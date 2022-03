Mỹ chính thức ký kết thỏa thuận cung cấp thêm 15 tỷ m3 năng lượng cho EU, giúp chấm dứt sự phụ thuộc vào Nga

CNBC đưa tin, Mỹ mới đây cho biết quốc gia này sẽ thảo luận với các đối tác quốc tế để cung cấp thêm ít nhất 15 tỷ m3 khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho châu Âu trong năm nay. Động thái này nhằm giúp châu Âu chấm dứt sự phụ thuộc vào xuất khẩu năng lượng của Nga sau khi quốc gia này mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (ECB) Ursula von der Leyen đã thông báo thành lập một cơ quan chung để tăng cường an ninh năng lượng cho Ukraine và EU cho mùa đông tới và mùa đông năm sau. "Nhóm đặc nhiệm về an ninh lương thực" (TFFES) sẽ do đại diện của Nhà Trắng và đại diện của ECB đảm nhiệm vị trí chủ tịch.

Mỹ và EU cho biết trong một thông báo chung, các mục tiêu chính của cơ quan này sẽ là đa dạng hóa nguồn cung LNG phù hợp với các mục tiêu khí hậu và giảm nhu cầu đối với khí đốt tự nhiên.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh EU lo ngại rằng việc các quốc gia tiếp tục nhập khẩu năng lượng từ Nga sẽ tạo cơ hội cho Tổng thống Vladimir Putin củng cố "rương chiến tranh" của mình từ dầu và khí đốt. Hiện tại, EU nhập khẩu khoảng 40% khí đốt của Nga thông qua các đường ống và một số trong đó chạy qua Ukraine.

https://cafef.vn/my-chinh-thuc-ky-ket-thoa-thuan-cung-cap-them-15-ty-m3-nang-luong-cho-eu-giup-cham-dut-su-phu-thuoc-vao-nga-20220325164338339.chn