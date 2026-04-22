Mỹ đánh giá loại quả tốt nhất thế giới cho sức khỏe: Không phải táo hay kiwi, Việt Nam la liệt còn rất rẻ

Việc tiêu thụ nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh tật,bao gồm bệnh tim mạch, béo phì và tiểu đường loại 2. Mặc dù tất cả các loại trái cây đều được coi là tốt cho sức khỏe ở một mức độ nào đó theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), nhưng có một loại trái cây được coi là tốt nhất cho sức khỏe!

Một báo cáo từ CDC Hoa Kỳ dựa trên điểm số mật độ dinh dưỡng của 41 loại thực phẩm giàu dưỡng chất nhất hành tinh đã chỉ ra một quán quân bất ngờ: cà chua. Với số điểm vượt trội trong nhóm trái cây, cà chua chính là "vũ khí" hàng đầu để phòng chống các bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ nhờ mật độ hoạt chất dày đặc.

Dưới đây là 3 lý do cốt lõi khiến cà chua xứng danh là loại quả tốt nhất thế giới cho sức khỏe toàn diện:

1. Đứng đầu bảng xếp hạng mật độ dinh dưỡng của CDC Hoa Kỳ

Bảng xếp hạng của CDC Hoa Kỳ không dựa trên cảm tính mà tính toán dựa trên nồng độ các dưỡng chất thiết yếu bao gồm chất xơ, kali, protein, Vitamin A, vitamin C, và axit folic. Cà chua đạt điểm số cao nhất trong nhóm trái cây vì nó cung cấp mật độ hoạt chất chống oxy hóa cao nhất trên cùng một đơn vị calo. Điều này giúp cơ thể nhận được nguồn "nhiên liệu" tinh khiết để trung hòa các gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa và sự hình thành của các tế bào đột biến ngay từ cấp độ dna.

2. Hoạt chất lycopene: "Lá chắn" bảo vệ đa cơ quan

Sức mạnh thực sự biến cà chua thành siêu thực phẩm thế giới nằm ở lycopene. Đây là chất chống oxy hóa mạnh mẽ thuộc nhóm carotenoid, có khả năng đi xuyên qua màng tế bào để bảo vệ cấu trúc nội tạng. Không chỉ giúp giảm lượng cholesterol xấu và bảo vệ hệ tim mạch, lycopene còn được nghiên cứu về khả năng bảo vệ tuyến tiền liệt ở nam giới, hỗ trợ sức khỏe xương khớp và ngăn chặn tình trạng viêm nhiễm mãn tính, giảm nguy cơ ung thư. Lycopene hoạt động như một "vệ sĩ" thầm lặng, trung hòa các tác nhân gây hại từ môi trường trước khi chúng kịp gây tổn thương cho cơ thể.

3. Tổ hợp vitamin và khoáng chất hỗ trợ hệ miễn dịch và thị lực

Cà chua là nguồn cung cấp vitamin C, vitamin K và kali dồi dào, tạo thành một mạng lưới kháng viêm tự nhiên bền vững. Kali giúp ổn định huyết áp và cân bằng điện giải, trong khi Vitamin A dưới dạng beta-carotene trong cà chua hỗ trợ tái tạo võng mạc và bảo vệ thị lực khỏi các bệnh lý thoái hóa. Sự hiệp đồng của các dưỡng chất này không chỉ dừng lại ở một cơ quan đơn lẻ mà giúp củng cố hệ miễn dịch toàn diện, giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng sau những đợt tấn công của virus hay vi khuẩn.

Một số lưu ý quan trọng khi ăn cà chua để tận dụng lợi ích tối đa

Để biến loại quả bình dân này thành "liều thuốc quý" cho sức khỏe, cách chế biến và lựa chọn đóng vai trò quyết định đến lượng hoạt chất bạn thực sự hấp thụ:

- Ưu tiên nấu chín để giải phóng lycopene: Khác với hầu hết các loại trái cây, cà chua càng nấu chín càng tốt. Nhiệt độ cao giúp phá vỡ các liên kết tế bào cứng, giải phóng hàm lượng lycopene cao gấp nhiều lần so với khi ăn sống. Các món súp, sốt hoặc canh cà chua chín kỹ là cách tốt nhất để cơ thể hấp thụ được mức dinh dưỡng tối đa.

- Kết hợp với chất béo lành mạnh để tăng thẩm thấu: Lycopene là một hoạt chất tan trong dầu. Việc chế biến cà chua cùng một ít dầu ô liu hoặc các chất béo tốt không chỉ làm tăng hương vị mà còn là điều kiện bắt buộc để cơ thể thẩm thấu các vitamin và lycopene vào máu. Nếu không có chất béo, phần lớn lượng lycopene quý giá sẽ bị đào thải ra ngoài mà không phát huy được tác dụng bảo vệ tế bào.

- Tuyệt đối không ăn cà chua xanh để tránh độc tố solanine: Cà chua khi còn xanh chứa lượng lớn alkaloid gọi là solanine. Chất này có thể gây ngộ độc với các triệu chứng như buồn nôn, chóng mặt, thậm chí ảnh hưởng đến hệ hô hấp. Chỉ khi chín đỏ hoàn toàn, các độc tố này mới bị phân hủy, nhường chỗ cho các dưỡng chất bảo vệ sức khỏe như vitamin c và carotenoid.

- Những nhóm người cần thận trọng khi tiêu thụ cà chua: Dù là loại quả tốt nhất thế giới, cà chua vẫn có những lưu ý y khoa riêng biệt. Do có tính axit cao, những người đang bị loét miệng, viêm loét dạ dày hoặc trào ngược thực quản nên hạn chế tiêu thụ quá nhiều để tránh kích ứng niêm mạc. Ngoài ra, do hàm lượng kali trong cà chua rất cao, những người mắc bệnh thận cần tham khảo ý kiến bác sĩ để điều chỉnh lượng dùng phù hợp, tránh gây áp lực lên quá trình lọc máu của thận.

Ngoài ra, trong chế độ ăn đa dạng, bạn có thể bổ sung thêm dâu tây, cam hoặc bưởi. Đây cũng là những loại quả nằm trong nhóm ưu tiên của CDC Hoa Kỳ nhờ hàm lượng vitamin C và anthocyanin cao, giúp hỗ trợ kháng viêm tương tự như cơ chế của cà chua.

Nguồn và ảnh: Women's Health, CDC Hoa Kỳ, MSN