với các quy tắc của WTO cũng như cơ chế định giá carbon nội bộ của khối.

Nỗ lực thương mại tập trung vào khí hậu của Mỹ và EU được nêu ra lần đầu tiên vào tháng 10 năm 2021, khi hai bên giải quyết tranh chấp chính về thuế thép và nhôm do cựu Tổng thống Donald Trump áp đặt vì lý do an ninh quốc gia.

Một cách tiếp cận tiềm năng đối với các mức thuế mới có thể là chuyển đổi cuộc điều tra hiện tại theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại. Đây được coi là cơ sở căn bản cho các nhiệm vụ của ông Trump đối với thép và nhôm châu Âu vào năm 2018. Sau đó sẽ chuyển thành một cuộc điều tra mới nhắm vào lượng khí thải carbon và thừa công suất. Điều đó sẽ tạo cho Nhà Trắng vỏ bọc hợp pháp để tiến lên phía trước mà không cần phải đợi một cuộc điều tra mới kết thúc.

Các quan chức Mỹ vẫn đang cân nhắc mức thuế suất sẽ được áp dụng cho các quốc gia khác và Mỹ cũng đã nói với các quan chức EU rằng họ muốn thỏa thuận này có tính ràng buộc về mặt pháp lý.

Đối với chính quyền ông Biden, thỏa thuận có một không hai này sẽ là một phần trong những gì Nhà Trắng mô tả là chính sách thương mại lấy người lao động làm trung tâm vì nó tập trung vào việc bảo vệ các ngành công nghiệp then chốt và người lao động của họ ở cả Mỹ và Châu Âu.

Về thị trường thép Trung Quốc, trong năm vừa qua thị trường này đã bị tác động nghiêm trọng bởi cuộc khủng hoảng bất động sản cùng chính sách Zero Covid đã kéo tuột dốc nhu cầu về kim loại. Một lượng lớn các công ty ngành thép Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ phá sản và nếu chính sách thuế quan này được thông qua, thị trường kim loại có thể sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong tương lai.

