Mỹ có Nvidia, Meta, Apple, sếp SSI hiến kế để Việt Nam có thêm "ông lớn" công nghệ niêm yết

Chia sẻ tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2026, ông Thomas Nguyen, Giám đốc Thị trường Nước ngoài tại Chứng khoán SSI cho biết thị trường có sự gia tăng rõ rệt của nhà đầu tư tổ chức và khối ngoại. Giao dịch của khối ngoại tăng khoảng 50%, trong đó tỷ trọng nhà đầu tư tổ chức đạt 13% và có thể lên tối thiểu 20% trong 24 tháng tới.

Riêng tại SSI, số tài khoản tổ chức mở mới tăng 52%, với khoảng 30% doanh thu đến từ nhóm này, chủ yếu là các định chế nước ngoài. Các tài khoản mới ngày càng đến từ các tổ chức lớn tại Mỹ, được thúc đẩy bởi kỳ vọng nâng hạng thị trường và các cải cách như áp dụng mã giao dịch điện tử, bãi bỏ yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự.

Trước những cơ hội mở ra, lãnh đạo SSI cho rằng yêu cầu về trách nhiệm và tính minh bạch đối với các thành viên thị trường cũng gia tăng. Với lợi thế là công ty chứng khoán có độ phủ toàn cầu, SSI đẩy mạnh tổ chức các hoạt động kết nối nhà đầu tư cả trực tuyến và trực tiếp, đưa doanh nghiệp Việt ra thị trường quốc tế, đồng thời mở rộng chiều sâu nghiên cứu. Song song, công ty tiếp tục đầu tư vào hạ tầng công nghệ nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao về tốc độ xử lý, năng lực vận hành và độ ổn định giao dịch.

Ở mảng ngân hàng đầu tư, trọng tâm là kết nối doanh nghiệp trong nước với nguồn vốn và nhà đầu tư toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực tư vấn để cấu trúc các thương vụ theo chuẩn mực quốc tế. Việc liên tục thu thập phản hồi từ thị trường quốc tế cũng được xem là yếu tố quan trọng nhằm hoàn thiện chất lượng dịch vụ.

Bên cạnh cải thiện khả năng tiếp cận thị trường, việc mở rộng nguồn cung được xác định là yêu cầu cấp thiết, trong đó nhấn mạnh đa dạng hóa pipeline IPO cả về ngành nghề, cấu trúc sở hữu và giai đoạn phát triển.

Khi tìm kiếm cơ hội đưa thêm doanh nghiệp ra thị trường, ông Thomas Nguyen cho rằng SSI tập trung vào một số nhóm ngành có cơ hội thu hút nhà đầu tư toàn cầu.

Thứ nhất là khối doanh nghiệp FDI. Nhiều doanh nghiệp FDI mong muốn có cơ hội tiếp cận thị trường vốn trong nước. Các hướng dẫn gần đây của Bộ Tài chính mang tính xây dựng và đã làm rõ hơn các lộ trình có thể đưa một số doanh nghiệp ra thị trường, bao gồm những giao dịch mà SSI hiện đang tư vấn.

Hiện nay, các công ty chứng khoán cần bảo đảm không chỉ rằng doanh nghiệp FDI hiểu rõ môi trường pháp lý đang thay đổi, mà còn rằng họ được chuẩn bị với tư cách là doanh nghiệp niêm yết và có năng lực quan hệ nhà đầu tư (IR) xuất sắc.

Thứ hai là các doanh nghiệp công nghệ và đổi mới sáng tạo . Trên phạm vi toàn cầu, các doanh nghiệp công nghệ thường là động lực chính của diễn biến chỉ số và tâm điểm quan tâm của nhà đầu tư.

" Khi nghĩ đến thị trường Hoa Kỳ, chúng ta nghĩ đến Nvidia, Meta, Apple - những doanh nghiệp dẫn dắt thị trường. Nhiều nhà đầu tư quốc tế bày tỏ sự ngạc nhiên về số lượng còn khá khiêm tốn các doanh nghiệp công nghệ niêm yết tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế số năng động của đất nước" , ông Thomas Nguyen nhận định.

Theo đại diện SSI, yêu cầu niêm yết trên HOSE về điều kiện có lãi - vốn được thiết kế để bảo vệ nhà đầu tư cá nhân đang tạo ra rào cản đối với nhiều doanh nghiệp công nghệ khi muốn IPO. Để xử lý vấn đề này, Việt Nam có thể cân nhắc thiết lập một sàn giao dịch chuyên biệt - tương tự ChiNext tại Thâm Quyến hoặc KOSDAQ tại Hàn Quốc - nhằm giúp các doanh nghiệp tăng trưởng tiếp cận vốn công chúng sớm hơn trong vòng đời phát triển của mình.

Thứ ba là cổ phần hóa DNNN và các đợt niêm yết quy mô lớn.

Đẩy nhanh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và đưa các doanh nghiệp này ra thị trường vốn thông qua các đợt IPO và niêm yết công khai, minh bạch, được cấu trúc bài bản sẽ là chất xúc tác mạnh mẽ cho sự phát triển của thị trường.

Quá trình này không chỉ tăng cường thanh khoản nhờ xuất hiện các mã cổ phiếu vốn hóa lớn, chất lượng cao, mà còn thúc đẩy quản trị doanh nghiệp, nâng cao chuẩn mực công bố thông tin, và cải thiện hiệu quả vận hành ngay trong chính các doanh nghiệp đó.

Đồng thời, điều này mở rộng đáng kể “vũ trụ” các tài sản có thể đầu tư cho nhà đầu tư trong nước và quốc tế, tạo thêm độ sâu, sự đa dạng và sức chống chịu cho thị trường, đồng thời củng cố niềm tin vào câu chuyện tăng trưởng dài hạn của Việt Nam.

Cuối cùng, bên cạnh IPO, Giám đốc thị trường SSI rất kỳ vọng rằng việc nâng giới hạn sở hữu nước ngoài (FOL) đối với các ngành không liên quan đến an ninh, quốc phòng sẽ tăng cường khả năng tiếp cận thị trường và khuyến khích sự tham gia lớn hơn từ các nhà đầu tư tổ chức dài hạn. Giải quyết nút thắt này kết hợp với đa dạng hóa IPO sẽ thực sự đưa Việt Nam trở thành điểm đến nổi bật trong thị trường vốn khu vực.