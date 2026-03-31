Mỹ đón tin không thể vui hơn từ Trung Quốc

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh, Trung Quốc được cho là đang xem xét nối lại hoạt động nhập khẩu dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ, sau thời gian gián đoạn vì căng thẳng thương mại.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích thị trường Kpler (châu Âu), khoảng 600.000 thùng dầu thô của Mỹ dự kiến sẽ được vận chuyển tới Trung Quốc trong tháng 4. Bên cạnh đó, gần 300.000 tấn LNG cũng có kế hoạch được xuất khẩu sang thị trường này ngay trong tháng 3. Các chuyến hàng hiện hướng đến Corpus Christi – một trong những trung tâm năng lượng lớn nhất nước Mỹ.

Nếu được dỡ hàng tại Trung Quốc, đây sẽ là những lô dầu thô đầu tiên từ Mỹ kể từ tháng 2/2025 và LNG kể từ tháng 12/2024, thời điểm Tổng thống Donald Trump quay trở lại nắm quyền. Trước đó, Bắc Kinh đã dừng nhập khẩu năng lượng Mỹ như một phần phản ứng với các chính sách thuế quan từ Washington.

Theo Kpler, động thái mới phản ánh sự điều chỉnh trong chính sách an ninh năng lượng của Trung Quốc, với trọng tâm là đa dạng hóa nguồn cung thay vì phụ thuộc vào các yếu tố địa chính trị. Là quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, Trung Quốc hiện phụ thuộc khoảng 70% nhu cầu tiêu thụ vào nguồn nhập khẩu.

Trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh do gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông, đặc biệt liên quan đến Eo biển Hormuz, năng lượng từ Mỹ đang trở lại như một lựa chọn tiềm năng. Trước đó, Trung Quốc từng áp thuế đối với dầu và LNG Mỹ để đáp trả các biện pháp thương mại, song hiện nay yếu tố đảm bảo nguồn cung đang được đặt lên hàng đầu.

Tàu dầu Mỹ sang Trung Quốc tăng trở lại trong năm 2026.

Dữ liệu từ cơ quan hải quan Trung Quốc cho thấy tổng giá trị nhập khẩu dầu thô của nước này năm 2024 đạt 325,1 tỷ USD, trong đó Mỹ chỉ chiếm khoảng 1,8%, tương đương 6 tỷ USD. Điều này cho thấy dư địa để tăng nhập khẩu từ Mỹ vẫn còn lớn nếu hai bên đạt được các thỏa thuận phù hợp.

Giới quan sát nhận định năng lượng có thể trở thành một trong những nội dung đàm phán quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung dự kiến diễn ra vào tháng 5 tại Bắc Kinh. Washington từ lâu đã kêu gọi Bắc Kinh tăng mua các sản phẩm của Mỹ, bao gồm năng lượng, nông sản và máy bay, nhằm giảm thâm hụt thương mại.

Trong khi đó, Trung Quốc có thể tận dụng nhu cầu nhập khẩu để làm đòn bẩy trong các cuộc thương lượng, đặc biệt khi các chính sách thuế quan giữa hai bên vẫn còn nhiều bất ổn. Hiện mức thuế 10% tạm thời của Mỹ đang được áp dụng và có thể thay đổi trong thời gian tới.

Ở góc độ trong nước, nhu cầu năng lượng của Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh, phần lớn do sự phát triển nhanh của các ngành tiêu thụ điện lớn như trí tuệ nhân tạo và xe điện. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, sản lượng điện của nước này đã đạt 9,55 triệu GWh trong năm 2023, cao nhất thế giới, gấp hơn 2 lần so với nước đứng thứ 2 là Mỹ.

Để ứng phó với giá năng lượng tăng, Trung Quốc đã điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng và dầu diesel từ cuối tháng 3, đồng thời triển khai các biện pháp kiểm soát nhằm hạn chế tác động đến người tiêu dùng.

Song song với việc cân nhắc nối lại nhập khẩu từ Mỹ, Trung Quốc vẫn tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn cung thông qua hợp tác với các đối tác truyền thống như Nga và các nước Trung Á. Nga hiện là nhà cung cấp dầu và khí đốt lớn nhất cho Trung Quốc, trong khi Turkmenistan giữ vai trò quan trọng trong cung cấp khí đốt qua đường ống.

Theo Nikkei Asia