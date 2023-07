Mỹ “đeo vòng kim cô” lên 7 hãng công nghệ

Google tạo công cụ AI làm thay việc nhà báo

Google thừa nhận đang phát triển một công cụ AI có thể viết các tin bài cho các hãng thông tấn lớn.

Times cho biết Google đã giới thiệu công cụ có tên Genesis nói trên cho một số tờ báo lớn của Mỹ, trong đó có The New York Times, The Washington Post và The Wall Street Journal (đều của Mỹ).

Genesis được mô tả làm việc như một "trợ lý cá nhân" hoặc "người trợ giúp" cho các nhà báo, có thể tự động hóa một số nhiệm vụ chuyên môn.

"Genesis có thể tiếp nhận thông tin về các sự kiện mang tính thời sự và tạo nội dung về tin tức đó" – tờ The New York Times nhấn mạnh.